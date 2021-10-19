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Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-х

Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-х

Эти магшоты были сделаны в полицейском департаменте Нового Южного Уэльса в период с 1910 по 1930-е годы. Некоторые из преступников были пойманы за мошенничество, наркоторговлю и разбой, однако о большинстве из них мы практически ничего не знаем — от них остались лишь эти невероятно атмосферные фотографии, на которых есть только имена, фамилии и год, когда они были пойманы.

Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хУильям Стенли Мур, 1925. Арестован за торговлю опиумом
Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хФэй Уотсон, 24.03.1928. Арестована за хранение кокаина
Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хТомас Крейг, Рэймонд Нил (он же “Гаффни-стрелок”), Уильям Томпсон и Ф. У. Уилсон. 1928 год.
Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хАльберт Стюарт Уорнкин и Адольф Густав Бютлер. 1920 год. Уорнкин арестован за растление 8-летней девочки, Бютлер — за непристойное обнажениеОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хНэнси Коумен, 21.02.1924Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хЭстер Эггерс. 1919 год. За нападение на полицейского приговорена к году тюрьмыОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хГерберт Эллис. 1920 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хФредерик Эдвард Дэвис. 1921 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хГарольд Прайс. 1923 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хСидни Келли. 1924 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хХэмптон Хиршэм, Корнелиус Джозеф Кивил, Уильям Томас О’Брайен и Джеймс О’Брайен. 1921 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хЭйлин Мэй Берт, 3.01.1924 годаОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хСидни «Красавчик Сид» Грант. 1921 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хУолтер Смит. 1924 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хАльфред Джон (или Фрэнсис) Уэст. 1922 год. Вор-карманникОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хПатрик Райли (псевдоним Мэтью Эдвард Райли). 1924 год.
ФальшивомонетчикОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хМастермен Томас Скорриндж. 1922 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хТомас Бид. 1928 год.Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хУолтер Кеог. 1922 год. Мошенничество с землей
Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хЭрнест Джеймс Монтегю. 1927 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хЭрнест Джозеф Коффи. 1922Однажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хДжон Уолтер Форд и Освальд Клайв Нэш. 1921 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хДжузеппе Фиори (Псевдоним Пермонтто). 1924 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хДжордж Уайтхолл. 1922 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-х«Молчаливый Том» Ричардс и Т.Росс. 1920 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хСидни Скукерман. 1924 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хУильям Кэхилл. 1923 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хГилберт Берли и Джозеф Делейни. 1920 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хФрэнк Мюррей, он же Гарри Уильямс. 1929 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хДе Грейси и Эдвард Далтон. 1920 годОднажды в Австралии: атмосферные фотопортреты преступников 20-хДжозеф Мессенджер. 1922 год

 

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