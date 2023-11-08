7 захватывающих мест на Земле, которые стоит увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни

Лучшие места в мире, на которые точно стоит посмотреть.
На нашей планете есть огромное количество действительно уникальных и удивительных мест, которые сложно описать словами в полной мере. Посмотрев на каждое из этих мест, понимаешь, что возможность и шанс путешествовать по миру – главная, подлинная ценность, которая доступна человеку.
1. Остров Пасхи в Чили
Загадочный и пугающий.
Рапа-Нуи, более известный как Остров Пасхи, - место загадочное и древнее. Сегодня остров входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь он знаменит своими исполинскими статуями Моаи. Статуи вселяют в любого гостя этого клочка земли одновременно детский восторг и какой-то первобытный страх.
2. Каньон Антилопы в США
Уникальное место.
В Соединенные Штаты Америки ехать нужно не за гамбургерами, а посмотреть на местные красоты природы. Места редкие и уникальные там действительно есть. Каньон Антилопы является одним из любимейших мест «паломничества» среди туристов, а все благодаря уникальному окрасу своих скал.
3. Чжанъе Данксиа в Китае
Удивительная природная аномалия.
Что может быть интересного в скалах? А что если они разноцветные?! Данные необычные формирования образовались благодаря природным аномалиям. Поверить в существование этого места в реальности очень трудно, во всяком случае до тех самых пор, пока не увидишь его своими глазами.
4. Острова Фи Фи в Таиланде
Очень романтичное место.
Настоящий рай на Земле. Впрочем, не климат и не море привлекает сюда туристов, хотя пляжи на Фи Фи действительно одни из красивейших. Куда больший интерес вызывает местный ландшафт. Необычные скалы, покрытые густой тропической растительностью - что может выглядеть еще более загадочным и романтичным одновременно?
5. Каньо-Кристалес в Колумбии
Водоросли сделали свое дело.
Название Каньо-Кристалес переводится как «кристальная река». Со стороны создается впечатление, что река окрашена в разные цвета. Такой эффект создается благодаря растущим в воде мхам и водорослям. Настоящее природное чудо света!
6. Остров Сокотра в Йемене
Лучше место для экотуризма.
Одно из самых ярких мест в области экотуризма. Первые дороги в регионе появились всего несколько лет назад. Тем не менее, турист, который отважится потерпеть некоторый дискомфорт, то он может увидеть красивейшее местно на планете (безусловно, одно из). Главное, что привлекает на Сокотре – это действительно уникальная и невероятно разнообразная растительность.
7. Уюни в Боливии
Огромное озеро с кристальной поверхностью.
А это самое большое соленое озеро в мире, которое точно стоит увидеть своими глазами каждому человеку. Исключительность места не только в его размерах, но и в том, что у озера по-настоящему зеркальная поверхность.
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