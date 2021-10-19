Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-х

Эти магшоты были сделаны в полицейском департаменте Нового Южного Уэльса в период с 1910 по 1930-е годы. Некоторые из преступников были пойманы за мошенничество, наркоторговлю и разбой, однако о большинстве из них мы практически ничего не знаем — от них остались лишь эти невероятно атмосферные фотографии, на которых есть только имена, фамилии и год, когда они были пойманы.

Уильям Стенли Мур, 1925. Арестован за торговлю опиумом

Фэй Уотсон, 24.03.1928. Арестована за хранение кокаина

Томас Крейг, Рэймонд Нил (он же “Гаффни-стрелок”), Уильям Томпсон и Ф. У. Уилсон. 1928 год.

Альберт Стюарт Уорнкин и Адольф Густав Бютлер. 1920 год. Уорнкин арестован за растление 8-летней девочки, Бютлер — за непристойное обнажение Нэнси Коумен, 21.02.1924 Эстер Эггерс. 1919 год. За нападение на полицейского приговорена к году тюрьмы Герберт Эллис. 1920 год Фредерик Эдвард Дэвис. 1921 год Гарольд Прайс. 1923 год Сидни Келли. 1924 год Хэмптон Хиршэм, Корнелиус Джозеф Кивил, Уильям Томас О’Брайен и Джеймс О’Брайен. 1921 год Эйлин Мэй Берт, 3.01.1924 года Сидни «Красавчик Сид» Грант. 1921 год Уолтер Смит. 1924 год Альфред Джон (или Фрэнсис) Уэст. 1922 год. Вор-карманник Патрик Райли (псевдоним Мэтью Эдвард Райли). 1924 год. Фальшивомонетчик Мастермен Томас Скорриндж. 1922 год Томас Бид. 1928 год. Уолтер Кеог. 1922 год. Мошенничество с землей

Эрнест Джеймс Монтегю. 1927 год Эрнест Джозеф Коффи. 1922 Джон Уолтер Форд и Освальд Клайв Нэш. 1921 год Джузеппе Фиори (Псевдоним Пермонтто). 1924 год Джордж Уайтхолл. 1922 год «Молчаливый Том» Ричардс и Т.Росс. 1920 год Сидни Скукерман. 1924 год Уильям Кэхилл. 1923 год Гилберт Берли и Джозеф Делейни. 1920 год Фрэнк Мюррей, он же Гарри Уильямс. 1929 год Де Грейси и Эдвард Далтон. 1920 год Джозеф Мессенджер. 1922 год Уильям Стенли Мур, 1925. Арестован за торговлю опиумомФэй Уотсон, 24.03.1928. Арестована за хранение кокаинаТомас Крейг, Рэймонд Нил (он же “Гаффни-стрелок”), Уильям Томпсон и Ф. У. Уилсон. 1928 год.Альберт Стюарт Уорнкин и Адольф Густав Бютлер. 1920 год. Уорнкин арестован за растление 8-летней девочки, Бютлер — за непристойное обнажениеНэнси Коумен, 21.02.1924Эстер Эггерс. 1919 год. За нападение на полицейского приговорена к году тюрьмыГерберт Эллис. 1920 годФредерик Эдвард Дэвис. 1921 годГарольд Прайс. 1923 годСидни Келли. 1924 годХэмптон Хиршэм, Корнелиус Джозеф Кивил, Уильям Томас О’Брайен и Джеймс О’Брайен. 1921 годЭйлин Мэй Берт, 3.01.1924 годаСидни «Красавчик Сид» Грант. 1921 годУолтер Смит. 1924 годАльфред Джон (или Фрэнсис) Уэст. 1922 год. Вор-карманникПатрик Райли (псевдоним Мэтью Эдвард Райли). 1924 год.ФальшивомонетчикМастермен Томас Скорриндж. 1922 годТомас Бид. 1928 год.Уолтер Кеог. 1922 год. Мошенничество с землейЭрнест Джеймс Монтегю. 1927 годЭрнест Джозеф Коффи. 1922Джон Уолтер Форд и Освальд Клайв Нэш. 1921 годДжузеппе Фиори (Псевдоним Пермонтто). 1924 годДжордж Уайтхолл. 1922 год«Молчаливый Том» Ричардс и Т.Росс. 1920 годСидни Скукерман. 1924 годУильям Кэхилл. 1923 годГилберт Берли и Джозеф Делейни. 1920 годФрэнк Мюррей, он же Гарри Уильямс. 1929 годДе Грейси и Эдвард Далтон. 1920 годДжозеф Мессенджер. 1922 год