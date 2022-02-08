15 неожиданных решений в использовании детской присыпки

Детская присыпка – невероятно полезное и недорогое средство, которое непременно должно быть в каждом доме.

Она с лёгкостью решит как минимум 15 взрослых проблем.

1.Чистим домашнего питомца

Чистим домашнего питомца

Детскую присыпку можно смело использовать для чистки домашнего питомца в качестве сухого шампуня. Нервы хозяина и животного останутся целыми, поскольку никого не нужно будет силком тянуть в ванную.

2.Освежаем простыни

Освежаем простыни

Жаркими летними ночами стоит слегка посыпать простыни детской присыпкой, которая впитает пот и позволит простыням остаться свежими и прохладными.

3.Спасаем одежду

Спасаем одежду

Детская присыпка чудесно впитывает жир, поэтому если на любимую блузку упал кусочек мяса, то необходимо срочно посыпать пятно присыпкой.

4.Освежаем книги

Освежаем книги

Старые книги можно вернуть к жизни, если посыпать их детской присыпкой. Она впитает влагу, поможет избавиться от грибка и придаст книгам свежий вид.

5.Красим ресницы

Красим ресницы

Если перед нанесением туши слегка припудрить ресницы детской присыпкой, то они станут невероятно объёмными и пушистыми.

6.Избавляемся от натёртостей

Если натирается внутренняя поверхность бёдер при ходьбе, то лучше эти места перед длительными прогулками припудривать детской присыпкой.

7.Избавляемся от неприятного запаха обуви

Избавляемся от неприятного запаха обуви

Если от обуви идёт неприятный запах, то внутри их нужно посыпать детской присыпкой и оставить на ночь.

8.Скрипучий пол

Скрипучий пол

Если скрипит пол, посыпаем его детской присыпкой и сметаем её в щели. Теперь никакого скрипа не будет. Мистика.

9.Боремся с муравьями

Боремся с муровьями

Муравьям совершенно не нравится запах детской присыпки, поэтому её стоит посыпать немного вокруг дверей или окон.

10.Облегчаем депиляцию

Облегчаем депиляцию

Депиляцию воском нельзя назвать приятной процедурой. Чтобы облегчить боль, нужно припудрить ноги детской присыпкой. К тому же это поможет избежать ожогов.

11.Закрепляем макияж

Закрепляем макияж

Детская присыпка вполне сможет заменить дорогую пудру и чудесно закрепит макияж.

12.Освежаемся

Освежаемся

Детская присыпка чудесно справится с работой дезодоранта, она легко впитает пот и избавит от неприятного запаха.

13.Освежаем лоток животного

Освежаем лоток животного

Чтобы быстро освежить лоток животного, его просто нужно посыпать детской присыпкой.

14.Сухой шампунь

Сухой шампунь

Если смешать в равных пропорциях пищевую соду и детскую присыпку, то можно получить отличный сухой шампунь.

15.Любимый запах

Любимый запах