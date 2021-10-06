Какой видели Землю наши предки: Старинные географические карты самых странных форм

Старинные географические карты самых странных форм.
Первые географические карты появились на Земле практически одновременно с возникновением у человека навыка рисования. Правда, это были не совсем карты, а их далекие прообразы, но ясно одно: как только человек начал передвигаться на большие расстояния, он стал пытаться осмыслить свое перемещение и, обладая природным пространственным чутьем, старался отобразить это в рисунках. Карты в более или менее привычном для нас виде появились намного позже, но тоже невероятно давно – еще до нашей эры.
Прообраз древней карты
Изначально «предки» карт выглядели как схематичные рисунки на стенах пещер, жилищ, древней посуде (например, тарелках), каменных плитах.
Например, эта «звездная» фреска, найденная археологами, была создана в древней Иордании и представляет собой, по версии ученых, космологическую карту. В центре расположен «известный мир», «первый океан», «второй мир» и «второй океан». С восьми точек, которые, скорее всего, символизировали острова, располагались «запредельный мир» и «небесный океан». Прямоугольник, расположенный внизу справа, по версии историков, к делу не относится – это чертеж какого-то здания (возможно, храма).
Космологическая восьмиконечная карта. /Фото:uchicago.edu
Самая древняя карта мира
Одной из первых сохранившихся карт, о которых известно ученым, считается древняя реликвия, найденная на территории Ирака. Эта карта, получившая большую известность и повлиявшая на представления людей о мире, была создана в Вавилоне.
Фрагмент вавилонской карты. /Фото:noosphere.ru
Мир на ней изображен плоским, круглым, а центром его обозначен, как можно догадаться, сам Вавилон. Изображение, найденное на куске глиняной плиты, датировано VII веком до нашей эры.
Анаксимандр опередил свое время
Настоящий прорыв в области географии и картографии произошел, когда появилась карта, составленная Анаксимандром из Милета (610 – 540 г.г. до н.э.). Землю он представил себе в виде овала, который вытянут с востока на запад.
Анаксимандр, которого уважал и считал великим мудрецом сам Аристотель, был не только географом, но и астрономом. Он пытался сравнивать Землю с другими космическим объектами, а также много размышлял над происхождением Вселенной, придя к выводу, что она рождается, доходит до пика своего развития, погибает, а потом возрождается вновь.
Ни сама карта мира, нарисованная Анаксимандром, ни ее копии до наших дней не сохранились, но Геродот писал, что мир на ней древний ученый изобразил в форме барабана, вокруг которого расположен океан.
Ката Анаксимандра, воссозданная современными исследователями по письменным источникам древних ученых. /Фото:wikipedia.org
До наших дней дошли сведения и о карте Гекатея Милетского, жившего примерно в тот же период, но чуть позднее. Согласно ей, мир состоит из трех частей – Европы, Азии и Ливии. Все три «материка» располагаются вокруг Средиземного моря. Его карта была сделана на основе данных Анаксимандра.
Очень похоже изобразил такое представление о мире священник-энциклопедист Исидор Севильский в своем труде «Этимологии» (VII в.). В форме буквы «Т» изображено море, а буквой «О» обозначен океан. И здесь уже есть Африка.
Схематично и доступно: Т - море, О - океан. Историки называют такой тип карт «Т-О». /Фото:noosphere.ru/
Отцом географии (собственно, он первый и ввел в употребление этот термин) считают Эратосфена, который во II столетии до н.э. написал трехтомный труд, который так и назывался – «География». В нем указывалось, что земля имеет форму шара, и данное утверждение ученый подтвердил своими математическими вычислениями. Увы, в своем первоначальном виде этот труд до современных ученых не дошел – о нем известно из пересказов римских авторов. Также не сохранилась и карта Эратосфена, однако она оказала неоценимое влияние на исследования географов средневековья.
Ученые считают, что карта Эратосфена выглядела так. /Фото:.blogspot.com
Кстати, именно Эратосфен стал первым обозначать на картах меридианы – правда, эти обозначения еще не были столь точны. А еще именно он поделил мир на пять климатических зон.
Наиболее интересные древние карты
А вот такую карту создал в 400-х годах до нашей эры историк Геродот:
Карта Геродота. /Фото:livemaster.ru
Карта Помпония Мелы – самого раннего римского географа, который создал научный труд «Описательная география», – делит Землю на пять зон, три из которых необитаемы. Мела считал, что южные земли нашей планеты недоступны северянам, поскольку их отделяет от умеренных широт засушливая территория невыносимой жары.
Воссозданная современными исследователями карта Помпония Мелы. /Фото:blogspot.com
Как и многие предшественники, Каспийское море он считал заливом Северного океана. И это немудрено, ведь в 43 году, когда Помпоний Мела создавал свой труд, большая часть нашей планеты была не изучена.
Еще одна интересная находка, мозаичная карта, обнаруженная в Мадабе (Иордания) при археологических раскопках раннехристианского храма св. Георгия, представляет собой древний Иерусалим. Панно изготовлено примерно в VI веке. На нем изображены церкви и другие сооружения. Они показаны так реалистично, что современные ученые даже смогли их идентифицировать - например, хорошо виден расположенный в центре Храм Гроба Господня. По мнению ученых, это самая старая карта Святой Земли.
Красивая и информативная мозаичная карта из Мадабы. /Фото:wikipedia.org
Карта Птолемея как ориентир для потомков
Огромный труд проделал великий ученый из Александрии Клавдий Птолемей. Примерно в 150 году он составил карту мира, к которой прилагалось еще около 30 отдельных, более детальных карт. Весь трактат назывался «Руководство по географии».
Так Птолемей видел наш мир. /Фото:noosphere.ru
Птолемей обозначил расположение даже очень отдаленных зон – от Египта и до скандинавских земель и от Атлантики до Индокитая. Обнаружена эта реликвия была много веков спустя и долгое время, вплоть до эпохи географических открытий, являлась основным картографическим документом для путешественников и ученых. Впоследствии ее усовершенствовали.
Такие материки, как Азия, Европа и Африка, на доработанной карте стали более оформленными, а вместо Вавилона в качестве центра мира был указан Иерусалим.
Карта «Обитаемого мира» Птолемея, воссозданная уже после его смерти на византийской рукописи XIII века – одна из самых известных и информативных.
Карта Птолемея разделена на равные части параллелями и меридианами. Средиземноморская зона и Ближний Восток изображены более или менее верно, но по мере удаления на юг знания Птолемея о других землях становятся более расплывчатыми. Например, Индийский океан он обозначает как внутреннее море, а неизведанная часть африканского континента на юге расширяется и окружает его, соединившись с Азией. Представлений об Антарктиде пока нет – это «неизведанная земля». Ну а Азия, по его мнению, была настолько огромной, что занимала даже ту территорию, на которой, как выяснилось много лет спустя, расположен Тихий океан.
Недавно Чикагский университет оцифровал все древние карты и опубликовал шеститомный труд по истории географии и картографии с пояснениями. Этот масштабный проект по древней картографии начали еще в 1980-х годах и, возможно, он еще будет дополняться новыми археологическими и историческими находками.
Текст: Анна Белова
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