Главные джипы Второй мировой войны

Вторую мировую войну часто называют «войной моторов» — ведь это было первое в истории человечества столкновение, где использовалось такое количество новейшей техники. К началу военных действий практически каждая страна-участник имела в разработке свои собственные автомобили, отличающиеся высокой надежностью и повышенной проходимостью. Многие из тех моделей стали прародителями современных внедорожников.
Willys MB
США
Перед вами — то, что впоследствие будут называть джипом. Разработка конструкторов Willys-Overland Motors получилась настолько удачной, что машину принялись поставлять во все союзные войска. Особенной популярностью автомобиль пользовался в Красной Армии, куда поступило целых 52 тысячи «Виллисов». На основе этой модели, уже в послевоенное время, были построены многие «прадедушки» современных внедорожников.
ГАЗ-61
СССР
ГАЗ-61 был создан под определенные нужды: высшему руководству Красной Армии требовался надежный штабной автомобиль с хорошей проходимостью. Модель стала первым в мире комфортабельным внедорожником — как ни странно, но именно опыт советских мастеров приняли потом и в других странах. ГАЗ-61 имел прекрасные характеристики и высоко оценивался командующими армии — к примеру, это был один из любимых автомобилей маршала Жукова.
Volkswagen Тур 82 Kuebelwagen
Германия
Внедорожник, по специальному заказу, разработал знаменитый Фердинанд Порше. Volkswagen Тур 82 Kuebelwagen был предназначен для перевозки личного состава, но несколько модифицированных моделей могли служить и другим целям. Тур 82 получился очень удачным: легкий, сверхпроходимый, он весьма ценился даже войсками союзников: солдаты выменивали друг у друга трофейные автомобили.
Dodge WC-51
США
А это уже тяжелый внедорожник, отличающийся простотой конструкции и технологичным исполнением. Dodge WC-51 прекрасно подходил для перевозки орудий, поскольку обладал повышенной грузоподъемностью и мог преодолевать практически любое бездорожье. Эта машина также поставлялась в Красную Армию по ленд-лизу.
ГАЗ-64
СССР
У Советского Союза были и свои собственные джипы — правда, основу конструкторы «подсматривали» у того же Willys MB. Модель ГАЗ-64 поступила на вооружение в 1941 году и прекрасно показала себя на полях сражений. До появления «Виллиса», ГАЗ-64 был незаменимым помощником советским солдатам, а затем нужда в производстве собственного автомобиля просто отпала.
Horch 901 type 40
Германия
Еще один немецкий внедорожник, ставший настоящим хитом на полях сражений. «Хорьх» отличала высокая максимальная скорость (машина могла разогнаться до 90 км/ч) и повышенный запас хода: два топливных бака обеспечивали целых 400 километров езды. Однако, был у него и свой, весьма существенный минус — Horch 901 получился довольно нежным и часто требовал серьезного технического обслуживания.
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