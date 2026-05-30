Зачем на рукава мужских пиджаков пришивают по несколько пуговиц

То, что на рукавах всех без исключения мужских пиджаков как брендовых, так и дешевых, присутствует в обязательном порядке несколько небольших по размеру пуговиц, известно всем. Но зачем эта деталь нужна, скорее всего, знают лишь единицы. Как и в случае с любыми изделиями, здесь тоже ответ следует искать в прошлом.
1. Теория из жизни военных
На рукава военной формы XIX столетия пуговицы пришивались обязательно / Фото: etoretro.ru
Очень часто история ряда отдельных деталей на мужской одежде пересекается с историей военной формы, в данном случае вполне вероятно, что эти пуговицы изначально появились на одной из таких форм.
Довольно часто в военной хронике можно встретить соответствующие упоминания о Фридрихе II, прусском короле, Наполеоне, адмирале Нельсоне. Именно они вводили требования, согласно которым войска обязаны быть облачены в униформу, на рукавах которой присутствуют пуговицы.
Наличие пуговиц на манжете рукава не позволяло использовать его не по назначению / Фото: itexts.net
Причина пришивания пуговиц или кнопок непосредственно к рукавам была банальной – чтобы солдаты не использовали эти самые рукава как платок, не вытирали ими лицо, раны, не убирали с их помощью грязь и так далее. Подобные привычки тогда были явлением обыденным, в результате чего униформа очень быстро теряла свою презентабельность.
Пуговицы, в особенности сделанные из латуни, очень быстро переучили военнослужащих.
2. Вторая версия связана с военными врачами-хирургами
Благодаря манжетам с пуговица военно-полевые хирурги могли оперативно закатать рукава / Фото: pirogov.com.ua
Если верить этой гипотезе, то первые такие манжеты называли еще «хирургическими». Благодаря им, врачи в военно-полевых условиях могли оперативно закатать рукава, например, для обработки рук перед неотложной операцией либо другим срочным действием. Такие предположения выдвигают некоторые военные эксперты и историки.
3. Гражданская версия
В 19 веке стали носить фраки как на выход, так и в повседневной жизни / Фото: pinterest.ru
Если следовать этой теории, то начали пуговицы пришивать к рукавам еще тогда, когда мужчины носили верхнюю одежду с пышными рукавами, которые подворачивались. В девятнадцатом веке стиль в одежде резко поменялся. Мужчины стали носить фраки, трансформировавшиеся со временем в классические пиджаки.
Следует сразу сказать, что фрак не считался одеждой на выход. Это был повседневный стиль. В них ходили на встречи, на прогулки, на работу.
Производители фраков и пиджаков хотели сделать свой товар максимально практичным и функциональным, поэтому на рукава начали пришивать пуговицы / Фото: poradumo.com.ua
Согласитесь, что не очень удобно что-то делать физически во фраке. В связи с этим производители решили сделать этот предмет мужского гардероба более удобным и практичным, пришив на рукава пуговицы. Благодаря им можно было быстро закатать рукава и заниматься своими делами, если в этом возникала необходимость.
Но и с этой версией не все понятно. Зачем закатывать рукава верхней одежды, если ее можно просто снять на время выполнения физической работы. Скорее всего, этот момент просто не рассматривался производителями, которые хотели сделать свой товар максимально практичным и функциональным.
4. Наши дни
Как правило, на мужских пиджаках делают по четыре пуговицы / Фото: pinterest.ru
В основном на рукавах классических мужских пиджаков всегда присутствует четыре пуговицы, хотя есть изделия и с их меньшим количеством. Делается это для того, чтобы была возможность подкорректировать рукава под любое телосложение человека.
В некоторых дорогих моделях пуговицы на рукавах расстегиваются, а не выполняют декоративную функцию / Фото: keyman.by
Но это свойственно лишь дорогим моделям, особенно тем, которые шьются на заказ. По большей же степени пуговицы выполняют исключительно декоративную функцию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии