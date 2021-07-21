Автограф дороже картины, буква как подарок императора и другие занимательные факты из жизни знаменит

Увлекательные истории из жизни всемирно знаменитых художников.
Ни для кого не секрет, что знаменитые личности попадают чаще других в неординарные жизненные ситуации и различные истории, которые благодаря очевидцам запечатлеваются в ихних биографиях на века. Как правило, эти истории бывают анекдотично смешными, иногда курьезными и не весьма приятными, а также поучительными, перешедшими в разряд притч. Сегодня речь пойдет об интересных фактах из жизни знаменитых русских и европейских художников-классиков.
Автограф художника, стоящий дороже самой картины в десять раз
Илья Ефимович Репин.
Однажды некая дама приобрела картину с подписью «И. Репин», заплатив за нее 100 рублей. Через время, придя в мастерскую живописца, она показала художнику свое приобретение. Репин, посмеявшись над незадачливой покупательницей, приписал внизу холста: «Это не Репин». После этого дама перепродала картину, но уже за тысячу рублей.
Живопись бессмертна
Пабло Пикассо.
Один довольно известный доктор на выставке подошел к Пикассо и важно заявил:
— Я неплохо знаю анатомическое строение тела человека. Так вот, могу сказать, что люди на ваших полотнах вызывают некое сожаление и недоумение.
— Вполне возможно, — парировал Пикассо. — Но я могу вас заверить, что они проживут гораздо дольше ваших пациентов.
Детский индивидуализм
Автопортреты. Пабло Пикассо в 15 и в 90 лет.
Как-то, посетив экспозицию детских рисунков, Пабло Пикассо задумчиво произнес:
— Когда я был в их возрасте, я мог писать как Рафаэль, но потребовалась целая моя жизнь, чтобы научиться рисовать как они.
Портрет матери художника (1896 год), написанный 15-летним Пикассо.
Дорогостоящий чек
Сальвадор Дали.
У Сальвадора Дали была очень хитрая уловка для владельцев ресторанов. Посещая развлекательное заведение впервые, он собирал большую компанию друзей и знакомых, и целый вечер угощал всех любыми блюдами и напитками из меню. Когда же приходило время расплачиваться по счетам, художник демонстративно выписывал чек на огромную сумму, а затем... переворачивал чек и на обратной стороне писал несколько теплых слов в благодарность хозяину заведения и ставил свой автограф.
Расчет мэтра был прост и безотказен: пользуясь своей славой живого гения, Дали был уверен, что хозяин ресторана ни за что не решится обналичить чек с оригиналом подписи самого Дали! Так оно обычно и бывало: рестораторы понимали, что смогут со временем выручить гораздо больше денег за этот чек, чем просто сумма по счету, ну а мэтр экономил кучу денег.
Кто сошёл с ума?
Сальвадор Дали.
Как-то в беседе со своими друзьями Сальвадор Дали заявил, что все катаклизмы, происходящие в природе его уже ничуть не удивляют. Тогда собеседник начал воодушевленно приводить пример возможной ситуации:
— Хорошо, пусть так, но если бы в полночь на горизонте вдруг возник свет, возвещающий утреннюю зарю? Вы вглядываетесь и видите, что восходит солнце. Неужели бы вас это не поразило? Неужели бы вы не подумали, что сошли с ума?
— Наоборот, — не задумываясь заявил Дали, — Я бы подумал, что это солнце сошло с ума.
Творческие союзы
Исаак Левитан./«Осенний день. Сокольники». (1879)./ Николай Чехов.
Как известно, художник Исаак Левитан "специализировался" только на пейзажной живописи, но есть в его наследии одно полотно с изображением женской фигуры, прогуливающейся по парку. «Осенний день. Сокольники» - так называется эта картина, написанная им в студенческие годы.
Художник рисовать людей никогда не брался и справедливости ради нужно заметить, что единственный образ женщины был написан не самим художником, а его другом по художественному училищу, братом известного писателя – Николаем Чеховым.
Иван Айвазовский./ «Пушкин на берегу моря»./ Илья Репин.
К стати это было не единственное творческое сотрудничество в истории искусства. Почему «по дружбе» не помочь другу-художнику, у которого что-то не получается? Не многие знают, что фигура Пушкина на картине Айвазовского «Пушкин на берегу моря» написана Ильей Репиным.
К. А. Савицкий и И. И. Шишкин. Начало 1880-х гг. Фото. / «Утро в сосновом лесу».
А знаменитых медведей на картине Шишкина «Утро в сосновом лесу» написал художник Савицкий. Ну не получались у гениального мастера пейзажа эти забавные звери. Но и гонорар в четыре тысячи рублей от продажи этой картины был разделен по-братски, да и автографов изначально было на полотне два. Все по-справедливости... Однако владелец картины, Павел Третьяков, решил авторство оставить за Шишкинын и собственноручно стер подпись Савицкого.
