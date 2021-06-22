Калорійність кави: чорна, з молоком, з цукром і без

Кава вважається нешкідливою для фігури. Це дозволений напій навіть для людей, що стежать за калоріями. До того ж це натуральний напій, що не містить харчових добавок. Його енергетична цінність мінімальна. Правда, тільки в тому випадку, якщо пити без цукру, сиропів і молока, адже їх наявність вже прирівнює каву до повноцінного десерту, розповідає Філіжанка кави

Скільки калорій в натуральній каві

Енергетична цінність продукту залежить від сорту. Вона може складати 230-330 кілокалорій на 100 грам сухого обсмаженого зерна. Для порівняння: для однієї порції еспресо знадобиться близько десяти грам меленої зерна. Це до 33 ккал. Виходить, що калорійність чистого кави мізерно мала.

Крім того, вона містить в собі білки, жири і вуглеводи. Але при заварюванні напою вони частково втрачаються. Більше цінується кави дрібного помелу, який збереже трохи більше цих елементів. В середньому в одній гуртку еспресо міститься 1 ккал.

У 200 мл кави по-турецьки міститься до 4 кілокалорій. Для його приготування використовується дрібний помел зерен, тому в ньому більше білка, жирів і вуглеводів, ніж при великому помелі.

Найбільш калорійними є обсмажені зерна. А ось якщо мелену каву зберігається довго і в умовах відкритого простору, то в ньому випаровуються ароматичні масла, тим самим знижується калорійність.

Тому рекомендується пити цільнозерновий натуральну каву.

На енергетичну цінність також впливає і сорт кави. Але різниця не суттєва. Наприклад, в арабіки на 0,5-1 ккал на порцію більше, ніж у робусти. Причина - в змісті ароматичної олії.

Ті, хто намагаються схуднути, можуть пити еспресо, адже він майже не збільшує добову норму калорій, а також прискорює обмін речовин.

Вживання спецій

Коли ви намагаєтеся зберегти фігуру, потрібно бути акуратніше зі спеціями, адже вони впливають на поживність, а відповідно, і на калорійність. В цьому випадку небезпечніше за все натуральний імбир і мускатний горіх. Вони додають від 3 до 4 кілокалорій до напою.

Калорійність розчинної кави

Будь-розчинна кава «важче» по калорійності звичайної заварної кави. Адже вона складається з гранул і сублімованих кристалів. Таку каву всього на 15-20 відсотків складається з натурального продукту. Все інше - шкідливі харчові добавки. Це можуть бути барвники, згущувачі або стабілізатори. Напій втрачає всі корисні компоненти: кавову кислоту, білки і жири. Якщо ви п'єте розчинну каву навіть без цукру і молока, ви отримуєте від 6 до 12 кілокалорій на 6 грам продукту (одна чайна ложка з гіркою).

При покупці пакетиків розчинної кави уважно ознайомтеся з їх складом. Калорійність може залежати від виробника. Один виробник може вказувати 4-5 ккал, а інший - все 20 ккал.

Виходить, що калорійність розчинної кави, без цукру, сиропу і молока, в 5-10 разів вище, ніж у натуральної кави.