Советы, которые сделают блюда намного вкуснее, чем по стандартным рецептам

Кулинарных советов никогда не бывает много, вне зависимости от того, кем вы являетесь на кухне – гуру или новичком. Мы постоянно публикуем полезные поварские хитрости, которые упрощают готовку и делают время, проведенное на кухне, действительно приятным. В этой статье вы найдете очередную порцию.







Совет 1: Жарьте продукты маленькими порциями

Совет 2: Взбивайте холодные сливки

Совет 3: Делайте пенку для кофе в микроволновке

Совет 4: Обжаривайте орехи и специи

Совет 5: Варите макароны в сковороде

Совет 6: Замораживайте хлеб

Совет 7: Промакивайте продукты бумажным полотенцем

Между кусочками должно оставаться свободное местоХотели пожарить мясо или картошку, но в итоге получили тушеное блюдо без намека на хрустящую корочку?Скорее всего проблема заключается в перегруженной сковороде. Пытаясь сделать обед или ужин как можно быстрее, мы доверху загружаем посуду, ставим ее на большой огонь и ждем, пока блюдо приготовится. Вот только результат совсем не радует. Температура масла падает, мясо или овощи начинают выделать большое количество влаги и «запускают» процесс тушения. Кроме того, блюдо впитывает очень много жира.Чтобы такого не происходило, либо выбирайте сковороду, соразмерную количеству продукта, либо обжаривайте кусочки небольшими партиями (между ними должно оставаться свободное пространство). Таким образом вы сможете добиться хрустящей корочки со всех сторон.Вот небольшая шпаргалка, если вы не знаете, какую посуду выбрать. Сковорода диаметром 22 см подходит для приготовления одной порции, 24 см – для того, чтобы накормить двух человек, а 26 см – если к вам нагрянули гости. Можно одновременно поставить на плиту две сковороды – так вы ускорите процесс готовки без потери качества.Достаньте сливки из холодильника и сразу начинайте взбиватьЕсли яйца нужно взбивать после того, как они достигнут комнатной температуры, то со сливками все наоборот – их стоит охладить в морозилке, и только потом браться за миксер.Кстати, многие повара вместе со сливками советуют класть в морозилку венчики и посуду для взбивания – так вы сможете добиться желаемого результата гораздо быстрее. Главное – не переборщить со временем: 20 минут будет вполне достаточно.Обратите внимание, что взбивать можно только сливки жирностью 30% и выше – остальные просто не поднимутся, и вы зря потратите время. Немаловажным фактором является и состав – некоторые производители добавляют в продукт крахмал, который является нежелательным компонентом.Посуду, в которой вы будете взбивать сливки, заранее следует ополоснуть чистой водой и насухо вытереть полотенцем. Если на стенках останется средство для мытья посуды, оно растворит жиры, благодаря которым сливки и превращаются в пышную массу. Старайтесь не перевзбить продукт, иначе он превратится в сливочное масло. Конечно, оно на кухне лишним не будет, но вряд ли вы стремились именно к такому результату.Взбейте молоко в банке и поставьте в микроволновкуАроматный капучино или латте, купленный в кофейне неподалеку – это идеальное начало утра. Но если вы успеваете выпить кофе только дома, попробуйте максимально приблизить его к эталонному, который готовит ваш любимый бариста. Весь секрет кроется в пене – именно от нее зависит, насколько вкусный и качественным получится напиток.Если дома нет капучинатора, предлагаем воспользоваться следующим лайфхаком. Возьмите полулитровую стеклянную банку, налейте в нее 100 мл молока, плотно закройте крышкой и интенсивно встряхивайте на протяжении 30 секунд. Сразу после это отправьте банку в микроволновку на полминуты, чтобы пенка «зафиксировалась».Кстати, этот способ можно использовать и в том случае, если у вас есть капучинатор, но приготовленная им пенка оседает, как только попадает в кофе. Микроволновка помогает сделать пенку более плотной и устойчивой, поэтому она остается на поверхности кофе красивой шапочкой.