Пожалованная буква "В" к фамилии художника самим императором
Карл и Александр Брюлловы.
До начала 19 столетия фамилии Брюллов в России не существовало. Карл Брюллов, знаменитый русский художник, родился в семье академика орнаментной скульптуры Павла Брюлло, предки которого были родом из Франции. Буква «в» в конец фамилии была пожалована Карлу и его брату Александру, архитектору по профессии, высочайшим императорским указом перед пенсионерской поездкой в Италию.
Выставка одного шедевра
Архип Куинджи.
В 1880 году в мире русского искусства произошел беспрецедентный случай. В Санкт-Петербурге была впервые выставлена на обозрение публике картина Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Удивительным было то, что она была единственной на выставке.
Слухи о необычайном полотне разошлись по городу задолго до его показа, а в сам день открытия, казалось, что весь город собрался посмотреть на него. Множество экипажей загородили все близлежащие улицы, а люди толпились в длинных очередях у входа.
Многие посещали выставку по несколько раз.
«Лунная ночь на Днепре».
Публика была очарована необыкновенной реалистичностью лунного света на картине, многие высказывали предположения, что художник использовал светящиеся краски, некоторые даже тайком заглядывали за картину, пытаясь выяснить, нет ли там лампы подсвечивающей луну.
Обет Модильяни
Амедео Модильяни.
Амедео Модильяни — известный итальянский художник, — очень ранних лет стал интересовался рисованием и живописью. Окончательное решение стать художником он принял в одиннадцатилетнем возрасте после тяжелого плеврита, когда, лежа в бреду, Амедео решил: если он выживет, то посвятит себя живописи. И он сдержал слово.
Куинджи и птицы
Архип Куинджи.
Архип Куинджи очень любил птиц. Он часами мог просиживать на крыше своего дома, «беседуя» с голубями и воронами. А своим друзьям частенько рассказывал, что птицы понимают его слова и запросто идут ему в руки. Ну еще бы.... Ведь ежемесячно художник тратил на прокорм пернатых немало денег, покупая по 60 французских булок, до 10 кг мяса и 6 кулей овса. А однажды иллюстратор Павел Щербов опубликовал карикатуру, на которой Куинджи ставит птице клизму. Говорят, не отличавшийся особым чувством юмора Архип Иванович ужасно обиделся на коллегу.
Карикатура. Пернатые пациенты (А.И.Куинджи на крыше своего дома). Автор: Павел Щербов.
Пять тысяч за плафон
Константин Егорович Маковский. / Девушка в костюме Флоры.
Константин Маковский славился не только салонными портретами жен состоятельных мужей, но и заоблачными ценами на них. А еще художник очень любил вкусно поесть, что называется был истинным гурманом. Но однажды он чуть не попал в просак. Барон Аккурти, только купив роскошный особняк с плафонами, расписанными Маковским, но без его автографов, пригласил популярнейшего художника позавтракать в ресторане. В надежде на то, что художник в знак благодарности подпишет плафоны бесплатно. Так бы оно и случилось если бы не одно "но"...
Маковский уже было размяк в предвкушении изысканной трапезы и пообещал сразу же после нее поехать и подписать все три плафона бесплатно. И прижимистый барон, наконец сделал заказ: велел подать корюшку и хлебца. «Корюшку? Мне?», — возмутился про себя Маковский. А вслух произнес: «Пять тысяч рублей за подпись на каждом плафоне!»
Валентин или Антон Серов
Портрет Мики Морозова. / Валентин Серов.
Друзья и родные звали Валентина Серова Антоном. Это имя к нему накрепко приклеилось еще в детстве, когда родители от избытка чувств к малышу звали маленького Валентина Валентошей, Тошей, иногда — Тоней. Немногим позже в семье Мамонтовых Тоша превратился в Антошу. И письма, которые Илья Репин писал уже взрослому Серову, нередко начинались обращением: «Антон, Антон!».
Маленькая шантажистка.
*Девочка с персиками*. Автор: В. Серов.
О том, что Валентин Серов работал медленно — особенно хорошо знали его близкие. И когда художник задумал написать портрет 11-летней дочери Саввы Мамонтова — Веры, (а полотно было задумано как подарок ко дню рождения Елизаветы Мамонтовой - матери девочки) то Серов натолкнулся на категорический протест будущей модели.
Верочка сразу смекнула чем грозит ей согласие на позирование художнику. Ее совершенно не прельщало просиживать неделями в недвижимой позе, вместо того, чтобы бегать по деревенским окрестностям со сверстниками. Верочка упрямилась и Серову ничего не оставалось как согласиться не ее условия: после каждого сеанса кататься с ней на лошадях.
*Девочка с персиками*. фрагмент. / Верочка Мамонтова.
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