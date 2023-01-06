Скандальные фотосессии юных знаменитостей

18-летняя Бритни Спирс, 16-летняя Анджелина Джоли, 10-летняя Брук Шилдс… Все эти будущие знаменитости в юном возрасте стали участницами провокационных фотосессий, которые в свое время вызвали неоднозначную реакцию у публики. Представляем вам звездных красавиц, которые снялись в скандальных проектах, будучи подростками.











Брижит Бардо

Бритни Спирс

Брук Шилдс

Майли Сайрус

Кендалл Дженнер

Дакота Фаннинг

Анджелина Джоли

Тилан Блондо

Кейт Мосс

Кэмерон Диаз

Милла Йовович