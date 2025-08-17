8 ошибок мышления, которые тормозят личностный рост

1. Слишком много внимания уделять своим слабостям

Слишком много внимания уделять своим слабостям

2. Постановка слишком расплывчатых целей

Расплывчатые цели дают расплывчатые результаты.

3. Увлечение сбором «полезной» информации (а точнее – тонн информации)

Увлечение сбором «полезной» информации (а точнее – тонн информации)

4. Вы не бездействуете, но результатов не видно

Вы не бездействуете, но результатов не видно

5. Жить по «мушкетёрскому» принципу «всё или ничего»

Жить по «мушкетёрскому» принципу «всё или ничего»

6. Склонность к преувеличению через обобщение

Склонность к преувеличению через обобщение

7. Видеть только негативное и забывать про позитивное

Видеть только негативное и забывать про позитивное

8. «Чтение мыслей»

«Чтение мыслей»