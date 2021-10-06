Какой видели Землю наши предки: Старинные географические карты самых странных форм

Старинные географические карты самых странных форм.

Прообраз древней карты

/Фото:uchicago.edu Космологическая восьмиконечная карта./Фото:uchicago.edu

Самая древняя карта мира

Фрагмент вавилонской карты. /Фото:noosphere.ru

Анаксимандр опередил свое время

Ката Анаксимандра, воссозданная современными исследователями по письменным источникам древних ученых. /Фото:wikipedia.org

Схематично и доступно: Т - море, О - океан. Историки называют такой тип карт «Т-О». /Фото:noosphere.ru/

Ученые считают, что карта Эратосфена выглядела так. /Фото:.blogspot.com

Наиболее интересные древние карты

Карта Геродота. /Фото:livemaster.ru

Воссозданная современными исследователями карта Помпония Мелы. /Фото:blogspot.com

Красивая и информативная мозаичная карта из Мадабы. /Фото:wikipedia.org

Карта Птолемея как ориентир для потомков

Так Птолемей видел наш мир. /Фото:noosphere.ru

Карта «Обитаемого мира» Птолемея, воссозданная уже после его смерти на византийской рукописи XIII века – одна из самых известных и информативных.