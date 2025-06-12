Известные американцы, пострадавшие от «охоты на коммунистов»

Долгое время на любые идеи, которые сейчас в Европе назовут «социал-демократическими» или «либеральными», в США смотрели косо и разом относили их к коммунизму. Оказаться заподозренным в коммунизме означало буквально травлю, и от неё пострадало несколько знаменитых людей. Вот очень короткий список.
Чарли Чаплин
Самый известный из пострадавших от травли «красных» и «розовых» (тех, кто только немножко, кажется, может быть, согласен с коммунистами) — это актёр, режиссёр и композитор Чарли Чаплин.
Ли Грант
Режиссёр и актриса, получавшая такие премии, как «Оскар», «Эмми» и приз Кансского кинофестиваля, оказалась надолго отстранённой от возможности делать карьеру в Голливуде из-за того, что отказалась свидетельствовать против своего мужа — его обвинили в членстве в коммунистической партии. Вместе с Грант пострадали также голливудская сценаристка Дороти Паркер и драматург Лилиан Хеллман. Из-за подозрений в коммунизме выдвинутую дважды на Оскар Паркер «задвигали» обратно. Зато она прославилась как поэтесса и писательница. Хеллман, как и Грант, отказалась свидетельствовать против своего партнёра. Один из фильмов Хеллман в 1941 году был номинирован сразу в девяти категориях премии «Оскар», но это не помешало сторонникам Маккарти смешать её с грязью. В том числе ей припомнили работу над фильмом «Северная звезда» во время Второй Мировой войны — он воспевал партизанскую борьбу советских украинцев. После войны Хеллман заявили, что она пропагандирует колхозы и льёт воду на мельницу коммунизма.
Артур Миллер
В коммунизме обвиняли и одного из мужей (конечно. гораздо позже) Мерилин Монро Артура Миллера, знаменитого драматурга. Ему угрожали закрыть всякую возможность публиковаться. Вместо того, чтобы затихнуть, Миллер написал пьесу про охоту на ведьм в восемнадцатом веке, которая очень прозрачно обвиняла американские власти в том, что их охота на коммунистов так же бессмысленна и бесчеловечна. Именно с лёгкой руки Миллера термин «охота на ведьм» в его политическом смысле разошёлся по миру.
Орсон Уэллс
Уэллс считается одним из величайших режиссёров США и мира, автором одной из самых патриотичных американских кинолент «Гражданин Кейн», обладателем множества кинонаград. Но и этот, казалось бы, певец родной страны попал под каток «охоты на ведьм». Для начала его травли не потребовалось никаких доказательств его «антиамериканской деятельности». Его прилюдно обвинили, и этого хватило. Точно так же в это время компания General Electric просто уволила всех работников, про которых решила, что они — коммунисты (например, они могли высказывать недовольство переработками). Никто не проверял каждого — состоит ли он в компартии.
Роберт Оппенгеймер и Альберт Эйнштейн
Два крупнейших физика того времени были евреями, значит, много вращались в антифашистских кругах, значит, общались с коммунистами. Этого было достаточно для того, чтобы закрыть глаза на факт, что именно Оппенгеймер помогал делать атомные бомбы для Японии во время Второй Мировой (Япония воевала с США и была союзником Третьего Рейха), а уж про гениальность Эйнштейна перестали вспоминать вообще, хотя совсем недавно от минуты общения с ним случайные люди приходили в экстатический восторг. В итоге оба подверглись травле. Роберт считался вдвойне виноватым — коммунистами были его родной брат и супруга. Конечно, от физиков такой величины научный мир отказаться не мог, но нервы потрепали учёным изрядно.
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