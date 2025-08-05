4 открытия, которые были совершены людьми неожиданного рода деятельности

Наука всегда считалась делом тонким, требующим от того, кто ею занимается, специальных знаний и навыков. Вот только в реальности все намного интереснее, и далеко не всякий настоящий профессионал порой может сделать больше, чем непрофи, у которого научная деятельность - это, скорее, хобби. В результате история знает немало эпизодов, когда люди, не являющиеся настоящими учёными, совершают полноценный исследовательский прорыв.
1. Обнаружение и раскопки Трои
Если маклер-миллионер очень любит археологию - он и Трою открыть сумеет. /Фото: iz.ru
Если легендарную античную Трою знают многие, то вот о человеке, который её открыл, известно далеко не каждому. И напрасно, потому что личность Иоганна Генриха Шлимана довольно интересна. Родившись и проведя детство в бедности, он очень много времени уделял самообразованию, в перерывах между постоянным подработками. В результате он выучился на счетовода, но быстро шёл по карьерной лестнице, и в один момент «дорос» до биржевого маклера-миллионнера.
И казалось бы, что история и археология была к нему абсолютно не причём, но в реальности он чуть ли не всё свободное время проводил за поисками античных городов - благо, деньги позволяли. Вот во время одного из таких времяпрепровождений на раскопках Шлиман легендарную Трою и обнаружил.
2. Открытие вирусов‑бактериофагов
Человек без высшего образования, но очень любивший биологию. /Фото: wikipedia.org
Вирусология и вовсе считается довольно сложной наукой, но и в ней умудрился совершить прорыв человек совершенно другой профессии. Речь идёт о Феликсе д’Эреллье, который был активным и жаждущим приключений, однако без профильного биологического образования.
Однако молодому энтузиасту это не помешало настолько сильно увлечься микробиологией, что он создал себе полноценную домашнюю лабораторию, где и проводил различные исследования из чистого любопытства. Занятие оказалось продуктивным: постепенно он дошёл до такого уровня мастерства, что его пригласили работать в бактериологом в больницу. Набив там руку, он в итоге сумел не только проводить эксперименты по ферментации, но в какой-то момент открыть вирусы, способные убить бактерии - сегодня они известны как бактериофаги.
3. Обнаружение планеты Уран
История о том, как скрипач открыл планету. /Фото: vokrugsveta.ru
Астрономия всегда была полезным и любимым занятием для людей самых разных профессий. И музыканты исключением не стали: так, человек по имени Фредерик Уильям Гершель, который профессионально играл на скрипке и гобое, имея профильное образование и должности композитора и дирижёра крупного английского оркестра, сумел открыть новую планету. Оказалось, что кроме музыки, Гершель, его брат и сестра имели ещё одно увлечение - астрономию.
Они очень много времени проводили за наблюдением за космическими объектами, и даже умели создавать телескопы, в том числе на продажу. И если сестра Каролина посвятила астрономии жизнь, став в итоге почётным членом Королевского астрономического общества Великобритании за открытием нескольких спутников Сатурна и создание каталога туманностей Солнечной системы, то её брат продолжил музицировать, но в историю астрономии всё-таки вошёл, открыв феномен двойных звёзд и планету Уран.
6. Расшифровка первобытных наскальных календарей
Мебельщик обнаружил закономерность в наскальных рисунках, которую не замечали учёные. /Фото: lifehacker.ru
Ещё один удивительный случай в истории и археологии, когда представитель довольно неожиданного рода деятельности помог практикующим профессиональным учёным решить проблему расшифровки древних наскальных изображений. Столь успешным в своих наблюдениях человеком оказался Беннет Бэкон, который в обычной жизни работает мебельщиком и реставратором. Однако и он, как и ранее упомянутые личности, в качестве досуга очень любит исследовать археологические памятки первобытного строя, особенно наскальную живопись.
И вот однажды, изучая фото с повторяющимися орнаментами на многих из них, ему удалось установить закономерность — как он посчитал, люди рисовали конкретных животных не в любой момент а в определённое время, чтобы отслеживать периоды, когда на них удачнее всего охотиться. Своими наблюдениями Бэкон поделился с учёными, которые подтвердили, что он был прав. Вот и получается, что взгляд со стороны действительно помогает увидеть то, что пропускает замыленный глаз профессионального учёного.
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