Американка приобрела на Сицилии сразу три дома по 1 евро

1. Идея преображения исторических городов и коммун за 1 евро

В коммуне Муссомели по 1 евро было продано около 200 домов.

Историческая часть коммуны, которая не превратилась в руины благодаря иностранным энтузиастам.

В Муссомели все-таки сохранили исторический дух и архитектуру.

Вот в таком состоянии достаются дома энтузиастам за 1 евро.

2. Три мечты – три дома

Рубия Дэниелс в одном из своих домов, приобретенных за 1 евро. | Фото: walletcanvas.com.

Приобретенный дом оказался без крыши и без перекрытий.

Дом должен был сохранить аутентичность.

3. Нелегкий процесс реконструкции исторических объектов в чужой стране

Понадобилось 35 тыс. евро, чтобы развалина превратилась в полноценный дом.

Реальные очертания дома-мечты.

Несмотря на исторический вид удобства в доме вполне современные.