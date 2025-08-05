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4 открытия, которые были совершены людьми неожиданного рода деятельности



Наука всегда считалась делом тонким, требующим от того, кто ею занимается, специальных знаний и навыков. Вот только в реальности все намного интереснее, и далеко не всякий настоящий профессионал порой может сделать больше, чем непрофи, у которого научная деятельность - это, скорее, хобби. В результате история знает немало эпизодов, когда люди, не являющиеся настоящими учёными, совершают полноценный исследовательский прорыв.


1. Обнаружение и раскопки Трои


Если маклер-миллионер очень любит археологию - он и Трою открыть сумеет. /Фото: iz.ru

Если маклер-миллионер очень любит археологию - он и Трою открыть сумеет. /Фото: iz.ru

 

Если легендарную античную Трою знают многие, то вот о человеке, который её открыл, известно далеко не каждому. И напрасно, потому что личность Иоганна Генриха Шлимана довольно интересна. Родившись и проведя детство в бедности, он очень много времени уделял самообразованию, в перерывах между постоянным подработками. В результате он выучился на счетовода, но быстро шёл по карьерной лестнице, и в один момент «дорос» до биржевого маклера-миллионнера.

И казалось бы, что история и археология была к нему абсолютно не причём, но в реальности он чуть ли не всё свободное время проводил за поисками античных городов - благо, деньги позволяли. Вот во время одного из таких времяпрепровождений на раскопках Шлиман легендарную Трою и обнаружил.


2. Открытие вирусов‑бактериофагов


Человек без высшего образования, но очень любивший биологию. /Фото: wikipedia.org

Человек без высшего образования, но очень любивший биологию. /Фото: wikipedia.org

 

Вирусология и вовсе считается довольно сложной наукой, но и в ней умудрился совершить прорыв человек совершенно другой профессии. Речь идёт о Феликсе д’Эреллье, который был активным и жаждущим приключений, однако без профильного биологического образования.
Более того, единственное учебное заведение, которое он закончил, была школа.

Однако молодому энтузиасту это не помешало настолько сильно увлечься микробиологией, что он создал себе полноценную домашнюю лабораторию, где и проводил различные исследования из чистого любопытства. Занятие оказалось продуктивным: постепенно он дошёл до такого уровня мастерства, что его пригласили работать в бактериологом в больницу. Набив там руку, он в итоге сумел не только проводить эксперименты по ферментации, но в какой-то момент открыть вирусы, способные убить бактерии - сегодня они известны как бактериофаги.

3. Обнаружение планеты Уран


История о том, как скрипач открыл планету. /Фото: vokrugsveta.ru

История о том, как скрипач открыл планету. /Фото: vokrugsveta.ru

 

Астрономия всегда была полезным и любимым занятием для людей самых разных профессий. И музыканты исключением не стали: так, человек по имени Фредерик Уильям Гершель, который профессионально играл на скрипке и гобое, имея профильное образование и должности композитора и дирижёра крупного английского оркестра, сумел открыть новую планету. Оказалось, что кроме музыки, Гершель, его брат и сестра имели ещё одно увлечение - астрономию.

Они очень много времени проводили за наблюдением за космическими объектами, и даже умели создавать телескопы, в том числе на продажу. И если сестра Каролина посвятила астрономии жизнь, став в итоге почётным членом Королевского астрономического общества Великобритании за открытием нескольких спутников Сатурна и создание каталога туманностей Солнечной системы, то её брат продолжил музицировать, но в историю астрономии всё-таки вошёл, открыв феномен двойных звёзд и планету Уран.

6. Расшифровка первобытных наскальных календарей


Мебельщик обнаружил закономерность в наскальных рисунках, которую не замечали учёные. /Фото: lifehacker.ru

Мебельщик обнаружил закономерность в наскальных рисунках, которую не замечали учёные. /Фото: lifehacker.ru

 

Ещё один удивительный случай в истории и археологии, когда представитель довольно неожиданного рода деятельности помог практикующим профессиональным учёным решить проблему расшифровки древних наскальных изображений. Столь успешным в своих наблюдениях человеком оказался Беннет Бэкон, который в обычной жизни работает мебельщиком и реставратором. Однако и он, как и ранее упомянутые личности, в качестве досуга очень любит исследовать археологические памятки первобытного строя, особенно наскальную живопись.

И вот однажды, изучая фото с повторяющимися орнаментами на многих из них, ему удалось установить закономерность — как он посчитал, люди рисовали конкретных животных не в любой момент а в определённое время, чтобы отслеживать периоды, когда на них удачнее всего охотиться. Своими наблюдениями Бэкон поделился с учёными, которые подтвердили, что он был прав. Вот и получается, что взгляд со стороны действительно помогает увидеть то, что пропускает замыленный глаз профессионального учёного.

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королевское астрономическое общество, англия
трои если
феликс дэреллье
Уильям Гершель
Генрих Шлиман
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