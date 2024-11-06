Зачем жители острова Яп выставляют огромные камни перед своими домами

В мире существует множество странных и необычных денег, но пожалуй, самыми необычными будут деньги с острова Яп. Остров Яп, расположенный в южной части Микронезии в Тихом океане, знаменит не только своими природными красотами, но и уникальной культурной практикой, связанной с использованием каменных денег. Эта традиция ведет свою историю на протяжении многих веков и представляет собой интересный пример того, как развивались финансовые системы в разных частях мира.
Каменные деньги /Фото:florcvet.ru
Федеративные Штаты Микронезии — это государство в западной части Тихого океана, состоящее из множества островов и атоллов. Одним из его наиболее интересных регионов является остров Яп, который представляет собой группу из четырёх основных островов, расположенных так близко друг к другу, что кажется, будто разделены они лишь узкими речными каналами. Яп известен своей уникальной природой и богатой культурой. Местные жители сохраняют традиционный образ жизни, в котором переплетаются элементы старинной культуры и современные влияния.
Наивысшую степень удалённости от ближайших обитаемых мест можно наблюдать в таком регионе, как Тиморский океан, где остров Гуам находится на расстоянии 850 километров на северо-восток. На юго-западе расположены острова Палау, на расстоянии 450 километров. Это архипелаг, состоящий из более чем 300 островов, известный своими живописными пейзажами, уникальными подводными экосистемами и возможностями для дайвинга и экотуризма. Наконец, всего в 200 километрах на востоке находится остров Фолалоп, который является менее известным и менее многолюдным.
Остров Яп /Фото:cattur.ru
Климат острова характеризуется стабильной жарой, с температурой в пределах 20-30 градусов и влажностью, достигающей восьмидесяти процентов. Он простирается на двадцать пять километров с севера на юг и на двенадцать километров с востока на запад. Коралловый риф, окружающий архипелаг, смягчает силу океанских волн, создавая неповторимые природные условия.
Несмотря на свою удаленность, остров Яп вызывает интерес у исследователей и даже некоторых туристов, и всё из-за своих знаменитых каменных денег, которые практически невозможно не то что украсть, а иногда даже переместить. Эти деньги-камнями называются — «камни раи». Каменные деньги Япа представляют собой крупные круглые каменные диски, которые вырезались из известняка, арагонитового или кальцитового, с центральным отверстием.
Камень с большим номиналом /Фото:pikabu.ru
Известняка на Япе нет, и монеты привозили с отдаленных островов, включая Новую Гвинею. Эти диски, созданные населением Палау и Гуама, транспортировались на Яп на лодках. Размеры этих дисков могут варьироваться от нескольких дюймов до более двух метров в диаметре. Более крупные экземпляры, как правило, обладают большим статусом и ценностью, поскольку их транспортировка и создание были сложными и трудоемкими процессами.
Каменные диски варьируются в размерах от 3,6 метров в диаметре и веса до 4 тонн до миниатюрных 7-8 сантиметров. Камни раи стали национальным символом Федеративных Штатов Микронезии, являются примером богатого культурного наследия и инноваций микронезийских народов.
Стоит отметить, что сегодня каменные деньги Япа не используются в повседневной торговле. Вместо этого они представляют собой символ богатства и статуса. Они могут использоваться для оплаты значительных мероприятий, таких как свадьбы, похороны или в качестве подарков между семьями. Формально оценить раи можно только в контексте культурных и социальных аспектов, где более крупные камни воспринимаются как более ценные.
Их выставляют перед домом /Фото:vidsever.ru
Интересно, что каменные деньги могут переходить от одного владельца к другому, и это может происходить без физического перемещения диска. Например, если камень был собственностью одной семьи, и они решают подарить его другой семье, то на практике любой может знать о новом владельце, даже если камень остается на месте. Это создает уникальную систему учета, основанную на общественном согласии и обычае, а не на особых юридических механизмах.
Они не только интересный исторический артефакт, но и живая традиция, помогающую лучше понять, как общество может организовывать свои экономические отношения по уникальным правилам, основанным на истории, культуре и человеческих взаимодействиях. Они являются не только важным культурным наследием этого небольшого островного региона, но и свидетельством его тесных торговых и культурных связях с другими островами Тихого океана.
Добыча камней /Фото:cattur.ru
Большие диски ценятся выше, но еще более ценными они становятся, если при их извлечении или доставке кто-то пострадал, погиб или если их привез на остров известная личность. Жители Япа ценили каменные диски, напоминавшие кварц, и со временем начали использовать их как средство платежа. Для добычи камня они отправлялись на соседние острова, где обменивали право на добычу известняка на товары, несмотря на трудности в переговорах с местными аборигенами.
Эти каменные деньги впервые появились на Япе примерно в шестом веке нашей эры, но стали широко распространены только с одиннадцатого по пятнадцатый век. Точные даты возникновения этой практики до сих пор остаются предметом споров среди исследователей.
Переносят их тоже очень осторожно /Фото:dzen.ru
По легенде, около шестисот лет назад житель Япа по имени Анагуман отправился в экспедицию на остров Палау, который находился в нескольких сотнях километров от Япа. Там он обнаружил, что остров Палау богат известняком, который был редким материалом на Япе. Здесь жители Япа начали торговать с палауанцами, обменивая привозимые с Палау камни на товары с Япа.
Изначально камни на Япе не использовались в качестве денег, но со временем они стали приниматься как средство обмена. Изначально они вырезались в виде рыбы, позже приобрели форму дисков. Уникальная денежная система Япа, основанная на каменных дисках, была создана благодаря торговле с островом Палау и до сих пор остается объектом интереса для исследователей.
Очень ценная вещь /Фото:2f.ru
Доставка каменных денег требовала значительных усилий и специальных плотов, буксируемых парусными судами. Хотя диски были тяжелыми и их перемещали коллективно, транзакции проходили без физического перемещения самих денег.
Право собственности на эти камни передавалось устно, а островитяне хорошо знали, кому принадлежат те или иные каменные диски. Документировать оформление таких сделок не было в практике, за исключением случаев, когда передавались более маленькие камни Раи. Тем не менее, из-за возраста и хрупкости каменных денег их старались не трогать без крайней необходимости. Вместо этого, каменные богатства обычно выставляли у домов, что символизировало богатство и социальный статус их владельцев. Хотя американский доллар в настоящее время является основной валютой на острове, каменные деньги использовались на Япе даже в двадцатом веке.
Богатый человек /Фото:smm-alliance.ru
Помимо знаменитых камней, на Япе в обращении находятся и четыре другие типа платежных средств. К примеру, ммбул — это ткань, которая используемая при изготовлении набедренных повязок. Гау представляют собой ожерелья, изготовленные из раковин, достигающие трех метров в длину. Яр — выполненные из ракушек деньги, которые прокалываются и связываются кокосовой веревкой. Ренг — сделанные из куркумы тоже дегьги, свернутые в шарики и применяемые в племенных обрядах.
Автомобильные номера острова /Фото:vsegda-pomnim.com
Каменные деньги раи являются символом Япа и даже изображены на местных автомобильных номерах. Для удобства их переноски на краях каменных дисков часто делают специальные выемки.
В последние десятилетия каменные деньги Япа некоторым подверглись испытаниям с приходом глобализации и изменениями в экономической системе региона. Молодое поколение уже не так ценит традиции, как их предки, и это приводит к изменениям в использовании раи. Современные экономические практики и деньги также начали входить в обиход, порождая споры между сохранением традиционных ценностей и стремлением к инновациям.
Очень старый камень /Фото:9111.ru
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