Как увеличить любую футболку на 1-2 размера

У любой девочки, девушки, женщины и бабушки есть та самая любимая футболка или рубашка. Но она к сожалению мала. Так часто бывает.

Однако совершенно не стоит из за этого расстраиваться. Сегодня мы хотим с вами поделиться такими способами обновления одежды, при применении которых в новом исполнении она будет выглядеть даже лучше, чем в старом. И что самое приятное это под силу любому, даже тому, кто не очень дружит с шитьем.





































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