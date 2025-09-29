Как очистить диван от пятен еды и напитков: 6 действенных способов

Раньше было популярно застилать диваны всевозможными пледами и покрывалами, чтобы защитить обивку от крошек, пятен, шерсти животных. Сейчас это считается моветоном, а потому мебель стала вымазываться гораздо чаще. Чтобы не тратить деньги на услуги химчистки, Novate.ru предлагает взять на вооружение несколько способов, как очистить диван легко и быстро своими руками.
Обратите внимание, что некоторые из перечисленных ниже веществ являются достаточно активными и агрессивными, поэтому во избежание порчи мебели их необходимо сначала протестировать на незаметном кусочке дивана, а уже потом приступать к чистке всей площади.
Способ 1: Нашатырь или мыльный раствор от пятен фруктов и ягод
Мыльный раствор поможет убрать пятно. / Фото: papa-carlo.su
Несмотря на то, что сезон ягод и фруктов уже прошел, они все равно будут пользоваться популярностью как отличное средство против сезонных заболеваний, а также для повышения иммунитета. Поэтому не удивляйтесь, если малина, купленная на рынке и предназначенная, например, для пирога, окажется на диване вместе с измазанными в ее соке детьми.
С этими загрязнениями следует бороться максимально оперативно, иначе есть риск навсегда украсить обивку мебели пятнами от фруктов или ягод. Дело в том, что большинство из них, особенно вишня или черника, въедаются практически моментально, не оставляя времени на «подумать».
Чтобы быстро избавиться от появившихся пятен, следует приготовить раствор из нашатыря и уксуса в равных пропорциях либо смешать одну чайную ложку лимонной кислоты со стаканом воды. Аккуратно нанесите средство на обивку, тщательно протрите ткань, а затем смойте водой.
На заметку: Если этот раствор кажется вам слишком агрессивным, используйте более щадящий вариант – мыльный. Как только появилось пятно, сразу обработайте его мылом и оставьте на полчаса. По истечении времени смойте средство.
Способ 2: Уксус от пятен чая и кофе
Следы от чая и кофе удалит уксус
Наверняка вы обращали внимание, что чай и кофе обладают мощными красящими пигментами, а потому оставляют пятна, которые впоследствии очень сложно вывести. Пиво красится немного меньше, но все равно след от алкоголя на диване останется заметным. Если вы пролили один из этих напитков на обивку мебели, в первую очередь промокните пятно тряпкой из микрофибры или бумажным полотенцем, чтобы собрать остатки жидкости. Далее приготовьте чистящее средство, которое будет состоять из мыльного раствора и двух столовых ложек уксуса. Протрите им поверхность мебели, после чего смойте остатки влажной тряпкой. Вместе с раствором должно уйти и пятно.
Если это средство не помогло, попробуйте один из следующих вариантов:
• пятно от чая или кофе, оставленное на светлой обивочной ткани, следует присыпать солью, а затем нанести лимонную кислоту, предварительно разведенную в воде;
• темные частицы напитков хорошо растворяет смесь глицерина и воды – она делает след от пятна более светлым;
• для очищения натуральных тканей, например, шелка или шерсти, используйте чистый, чуть подогретый глицерин. Нанесите его на обивку с помощью губки и оставьте на 15 минут. По истечении времени удалите остатки при помощи воды и чистой салфетки;
• можно попробовать обработать загрязненное место бурой, а затем нанести кашицу из лимонного сока и соли. Этот способ идеально подходит для окрашенных тканей, так как помогает сохранить яркость обивки;
Способ 3: Соль и спирт от пятен вина
Посыпьте солью след от вина
Если говорить о самом трудновыводимом алкоголе, то вино явно возглавит список. Вывести пятна от него невероятно сложно с любого материала, будь то обивка дивана, джинсы или шелковое платье. Тем не менее у вас есть возможность сделать следы от вина менее заметными, а если очень повезет, то и навсегда избавиться от них. Для начала следует посыпать пятно слоем соли. После того, как вино частично впитает ее, уберите соль, а оставшееся загрязнение протрите салфеткой из микрофибры, предварительно смоченной в спирте.
Также можно использовать лимонную кислоту или свежевыжатый сок лимона – они прекрасно проявили себя в вопросах борьбы с красным вином. Учтите, что раствор, приготовленный из лимонной кислоты, является менее агрессивным, чем неразбавленный сок цитрусовых. Итак, вам нужно взять 100 мл воды комнатной температуры, растворить в ней одну чайную ложку кислоты, хорошо перемешать и перелить раствор в пульверизатор. Далее нанесите на обивку, оставьте на 6-7 минут и удалите при помощи мягкой влажной губки.
Если пятно застарелое, используйте неразбавленный лимонный сок. Однако учтите, что этот способ подходит только для светлой мебели, так как лимон способен обесцвечивать ткань.
Способ 4: Лед от прилипшей жвачки
Приложите лед и подождите, пока жвачка затвердеет. / Фото: vidkuhni.ru
Этот метод является, наверное, одним из самых популярных. Сама жвачка на обивке дивана, конечно, пятен не оставляет, но иногда прочно прилипает к поверхности и затем начинает собирать пыль, грязь, и прочие загрязнения, с каждым днем все больше увеличивая их количество. Поэтому, как только вы заметили на диване жвачку, возьмите кусочек льда или любой замороженный продукт и приложите к ней. Дождитесь, пока жвачка затвердеет и удалите ее тупой стороной ножа. Ни в коем случае не используйте для этой процедуры острые лезвия, чтобы ненароком не повредить обивку дивана.
Также можно пойти от обратного, и удалить жвачку не с помощью холода, а с помощью тепла. Нагрейте ее до высокой температуры утюгом или феном следующим образом: накройте жвачку бумажным полотенцем или салфеткой, а затем прогладьте проблемный участок или обдуйте его феном, включенным на максимум. Делайте все очень осторожно, чтобы не прожечь диван. Если все пройдет удачно, жвачка начнет прилипать к бумаге, плавясь от нагрева. В особо запущенных случаях придется проводить процедуру несколько раз, меняя листы бумаги.
Способ 5: Крахмал от пятен жира
Картофельный крахмал устранит следы от пиццы
Иногда очень сложно воздержаться от того, чтобы не позавтракать или не поужинать на диване. Вот так и появляются на обивке жирные пятна, которые выглядят намного страшнее, чем следы от того же вина. В первую очередь следует промокнуть загрязнения бумажной салфеткой, чтобы она впитала в себя большую часть масла. Затем нужно посыпать пятно тальком или кукурузным крахмалом и оставить на четверть часа. Как только указанное время закончится, очистите обивку от остатков крахмала, вместе с которыми уйдет и жирное пятно.
Способ 6: Пена для бритья от следов шоколада
Нужно использовать белую пену для бритья
Заметили на диване пятно от шоколада? Тогда предлагаем воспользоваться очень интересным способом, который сможет спасти обивку в считанные минуты. Для начала соскребите с ткани остатки шоколада. Затем нанесите на пятно небольшое количество белой пены для бритья. Ее нужно оставить примерно на 10-15 минут, чтобы она хорошо впиталась, после чего убрать остатки средства бумажным полотенцем или тряпкой из микрофибры.
