Американка приобрела на Сицилии сразу три дома по 1 евро

Мало кого заинтересовали бы полуразрушенные дома с обширной плесенью, да еще и в вымирающих коммунах, если бы не их стоимость – пресловутый 1 евро, за который продавали недвижимость в Италии. Эта акция не осталась незамеченной не только среди европейцев, американцы и те ринулись в прекрасную солнечную страну попытать свое счастье.
1. Идея преображения исторических городов и коммун за 1 евро
В коммуне Муссомели по 1 евро было продано около 200 домов.
Италия всегда привлекала иностранных граждан своей природой и довольно благодатным климатом, а в конце 2010-х гг. стала еще и самым популярным направлением среди так называемых инвесторов, которые устремились сюда из разных государств мира. Причиной такого «паломничества» стали акции, проводимые властями муниципалитетов, на чьей территории имелись старинные года и крошечные коммуны, стоявшие на пороге вымирания.
Историческая часть коммуны, которая не превратилась в руины благодаря иностранным энтузиастам.
Напомним: Кампания продажи домов за символическую плату в 1 евро началась в 2008 году с легкой руки мэра коммуны Салеми, Витторио Сгарби (ныне известный телеведущий). К такому решению его подтолкнуло состояние городка, расположенного на юге Сицилии, точнее сказать исторической его части, которая больше всего пострадала от землетрясения 1968 года. Полуразрушенные дома, покинутые людьми, представляли собой грустное зрелище, вот мэр и решился на такой отчаянный шаг.
В Муссомели все-таки сохранили исторический дух и архитектуру.
Вот в таком состоянии достаются дома энтузиастам за 1 евро.
Стоит отметить, что не обошлось без подвоха для окрыленных идеей фантазеров, мечтающих получить в подарок домик в солнечной Италии. Во всех без исключения населенных пунктах покупка за 1 евро была действительно символической, а вот договор, заключаемый при сделке, приземлял доверчивых инвесторов, загоняя в жесткие рамки преобразований, которые каждый новый владелец должен был непременно выполнить и в строго отведенные сроки. Кабальные условия многих остудили, а вот окрыленная шансом реализовать три своих заветных мечты американка Рубия Дэниелс решила рискнуть.
2. Три мечты – три дома
Рубия Дэниелс в одном из своих домов, приобретенных за 1 евро. | Фото: walletcanvas.com.
50-летняя Рубия Дэниелс из калифорнийского города Беркли стала одной из сотен желающих, решивших воспользовались предложением, которое попало в новости, разлетевшиеся по всему миру. Акция «Дом в Италии за 1 евро» захватила умы многих иностранцев, которых совсем не пугали полуразрушенные дома без крыш, но с кучей мусора и с жуткой плесенью. Отчаянная женщина оказалась среди тех энтузиастов, которых не останавливали ни условия договора, ни отсутствие представлений о законодательных нормах страны, касающихся иностранцев, владеющих недвижимостью в Италии, ни то, как они будут общаться, не зная языка и местных традиций.
Приобретенный дом оказался без крыши и без перекрытий.
В 2019 г. Руби решилась на кардинальный шаг, она, как только узнала о немыслимых возможностях, сразу же купила билет на самолет и прилетела в страну, чтобы убедиться, что это правда. Отправившись в небольшую коммуну на юге острова Сицилия под названием Муссомели, она долго не думая приобрела сразу три развалюхи, потратив всего 3 евро, а вместе с ними и довольно жесткие условия договоров, которых также оказалось три.
Дом должен был сохранить аутентичность.
Авторы Novate.ru хотели бы сразу отметить, что американка не была наивным человеком, как специалист в строительной отрасли, она прекрасно видела бесконечные проблемы и огромное количество работы, которую необходимо было выполнить. Но при этом она знала чего хочет и визуализировала конечный результат трех проектов мечты: иметь загородный дом, собственный ресторан и роскошный оздоровительный центр. Это обстоятельство и перевесило все страхи, тем более, что власти пошли на смягчение договоров, увеличив сроки окончания восстановительных работ. Такое дружелюбие связано с тем, что Рубия Дэниелс предоставила дизайн-проекты на открытие объектов, которые поспособствуют развитию туристического бизнеса, при этом она обеспечит коммуну новыми рабочими местами.
3. Нелегкий процесс реконструкции исторических объектов в чужой стране
Понадобилось 35 тыс. евро, чтобы развалина превратилась в полноценный дом.
Естественно, символическая плата в 1 евро вылилась более чем в 3 тыс., поскольку за каждый дом пришлось заплатить гонорар риэлтору в размере 500 евро, оформить купчую, за которую потребовалось выложить еще 2,8 тыс. в казну коммуны. Хотя это ерунда по сравнению с тем, что энтузиастку ждало дальше, но она готова была принять вызов. Рубия не теряя времени отправилась домой, чтобы упаковать свои инструменты, и вернулась тем же летом со своим мужем, зятем и пятью чемоданами, полными принадлежностей, которые пригодились для длительного и довольно сложного ремонта не одного здания.
Реальные очертания дома-мечты.
По прибытию мужчины были больше удивлены, нежели испуганы видом ветхих домов. Больше всего их поразила низкая стоимость жизни и стройматериалов, в частности, а также общительность и радушие местных жителей, ну и, конечно же, их размеренный ритм жизни, чего так не хватает во многих странах, в том числе и США. Со временем они перестали удивляться, активно занимаясь процессами реконструкции, которая оказалась не такой уж и простой, поскольку использовать современные строительные материалы запрещалось, как и менять внешний вид сооружений. Приходилось искать подходящий натуральный камень и специалистов, умеющих работать с ним.
Несмотря на исторический вид удобства в доме вполне современные.
А вот внутренние работы американцы старались производить сами. Несмотря на доступные цены и на то, что семейство довольно творческое и способное выполнять практически все отделочные процессы самостоятельно, преобразование жилой резиденции обошлось в 35 тыс. евро. Это, конечно же, в разы дешевле чем в Америке, но все же значительно выше чем заманчивое предложение купить дом за 1 евро. На данный же момент идут восстановительные работы в двух других домах, но и этот процесс займет немало времени, сил и потребует куда большую сумму, ведь помимо реконструкции придется еще закупать и необходимое оборудование, что влетит в копеечку, и немалую.
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