От удушающих корсетов женщин со всего мира спасла война: как возник первый бюстгальтер

История возникновения бюстгальтера
Трудно представить гардероб современной женщины без специального отдела для бюстгальтеров. Этот предмет одежды прочно вошел в жизнь любой представительницы прекрасной половины человечества. Существуют правила, согласно которым дамы знают, какого цвета выбирать бюстгальтер и какую модель лучше выбрать под тот или иное платье.. А сделала его популярным нелепая случайность!
Древний мир
Бра в Древнем Риме/Фото: novelsofcolinhough.wordpress.com
Точно неизвестно, когда женщины начали прикрывать грудь от внимания посторонних. Первые прототипы бюстгальтеров были обнаружены на произведениях искусства, сделанных минойской цивилизацией в XIV веке до нашей эры. Уже в бронзовом веке на теле женщины изображались полоски ткани и мягкой кожи, прикрывающие грудную клетку.
Аналог современного бра был обнаружен еще во времена Древней Греции. Там женщины плотно перевязывали грудь куском льняной или шерстяной материи и закрепляли узлом на спине. Дальше продвинулись древние римлянки, которые имели несколько моделей с учетом возраста и положения в обществе.
В Древнем Риме считалось, что большая грудь непривлекательна и является характерным признаком увядающей дамы. Поэтому молодые девушки старались как можно дольше сохранить девичьи формы. Для них существовали фасции — облегающие нагрудные повязки, не позволяющие груди деформироваться. Для более взрослых дам были придуманы мамилларе — кожаные ремешки, которые носили под грудью поверх нательной рубашки или даже верхней одежды.
Средние века
Средневековый бюстгальтер/ Фото: goodhouse.ru
Бытует мнение, что в Средневековье женщины всех возрастов носили корсеты. Но все же и в этот период истории человечества были обнаружены предметы одежды, напоминающие современные бюстгальтеры. Самое знаменитое доказательство — фреска на полу сицилийской виллы возрастом более 1600 лет.
В период раннего Средневековья и вплоть до XVI века женщины находили разные способы поддерживать грудь. Существовали даже варианты, практически идентичные современным моделям. В старинных рукописях были найдены упоминания о том, что по утрам дамы упаковывали грудь в «мешочки» и закрепляли эту конструкцию лентой.
Средневековые корсеты
Кто знает, как бы продвинулась женская изобретательность, если бы в 1550-х годах Екатерина Медичи не ввела в королевском дворце Франции запрет на толстую талию. И на несколько столетий прекрасные дамы оказались закованными в корсеты. Конечно, они делали талию практически осиной и отлично поддерживали грудь. Но последствия для здоровья были удручающими.
Для того, чтобы утягивать талию так сильно, как это было возможно, в конструкции корсетов вставляли металлические пластины. Их надевали на девочек с юного возраста, чтобы как можно дольше сохранять привлекательные формы. Не снимали корсеты и во время беременностей, что приводило к развитию патологий у ребенка.
Правда, увлекались подобными предметами гардероба исключительно женщины из высшего сословия. Бедняки не заморачивали голову размером талии, да и денег на столь дорогой предмет одежды у них не было. Потому наличие корсета было главным отличием знатной дамы. И только в XVII столетии женщины смогли вздохнуть свободно, когда металлические детали стали заменять гибким китовым усом.
Прорыв в истории женского белья
Первый бюстгальтер/Фото: zoomboola.com
С середины XIX женщины уже больше не могли терпеть пагубное влияние корсетов на организм. Повсеместно стали придумывать прототипы женского белья. Считается, что один из первых бюстгальтеров был придуман в Великобритании в 1866 году. Модель сделана из шелка и проволоки.
Но лавры изобретательницы получила француженка Эрминия Кадоль. В 1889 году она запатентовала собственный вариант современного бюстгальтера. Для этого она просто разделила корсет на две части. Нижняя все также утягивала талию, а верхняя поддерживала грудь и была дополнена бретелями. Ее изобретение было с восторгом встречено женщинами, которые в тот период как раз были взбудоражены мыслями о равноправном положении с мужчинами.
Корсеты стали считаться пережитком аристократического общества. Их демонизировали, ведь влияние этого предмета гардероба на женское здоровье было колоссальным. Кадоль открыла первый Дом нижнего белья Cadolle и стала выпускать различные модели как для принцесс, так и для обычных женщин. Ее бизнес успешен и по сей день.
Влияние случайности
Прототип бюстгальтера/Фото: rozzy.ru
Но в «массы» бюстгальтеры ушли благодаря удачному стечению обстоятельств. В дело вмешалась Первая мировая война. Казалось бы, как связано столь трагическая страница истории и женское белье? Но на самом деле, эти два события переплелись между собой напрямую.
В первую очередь, всемирную славу бюстгальтеру принесла в 1914 году 19-летняя Мэри Фелпс Джейкоб. Девушка собиралась на бал в полупрозрачном красном платье и была сильно расстроена, когда обнаружила, что ее корсет из китового уса некрасиво просвечивает. Она вышла из ситуации, быстро сшив два шелковых платка лентами и произвела на вечеринке фурор, получив кучу заказов от подруг на собственное изобретение.
Однако девушка не стала успешной и перепродала свой патент фирме под названием Warner Brothers Corset Co. за 1,5 тысячи долларов. Но даже не это стало толчком к массовому распространению бюстгальтеров. Вмешался запрет Совета по военной промышленности на изготовление и ношение корсетов, сшитых с металлическими пластинами. Удалось сэкономить 28 тонн металла — этого хватит, чтобы построить два линкора!
Кроме того, мужчины ушли на войну, а женщинам пришлось занять их места на заводах. Конечно, тут уже было не до красоты. А удобство обеспечивали внезапно ставшие популярными бюстгальтеры. Конечно, первые модели выпускались без размерной сетки и были не слишком подходящими для разных типов фигуры. Но все же это нижнее белье было намного комфортнее корсетных тисков — настал звездный час бюстгальтеров!
Современная история
Массовое производство бюстгальтеров
Уже за первые шесть лет с момента регистрации патента миссис Джейкоб на продаже бюстгальтеров удалось выручить более 12 миллиардов долларов. Модницы со всего мира стали усовершенствовать нижнее белье и позаботились о максимальном комфорте.
В 1922 году русская эмигрантка в США Ида Розенталь наконец разработала размерную сетку для бюстгальтеров и усовершенствовала изобретение Мэри Фелпс Джейкоб. Портниха выкроила две чашечки и соединила их полоской ткани, а также продумала удобную застежку и вариант с «пуш-ап» эффектом. Компания Розенталь существует и сейчас и до сих пор обеспечивает продукцией около 45% американского рынка нижнего белья.
С того времени неоднократно менялась мода на формы бюстгальтеров, модели становились все удобнее и практичнее. Сейчас в каждом магазине одежды можно найти вариант для любого размера груди и разного предназначения — от спортивных бра до игривых кружевных моделей. Периодически женщины объявляют войну этому предмету гардероба, но отказываться насовсем от бюстгальтера все же не хотят, ведь он стал частью жизни.
