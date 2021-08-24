Где нельзя ставить комнатный кактус

Комнатный кактус — не такое уж простое растение, как может показаться на первый взгляд. С ним связано большое количество примет и суеверий.
Говорят, что он обладает двойственной энергетикой. Колючки несут в себе негатив, а влага внутри кактуса — позитив. Но как всё это может повлиять на атмосферу в квартире и где ни при каких обстоятельствах не стоит ставить комнатный кактус? В этой статье мы ответим на все вопросы.
КАКТУС КОМНАТНЫЙ
Считается, что чем больше колючки у кактуса, тем агрессивнее его энергетика. Хуже всего растение влияет на тихих и нерешительных людей. Так что заядлым интровертам, которые далеки от социума, лучше не держать в квартире кактусы.
В то же время по натуре уверенным лидерах это растение может, наоборот, помочь. Другими словами, благодаря двойственной энергетике кактус способен удваивать положительное и отрицательное в зависимости от того, каких черт в хозяине больше.
У комнатного кактуса есть положительные характеристики. Во-первых, он служит своеобразным щитом, отражающим плохую энергетику. Недаром говорят, что ни один воришка не залезет в дом, в котором находятся кактусы.
Во-вторых, он способен впитывать весь негатив, приходящий в дом или возникающий в нём. Например, если в квартире часто ссорятся, растение может перенимать на себя агрессию и обиды. Кроме того, кактус улучшает концентрацию внимания и умственную деятельность. Поэтому его так часто ставят около рабочего стола и в офисах.
Где можно держать комнатный кактус
Не стоит бояться кактусов. Держать их у себя дома — это безопасно и даже полезно. Главное — выбрать правильное (желательно молодое) растение и место для его обитания. Например, если ты еще никогда не покупал комнатный кактус, выбирай зеленого друга с маленькими колючками.
Лучшие места для кактуса — это кухня, подоконники, рабочий или компьютерный стол, а также прихожая. Если ты хочешь поставить растение на выходе из квартиры, убедись, что оно будет получать достаточное количество света.
Специалисты не советуют поселять кактус в спальне, детской комнате и гостиной. Несмотря на свои положительные качества, в этих помещениях кактус способен влиять на человека отрицательно. Например, растение, стоящее около кровати, нарушает сон и вызывает головные боли.
В детской дети могут банально пораниться об острые колючки растения. Кроме того, они не смогут по достоинству оценить его важность. Кактус может развить в ребенке агрессию и другие негативные качества. А в комнате для отдыха кактус просто помешает человеку как следует расслабиться.
Суеверия, связанные с кактусом
Считается, что комнатный кактус защищает своего хозяина от потусторонних сил и зла. Однако это возможно только в том случае, если человек искренне верит в силу своего растения и тщательно за ним следит. Кактусу нужна любовь и забота своего хозяина.
Бывает также, что кактус просто не принимает своего хозяина. Определить это очень просто: если у тебя ухудшается самочувствие, когда ты находишься в одной комнате с растением, значит от него нужно избавиться. А если ты следуешь китайскому учению фэншуй, тогда кактус лучше вовсе не заводить.
Кстати, некоторые люди делают из кактуса обереги. Для этого достаточно собрать несколько колючек растения и поместить их в маленькую стеклянную баночку, из которой можно сделать кулон. Также колючки закапывают в земле около дома, чтобы они защищали жилище от любого негатива.
Приметы
В народе говорят, что незамужним женщинам не стоит держать дома кактус. Иголки растения помешают отыскать свою вторую половинку. Более того, считается, что мужчины в принципе не уживаются с кактусами на одной территории.
Если твой кактус расцвел, это отличная примета. Значит, совсем скоро удача улыбнется тебе. Также это знак, что не за горами желанная свадьба или долгожданная беременность. А вот если кактус уже давно живет в одной из твоих комнат и ни разу не цвел, это значит, что помещение пропитано негативной энергетикой.
Кактус можно принимать в подарок, но только в том случае, если он цветет. Нецветущее колючее растение — предвестник ссор и неприятностей. Если ты хочешь поселить кактус на рабочем столе, здесь тоже есть свои нюансы.
Поставив растение справа от себя, ты приманишь вдохновение и силы для работы. Поставив кактус слева, ты начнешь плохо себя чувствовать и притягивать негатив. Растение, стоящее посредине стола, будет отвлекать и мешать мыслительному процессу.
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