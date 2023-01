Скандальные фотосессии юных знаменитостей

18-летняя Бритни Спирс, 16-летняя Анджелина Джоли, 10-летняя Брук Шилдс… Все эти будущие знаменитости в юном возрасте стали участницами провокационных фотосессий, которые в свое время вызвали неоднозначную реакцию у публики. Представляем вам звездных красавиц, которые снялись в скандальных проектах, будучи подростками.











Брижит Бардо

Бритни Спирс

Брук Шилдс

Майли Сайрус

Кендалл Дженнер

Дакота Фаннинг

Анджелина Джоли

Тилан Блондо

Кейт Мосс

Кэмерон Диаз

Милла Йовович

8 мая 1950 года обложку нового номера французского журнала для женщин Elle украсила фотография 15- летней Брижит Бардо. Если эти снимки юной модели были довольно скромными, то фотосессия, в которой она приняла участие через три года, наделала много шума и была гораздо смелее. Автором провокационной фотосессии стал фотограф Уолтер Карон.На тот момент девушке было всего 18, хотя выглядела она еще моложе.К этому моменту Брижит уже преуспела в танцах и получила престижное место в Национальной академии танца, где стала изучать классический французский балет.И именно в этом году привлекательная француженка начала свою кинокарьеру.18-летняя Брижит позировала в коротенькой юбке и чулках в сеточку, а помимо балетных поз демонстрировала довольно смелые ракурсы.18-летняя певица в 1999 году украсила обложку журнала Rolling Stone.Кумир подростков лежала на постели в одном нижнем белье.Родители фанатов сразу же предъявили Спирс претензию в том, что она злоупотребляет сексуальным образом для увеличения продаж журнала, тем самым подавая дурной пример поклонникам.Фото внутри журнала были не менее вызывающими.Будущая актриса приняла участие в скандальной фотосессии аж в 10 лет.В 1975 году Брук с одобрения своей матери приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для Playboy Press, снявшись совершенно обнаженной. Впоследствии она много лет пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы, но проиграла.В 15 лет Брук стала лицом джинсов Calvin Klein. «Между мной и моими джинсами Calvin ничего нет!» – говорила она в телевизионной рекламе.На снимках девушка позировала в джинсах и рубашке , застегнутой на одну пуговицу.Хотя ролик вышел в 1980 году, он до сих пор остается одним из самых провокационных в истории рекламных кампаний.У 15-летней певицы еще была репутация невинной актрисы студии Disney В те далекие времена она позировала практически обнаженной фотографу Энн Лейбовиц.Снимки появились в журнале Vanity Fair и вызвали бурную реакцию фанатов и прессы.Сейчас, сравнивая фото с теми снимками, которые Майли выкладывает в инстаграм, даже сложно представить, что они вызвали скандал.Сводная сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии в 14 лет.Кстати, фотосессия оказалась не совсем эротической , девушка позировала в бикини.После этого клан Кардашьян обвинили в том , что эти снимки поощряют юных девушек делать макияж и носить сексуальные наряды.Ну а Кендалл еще не раз появилась в подобном виде на страницах самых крупных глянцевых изданий.Актриса в 17 лет стала лицом аромата Oh, Lola от бренда Marc Jacobs.Рекламная кампания с невинными на первый взгляд снимками Дакоты с флаконом духов была запрещена в Британии.Британский комитет рекламных стандартов заявил, что Дакота на снимках выглядит моложе своих лет.Кроме этого, на их взгляд, она предстает еще и слишком сексуальной.Саму актрису эти заявления мало затронули, да и в других странах реклама была разрешена.Еще до того, как стать знаменитой актрисой, послом доброй воли ООН и матерью-героиней, Энджи была подающей надежды моделью.В 2008 году в сети появились снимки, на которых 16-летняя Джоли весьма раскованно позирует перед камерой.Откровенная фотосессия для самой будущей звезды вряд ли стала чем-то удивительным: уже в 14 лет она переехала от родителей к бойфренду.А вот снимкам в то время, видимо, не дали ход из-за вызывающего вида модели юного возраста.10-летняя французская модель снялась в фотосессии для Vogue, где примерила взрослые наряды и макияж.Снимки, которые были названы очень провокационными, вызвали целый скандал в прессе.Эпатажная фотосессия, которую Карин Ройтфельд помогал стилизовать ее давний друг и enfant terrible Том Форд, стоила ей места главного редактора Vogue Paris, которое она занимала 10 лет.Томный взгляд, совсем не детские позы и явная ориентированность на сексуальность вызвали череду возмущений и разговоров о том, не слишком ли далеко зашел мир моды.Сегодня Тилан уже 14 лет и она считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.В 1992 году Calvin Klein выпустил первую коллекцию одежды в стиле унисекс, набиравшем в то время невероятную популярность.Для участия в рекламной кампании пригласили 18-летнюю Кейт Мосс и актера Марка Уолберга, который тогда был 21-летним рэпером под псевдонимом Марки Марк.На молодых людях были одинаковые джинсы, символизирующие универсальность моделей из новой коллекции, и кроме этих джинсов не было ничего.Конечно, такая откровенность вновь возмутила общественность и привела к очередному скандалу.До своего двадцатилетия Кейт успела принять участие еще в нескольких провокационных фотосетах от Calvin Klein.Например, в рекламе аромата Obsession.А это 18-летнюю Кейт, лежащую на диване, запечатлел Марио Сорренти в 1992 году.Блондинка подписала контракт с Elite Model Management, когда ей было только 16, и успешно строила карьеру модели в течение 5 лет после окончания средней школы.Среди фото тех лет было и несколько провокационных фотосетов.За плечами юной модели были и обнаженные снимки.В далеких восьмидесятых решение взять 11-летнюю девочку на обложку итальянского Lei, а также в рекламу Revlon «Most Unforgettable Women in the World», на чем настоял снимавший ее Ричард Аведон, вызвало у многих протест.Так или иначе, эта история проложила Милле дорогу в модельный бизнес: в тот же год она появилась на обложках 15 журналов . 