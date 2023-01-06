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Скандальные фотосессии юных знаменитостей

18-летняя Бритни Спирс, 16-летняя Анджелина Джоли, 10-летняя Брук Шилдс… Все эти будущие знаменитости в юном возрасте стали участницами провокационных фотосессий, которые в свое время вызвали неоднозначную реакцию у публики. Представляем вам звездных красавиц, которые снялись в скандальных проектах, будучи подростками.

Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Брижит Бардо


8 мая 1950 года обложку нового номера французского журнала для женщин Elle украсила фотография 15-летней Брижит Бардо. Если эти снимки юной модели были довольно скромными, то фотосессия, в которой она приняла участие через три года, наделала много шума и была гораздо смелее. Автором провокационной фотосессии стал фотограф Уолтер Карон.

Скандальные фотосессии юных знаменитостей
На тот момент девушке было всего 18, хотя выглядела она еще моложе.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
К этому моменту Брижит уже преуспела в танцах и получила престижное место в Национальной академии танца, где стала изучать классический французский балет.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
И именно в этом году привлекательная француженка начала свою кинокарьеру.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
18-летняя Брижит позировала в коротенькой юбке и чулках в сеточку, а помимо балетных поз демонстрировала довольно смелые ракурсы.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Бритни Спирс


18-летняя певица в 1999 году украсила обложку журнала Rolling Stone.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Кумир подростков лежала на постели в одном нижнем белье.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Родители фанатов сразу же предъявили Спирс претензию в том, что она злоупотребляет сексуальным образом для увеличения продаж журнала, тем самым подавая дурной пример поклонникам.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Фото внутри журнала были не менее вызывающими.

Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Брук Шилдс


Будущая актриса приняла участие в скандальной фотосессии аж в 10 лет.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
В 1975 году Брук с одобрения своей матери приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для Playboy Press, снявшись совершенно обнаженной. Впоследствии она много лет пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы, но проиграла.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
В 15 лет Брук стала лицом джинсов Calvin Klein. «Между мной и моими джинсами Calvin ничего нет!» – говорила она в телевизионной рекламе.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
На снимках девушка позировала в джинсах и рубашке, застегнутой на одну пуговицу.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Хотя ролик вышел в 1980 году, он до сих пор остается одним из самых провокационных в истории рекламных кампаний.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Майли Сайрус


У 15-летней певицы еще была репутация невинной актрисы студии Disney.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
В те далекие времена она позировала практически обнаженной фотографу Энн Лейбовиц.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Снимки появились в журнале Vanity Fair и вызвали бурную реакцию фанатов и прессы.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Сейчас, сравнивая фото с теми снимками, которые Майли выкладывает в инстаграм, даже сложно представить, что они вызвали скандал.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Кендалл Дженнер


Сводная сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии в 14 лет.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Кстати, фотосессия оказалась не совсем эротической, девушка позировала в бикини.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
После этого клан Кардашьян обвинили в том, что эти снимки поощряют юных девушек делать макияж и носить сексуальные наряды.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Ну а Кендалл еще не раз появилась в подобном виде на страницах самых крупных глянцевых изданий.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Дакота Фаннинг


Актриса в 17 лет стала лицом аромата Oh, Lola от бренда Marc Jacobs.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Рекламная кампания с невинными на первый взгляд снимками Дакоты с флаконом духов была запрещена в Британии.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Британский комитет рекламных стандартов заявил, что Дакота на снимках выглядит моложе своих лет.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Кроме этого, на их взгляд, она предстает еще и слишком сексуальной.

Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Саму актрису эти заявления мало затронули, да и в других странах реклама была разрешена.

Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Анджелина Джоли


Еще до того, как стать знаменитой актрисой, послом доброй воли ООН и матерью-героиней, Энджи была подающей надежды моделью.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
В 2008 году в сети появились снимки, на которых 16-летняя Джоли весьма раскованно позирует перед камерой.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Откровенная фотосессия для самой будущей звезды вряд ли стала чем-то удивительным: уже в 14 лет она переехала от родителей к бойфренду.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
А вот снимкам в то время, видимо, не дали ход из-за вызывающего вида модели юного возраста.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Тилан Блондо


10-летняя французская модель снялась в фотосессии для Vogue, где примерила взрослые наряды и макияж.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Снимки, которые были названы очень провокационными, вызвали целый скандал в прессе.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Эпатажная фотосессия, которую Карин Ройтфельд помогал стилизовать ее давний друг и enfant terrible Том Форд, стоила ей места главного редактора Vogue Paris, которое она занимала 10 лет.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Томный взгляд, совсем не детские позы и явная ориентированность на сексуальность вызвали череду возмущений и разговоров о том, не слишком ли далеко зашел мир моды.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Сегодня Тилан уже 14 лет и она считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Кейт Мосс


В 1992 году Calvin Klein выпустил первую коллекцию одежды в стиле унисекс, набиравшем в то время невероятную популярность.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Для участия в рекламной кампании пригласили 18-летнюю Кейт Мосс и актера Марка Уолберга, который тогда был 21-летним рэпером под псевдонимом Марки Марк.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
На молодых людях были одинаковые джинсы, символизирующие универсальность моделей из новой коллекции, и кроме этих джинсов не было ничего.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Конечно, такая откровенность вновь возмутила общественность и привела к очередному скандалу.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
До своего двадцатилетия Кейт успела принять участие еще в нескольких провокационных фотосетах от Calvin Klein.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Например, в рекламе аромата Obsession.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
А это 18-летнюю Кейт, лежащую на диване, запечатлел Марио Сорренти в 1992 году.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Кэмерон Диаз


Блондинка подписала контракт с Elite Model Management, когда ей было только 16, и успешно строила карьеру модели в течение 5 лет после окончания средней школы.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
Среди фото тех лет было и несколько провокационных фотосетов.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей
За плечами юной модели были и обнаженные снимки.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Милла Йовович


В далеких восьмидесятых решение взять 11-летнюю девочку на обложку итальянского Lei, а также в рекламу Revlon «Most Unforgettable Women in the World», на чем настоял снимавший ее Ричард Аведон, вызвало у многих протест.
Скандальные фотосессии юных знаменитостей

Так или иначе, эта история проложила Милле дорогу в модельный бизнес: в тот же год она появилась на обложках 15 журналов.

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