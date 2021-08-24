Где нельзя ставить комнатный кактус

Комнатный кактус — не такое уж простое растение, как может показаться на первый взгляд. С ним связано большое количество примет и суеверий.

Говорят, что он обладает двойственной энергетикой. Колючки несут в себе негатив, а влага внутри кактуса — позитив. Но как всё это может повлиять на атмосферу в квартире и где ни при каких обстоятельствах не стоит ставить комнатный кактус? В этой статье мы ответим на все вопросы.





КАКТУС КОМНАТНЫЙ

Где можно держать комнатный кактус

Суеверия, связанные с кактусом

Приметы

Считается, что чем больше колючки у кактуса, тем агрессивнее его энергетика. Хуже всего растение влияет на тихих и нерешительных людей. Так что заядлым интровертам, которые далеки от социума, лучше не держать в квартире кактусы.В то же время по натуре уверенным лидерах это растение может, наоборот, помочь. Другими словами, благодаря двойственной энергетике кактус способен удваивать положительное и отрицательное в зависимости от того, каких черт в хозяине больше.У комнатного кактуса есть положительные характеристики. Во-первых, он служит своеобразным щитом, отражающим плохую энергетику. Недаром говорят, что ни один воришка не залезет в дом, в котором находятся кактусы.Во-вторых, он способен впитывать весь негатив, приходящий в дом или возникающий в нём.Например, если в квартире часто ссорятся, растение может перенимать на себя агрессию и обиды. Кроме того, кактус улучшает концентрацию внимания и умственную деятельность. Поэтому его так часто ставят около рабочего стола и в офисах.Не стоит бояться кактусов. Держать их у себя дома — это безопасно и даже полезно. Главное — выбрать правильное (желательно молодое) растение и место для его обитания. Например, если ты еще никогда не покупал комнатный кактус, выбирай зеленого друга с маленькими колючками.Лучшие места для кактуса — это кухня, подоконники, рабочий или компьютерный стол, а также прихожая. Если ты хочешь поставить растение на выходе из квартиры, убедись, что оно будет получать достаточное количество света.Специалисты не советуют поселять кактус в спальне, детской комнате и гостиной. Несмотря на свои положительные качества, в этих помещениях кактус способен влиять на человека отрицательно. Например, растение, стоящее около кровати, нарушает сон и вызывает головные боли.В детской дети могут банально пораниться об острые колючки растения. Кроме того, они не смогут по достоинству оценить его важность. Кактус может развить в ребенке агрессию и другие негативные качества. А в комнате для отдыха кактус просто помешает человеку как следует расслабиться.Считается, что комнатный кактус защищает своего хозяина от потусторонних сил и зла. Однако это возможно только в том случае, если человек искренне верит в силу своего растения и тщательно за ним следит. Кактусу нужна любовь и забота своего хозяина.Бывает также, что кактус просто не принимает своего хозяина. Определить это очень просто: если у тебя ухудшается самочувствие, когда ты находишься в одной комнате с растением, значит от него нужно избавиться. А если ты следуешь китайскому учению фэншуй, тогда кактус лучше вовсе не заводить.Кстати, некоторые люди делают из кактуса обереги. Для этого достаточно собрать несколько колючек растения и поместить их в маленькую стеклянную баночку, из которой можно сделать кулон. Также колючки закапывают в земле около дома, чтобы они защищали жилище от любого негатива.В народе говорят, что незамужним женщинам не стоит держать дома кактус. Иголки растения помешают отыскать свою вторую половинку. Более того, считается, что мужчины в принципе не уживаются с кактусами на одной территории.Если твой кактус расцвел, это отличная примета. Значит, совсем скоро удача улыбнется тебе. Также это знак, что не за горами желанная свадьба или долгожданная беременность. А вот если кактус уже давно живет в одной из твоих комнат и ни разу не цвел, это значит, что помещение пропитано негативной энергетикой.Кактус можно принимать в подарок, но только в том случае, если он цветет. Нецветущее колючее растение — предвестник ссор и неприятностей. Если ты хочешь поселить кактус на рабочем столе, здесь тоже есть свои нюансы.Поставив растение справа от себя, ты приманишь вдохновение и силы для работы. Поставив кактус слева, ты начнешь плохо себя чувствовать и притягивать негатив. Растение, стоящее посредине стола, будет отвлекать и мешать мыслительному процессу.