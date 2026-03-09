С нами не соску...
  • Елена Каратеева
    Спасибо, обязательно воспользуюсь этими советами.Удивительная помо...
  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике!

Bот это да! Мы складываем продукты в холодильник почти машинально, часто совсем не задумываясь о том, а можно ли их там хранить. А вот нельзя — по крайней мере, некоторых из них.

Арбузы (в целом виде)

Ученые доказали — холод значительно сокращает количество антиоксидантов в арбузах. При комнатной температуре количество входящего в их состав бета-каротина (вещества, улучшающего состояние кожи, зрение и замедляющего процессы старения), напротив, увеличивается почти в два раза.

Базилик

Базилик плохо переносит воздействие холода. При температуре ниже 4,5 градусов по Цельсию трава быстро темнеет и портится.

Поместите свежий базилик в стакан с чистой водой и храните его в темном месте вдали от солнечных лучей. А для того чтобы листья не подсыхали, прикройте пучок сверху плотным полиэтиленовым пакетом.

Картофель

При низкой температуре воздуха картофельный крахмал преобразуется в сахар. В результате этой реакции овощ приобретает зернистую текстуру и сладковатый вкус.

Самая благоприятная температура для картофеля — от 7 до 10 градусов, и идеальное место для его хранения, отвечающее этим условиям — прохладный подвал или погреб.

В условиях городских квартир найти такое место сложнее, поэтому овощи рекомендуется хранить в тканевых мешках вдали от солнечных лучей — ультрафиолет ускоряет образование хлорофилла, и картофель зеленеет и становится горьким на вкус.

Репчатый лук

Чтобы лук оставался свежим, ему нужна хорошая вентиляция воздуха — в закрытом пространстве холодильника такую обеспечить невозможно.

Лук рекомендуется хранить в сетках или тканевых мешочках на лоджии или кладовой.
И держите его подальше от картофеля — луковицы выделяют газ и влагу, из-за которых овощи могут быстро начать гнить.

Оливковое масло

Оливковое масло как и любые другие растительные масла не переносит длительного контакта с холодом. На полке в холодильнике оно быстро густеет и дает осадок, приобретая консистенцию сливочного. Это слишком дорогой продукт, чтобы так им рисковать!

Помидоры

Удивительно, но факт: холодный воздух не продлевает срок хранения томатов — напротив, при низкой температуре они быстрее портятся. Более того, овощи теряют свой ценный вкус, становясь пресными.

Кофе

Повышенная влажность воздуха в холодильнике приводит к быстрой порче кофейных зерен и потере насыщенного вкуса. К тому же, каждый раз, когда вы открываете дверцу, температура внутри меняется, что приводит к образованию конденсата — влаги становится еще больше.

Храните кофейные зерна в кладовой или на полке кухонного шкафа в контейнере с герметичной крышкой.

Чеснок

Чеснок не переносит воздействия как холодных, так и чересчур высоких температур. Идеальные условия для хранения — 15−18 градусов. Сложите головки в вентилируемый контейнер и поставьте его в прохладное место — так чеснок может храниться месяцами.

Острые соусы

Любите острую пищу? Тогда вытащите ваши любимые соусы из холодильника. Уксус и консерванты, входящие в состав готовой продукции, не позволят ей закиснуть при комнатной температуре. А на холоде красный перец постепенно утрачивает свой жгучий вкус.

Мед

Натуральный мед без добавления сиропа и ароматизаторов может храниться на полке в шкафу годами, не теряя своих полезных свойств. При низких температурах он, конечно, не портится, но меняет свою консистенцию, становясь очень твердым. Такой мед ложкой уже не поешь!
