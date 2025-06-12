Известные американцы, пострадавшие от «охоты на коммунистов»

Долгое время на любые идеи, которые сейчас в Европе назовут «социал-демократическими» или «либеральными», в США смотрели косо и разом относили их к коммунизму. Оказаться заподозренным в коммунизме означало буквально травлю, и от неё пострадало несколько знаменитых людей. Вот очень короткий список.





Чарли Чаплин

Ли Грант

Артур Миллер

Орсон Уэллс

Роберт Оппенгеймер и Альберт Эйнштейн