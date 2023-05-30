4 малоизвестных лайфхака для кухни, которые стоит взять на заметку

Казалось бы, с приходом Интернета мы узнали обо всех уловках и полезных советах, которые могли бы пригодиться в хозяйстве. Однако, как показывает практика, все познать невозможно, поэтому о некоторых лайфхаках, действительно проверенных и эффективных, большинство из нас могут даже не догадываться. Вашему вниманию, 4 полезных совета для кухни, которые слишком неочевидны, чтобы быть всем известными.
1. Как выдавить сок из лимона без особых усилий
Нужен сок из лимона? Микроволновка в помощь. /Фото: sovkusom.ru
Если нужно выдавить из одного лимона как можно больше сока, можно прибегнуть к помощи...микроволновки. Достаточно прогреть цитрус в СВЧ-печи в течение 10-15 секунд, а затем разрезать его пополам - и сок выдавиться без усилий.
2. Как насытить выпечку цитрусовым ароматом
Цедру выпечку также нужно класть со знанием дела. /Фото: polezno.lv
Лучший способ ароматизировать тесто - это цедра цитрусовых, например, лимона или лайма. А чтобы она отдала максимум своего запаха и вкуса, ее стоит натирать непосредственно во время замешивания в емкость, где готовится будущая выпечка. Лучше всего делать это поверх сахара или сливочного масла.
3. Как правильно изменять пропорции в рецепте
Правильные пропорции - залог успешно приготовленного блюда. /Фото: catercowblog.imgix.net
Этот лайфхак будет полезен тем, кому приходиться во время приготовления десертов и выпечки изменять пропорции. Чтобы сделать подобный расчет правильно, нужно сначала изменить количество яиц в рецепте, а затем в том же соотношении менять и остальные ингредиенты.
4. Как увеличить температуру в духовке
Лампочка в духовке, оказывается, многофункциональная. /Фото: fb.ru
Для отдельных блюд, которые требуют прибегнуть к помощи духовки, порой требуется постоянно поддерживать высокую температуру. Поэтому, чтобы быстрее и качественнее разогреть духовой шкаф, необходимо попросту включить встроенную там лампочку за 10 минут до начала работы самой духовки - так она прогреется на 28-30 градусов.
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