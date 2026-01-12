С нами не соску...
Аферист взял в аренду автомобиль и продал его в автосалон



38-летний ранее судимый житель Подмосковья арендовал автомобиль, подделал на него документы и продал в один из автосалонов города Орехово-Зуево. Настоящий хозяин транспортного средства даже не подозревал о случившемся, пока случайно не наткнулся в интернете на объявление о продаже. Аферист взял в аренду автомобиль и продал его в автосалон

Злоумышленник взял машину в аренду, но возвращать транспорт владельцу не собирался, подделал документы и перестал выходить на связь.
Преступника задержали, а машину вернули законному владельцу.


источник


