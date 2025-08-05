4 открытия, которые были совершены людьми неожиданного рода деятельности

1. Обнаружение и раскопки Трои

Если маклер-миллионер очень любит археологию - он и Трою открыть сумеет. /Фото: iz.ru

2. Открытие вирусов‑бактериофагов

Человек без высшего образования, но очень любивший биологию. /Фото: wikipedia.org

3. Обнаружение планеты Уран

История о том, как скрипач открыл планету. /Фото: vokrugsveta.ru

6. Расшифровка первобытных наскальных календарей

Мебельщик обнаружил закономерность в наскальных рисунках, которую не замечали учёные. /Фото: lifehacker.ru