Для чего на стенах советских домов рисовали красную букву Ш и делали загадочное отверстие

Если прогуляться вдоль стен первого или цокольного этажей старых советских домов, то в некоторых местах можно будет заметить загадочную букву «Ш», написанную красной краской. Рядом с странной буквой будет располагаться не менее загадочное сквозное отверстие. Нередко в него вставлена еще и металлическая трубка.
Например, вот такие отверстия. ¦Фото: ya.ru.
Как известно, в большинстве домов в Советском Союзе устанавливали газовое оборудование для приготовления еды. Собственно загадочная буква «Ш» и отверстие в подвальной стене напрямую связаны с вопросом газификации.
В подвале могут быть газовые трубы. |Фото: m.ok.ru.
Едва ли нужно говорить о том, что бытовой газ (который может быть представлен как метаном, так и пропаном) отлично горит. Хоть сколь-нибудь значительная концентрация газа в замкнутом помещении неизбежно приведет к взрыву при появлении источника огня, коим может выступить даже искра при включении света в комнате. Кроме того, не имеющий цвета и запаха газ еще и крайне ядовит. А потому оказавшийся в загазованном помещении человек легко и быстро заработает отравление, которое станет причиной его скорой смерти.
В отверстие запускают щуп детектора. |Фото: legkovmeste.ru.
Как уже можно было догадаться, газовые трубы в домах проходят не только в стенах квартир, но и в подвале. Таким образом в подобных постройках всегда есть риск утечки топлива. Загазованный подвал может обернуться крайне печальным последствиями, вплоть до разрушения всего дома в результате взрыва.
Буква Ш означает штуцер. ¦Фото: kama.by.
Собственно, для этого в стенах цоколей жилых домов, где подведен газ и делают отверстия. Через них в подвал может быть запущено специальное оборудование с помощью, которого можно оперативно установить факт наличия утечки горючего. А для того, чтобы технические отверстия были лучше заметны их обводят красной краской, нарисовав рядом букву «Ш», которая всего лишь означает «штуцер» - ту самую металлическую трубку, через которую запускается оборудование для проверки атмосферы.