Специи можно обжаривать на сухой сковороде или в маслеПрофессиональные повара никогда не кладут в блюдо «сырые» орехи и специи – для начала они обязательно обжаривают их на сковороде. После небольшой термической обработки (хватает трех-четырех минут), пряности и орехи лучше раскрывают свой вкус, а также становятся более ароматными. Обычно кулинары используют сухую сковороду, но если вы планируете готовить рыбу или мясо, можете обжарить специи на растительном либо сливочном масле, а затем положить туда основной продукт. Так мясо и рыба впитают в себя все вкусы и запахи пряностей.Насыпьте макароны в сковороду и залейте водойМакароны часто выручают нас после работы, когда сил и времени на готовку совсем не остается. Они варятся очень быстро, и уже через 15 минут семья может наслаждаться потрясающим вкусом пасты. Но если вы хотите приготовить макароны еще быстрее, тогда вместо кастрюли нужно будет использовать сковороду. Да-да, вы все правильно поняли.Возьмите посуду с высокими бортами, налейте в нее воды, засыпьте макароны и поставьте на плиту. После закипания посолите, убавьте огонь и варите до готовности 7-8 минут. Кстати, если вы планируете делать пасту с овощами, морепродуктами или какими-то другими добавками, кладите их вместе с макаронами – пускай они максимально пропитаются вкусами и ароматами друг друга.Кстати, макароны можно и пожарить. Если вы никогда не пробовали так делать, советуем срочно исправлять ситуацию. Итак, разогрейте сковороду, растопите на ней кусочек сливочного масла и всыпьте макароны (брать можно любые – рожки, спиральки, перья и пр.) Обжаривайте макароны несколько минут, пока они не станут румяными.После этого влейте теплую воду (на 200 граммов пасты 300 миллилитров воды), посолите, доведите до кипения и убавьте огонь. Тушите макароны около 10 минут до готовности. Если вода уже выпарилась, а паста осталась твердой, добавьте немного жидкости и тушите еще несколько минут.Замораживайте хлеб целиком или ломтикамиО том, что в холодильнике хлеб гораздо дольше сохраняет свою свежесть, знают многие хозяйки. Но далеко не всем известно, что перед употреблением его нужно замораживать. Звучит странно, но если разобраться в вопросе, все сразу станет на свои места. Оказывается, в замороженной выпечке содержится гораздо больше клетчатки, чем в свежей, а значит, она более полезна для усвоения пищи. Также в ней сохраняются важнейшие для человеческого организма витамины группы В и витамин РР.Перед тем, как отправлять хлеб в морозилку, нарежьте его на порционные кусочки, чтобы было удобнее размораживать. Затем герметично упакуйте ломтики, но только не в магазинный пакет, потому что он плохо влияет на продукт: хлеб быстро высыхает и впитывает в себя все запахи из морозилки. Используйте зип-пакеты, пищевые контейнеры или обычную фольгу.Разморозить хлеб очень легко – достаточно оставить его при комнатной температуре на полчаса (для целой буханки понадобится 3-4 часа). А чтобы у ломтиков появилась аппетитная хрустящая корочка, повара советуют разогревать их в тостере или в духовке при температуре 175 градусов.Обратите внимание: Нельзя заново класть в морозилку размороженный хлеб. Дело в том, что при первой разморозке он теряет влагу, а значит, становится черствым при воздействии низких температур.Выкладывайте драники на бумажное полотенцеГотовите картофель фри, отбивные, луковые колечки, сырные палочки или любое другое блюдо, которое во время обжарки впитывает в себя много масло? Тогда обязательно выкладывайте их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Оно впитает в себя большую часть жира, и блюдо станет менее калорийным. Кроме того, так вы сможете сохранить хрустящую корочку, которая обычно размокает от большого количества растительного масла.