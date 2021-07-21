Автограф дороже картины, буква как подарок императора и другие занимательные факты из жизни знаменит

Увлекательные истории из жизни всемирно знаменитых художников.

Автограф художника, стоящий дороже самой картины в десять раз

Илья Ефимович Репин.

Живопись бессмертна

Пабло Пикассо.

Детский индивидуализм

Автопортреты. Пабло Пикассо в 15 и в 90 лет.

Портрет матери художника (1896 год), написанный 15-летним Пикассо.

Дорогостоящий чек

Сальвадор Дали.

Кто сошёл с ума?

Сальвадор Дали.

Творческие союзы

Исаак Левитан./«Осенний день. Сокольники». (1879)./ Николай Чехов.

Иван Айвазовский./ «Пушкин на берегу моря»./ Илья Репин.

К. А. Савицкий и И. И. Шишкин. Начало 1880-х гг. Фото. / «Утро в сосновом лесу».

Пожалованная буква "В" к фамилии художника самим императором

Карл и Александр Брюлловы.

Выставка одного шедевра

Архип Куинджи.

«Лунная ночь на Днепре».

Обет Модильяни

Амедео Модильяни.

Куинджи и птицы

Архип Куинджи.

Карикатура. Пернатые пациенты (А.И.Куинджи на крыше своего дома). Автор: Павел Щербов.

Пять тысяч за плафон

Константин Егорович Маковский. / Девушка в костюме Флоры.

Валентин или Антон Серов

Портрет Мики Морозова. / Валентин Серов.

Маленькая шантажистка.

*Девочка с персиками*. Автор: В. Серов.

*Девочка с персиками*. фрагмент. / Верочка Мамонтова.