«Невинные» шалости советских детей, от которых у современных родителей выпали бы волосы

Советские дети были не только самостоятельнее большинства современных, но и в известной степени бесшабашней. Забавы у ребятни той поры были соответствующими. Фраза «не играй с огнем» применительно к большому числу советских пацанов использовалась не в переносном, а в буквальном смысле! Впрочем, шалили детишки отнюдь не только с одним лишь физико-химическим процессом.
1. Рогатки, дротики, бумеранги
Рогатка - оружие детворы. |Фото: livejournal.com.
При кажущейся безобидности рогатка в действительности является грозным оружием, способным травмировать человека. Особенно если стрелять камнями. В свое время эту игрушку мог самостоятельно вырезать почти любой ребенок Советского Союза, благо, годилась для этого почти любая разветвленная ветка. В качестве тетивы обычно использовали жгут, воруя его из аптечки у взрослых.
Делали из линеек. |Фото: YouTube.
Кроме того, многие советские дети играли в самодельный дартс. Изготовить дротики в достаточном количестве можно было своими руками. Обычно делали из украденных у бабушки иголок, ниток, спичек и бумаги. Получались не хуже магазинных. Особой популярностью пользовались среди советских детей бумеранги. Чаще всего делались они кустарным способом из обычных фанерных измерительных линеек. Проще всего было скрутить пару при помощи ниток. Как правило, бумерангами гоняли несчастных ворон и голубей. При правильной конструкции игрушка даже возвращалась обратно к создателю.
2. Водяные пистолеты и водяные «бомбы»
Вода - друг ребенка. |Фото: ya.ru.
Как легко и быстро сделать водяной пистолет? Правильно, взять пластиковую бутылку с пробкой, проделать в последней дырку, наполнить сосуд водой и скорее бежать обливать тугой струей девочек с соседней площадки! Кроме того, советские дети любили делать водяные гранаты и бомбы. Для этого водой можно было наполнить небольшой пакет, воздушный шарик, «Изделие №2», правда, последнее сначала нужно было украсть у старших… Само собой за шалости со сбрасыванием воды на прохожих детишкам регулярно «прилетало» от родителей.
3. «Ножички»
Играли почти все. |Фото: fishki.net.
В советское время было бы сложно отыскать мальчишку, который никогда бы не играл в «ножички». Перочинный нож был не у каждого пацаненка, но совершенно точно почти каждый из них желал таким ножом владеть. От места к месту правила игры в «Ножечки» могли немного отличаться, но почти всегда суть сводилась к метанию режущего инструмента в землю с расчерченными на ней кругами или квадратами.
4. Работа со свинцом
Плавили фигурки. |Фото: yaplakal.com.
Многие советские пацаны собирали свинец. Чаще всего его получали из старых аккумуляторов. Свинец в последствии плавили и изготавливали из него всякое, но чаще всего разнообразные фигурки или солдатиков. Нужно ли говорить, что подобное творчество было априори небезопасно. Во-первых, при недостаточной осторожности можно было легко заработать несколько ожогов. Во-вторых, свинец ядовит, а потому всегда существовал риск отравления парами данного материала.
5. Прикладная химия
Делали поджиги. |Фото: blog.stanis.ru.
Со всем, что горит и взрывается, у советских детей были совершенно особенные отношения. Сегодня половина того, что делали некоторые советские мальчишки может подпасть под ту или иную уголовную статью. И уж точно 100% таких «затей» вызовет ужас у современных родителей. Однако, время было другое… Впрочем, «прикладной химией» с изготовлением кустарного пороха занимались только самые увлечённые. Чаще всего дети ограничивались поджиганием карбида кальция. Последний воровали на стройках. При контакте карбида с огнем происходит бурная реакция – взрыв. Штука откровенно опасная для здоровья и жизни. Впрочем, советских детей это не останавливало. «Бумкает» же!
Делали сами. ¦Фото: YouTube.
Еще одним популярным «развлечением» было кидание в костер шифера. Из-за содержания асбеста он лопался и взрывался. Куски шифера разлетались из огня во все стороны и непременно попадали кому-нибудь или в ногу, или в пятую точку! Некоторые советские дети также делали самострелы «поджиги», где вместо пороха чаще всего использовалась в большом количестве обычная сера, счищенная со спичечных головок. Не меньшей популярностью пользовались «дымовухи» - кустарные дымовые шашки, которые заправлялись азотной кислотой, содой и сахаром.
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