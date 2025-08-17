8 ошибок мышления, которые тормозят личностный рост

Остановиться в ментальном развитии – совсем не то, чего для себя желают люди с ай-кью выше среднего. Но не так легко разобраться порой, что именно заставляет топтаться на месте в личностном смысле. Материал собрал восемь особенностей мышления, которые замедляют личностный рост или тормозят его вовсе.
1. Слишком много внимания уделять своим слабостям
Если лелеять свои слабости, то самый самое стойкое стояние на месте продемонстрирует не что иное, как ваша зарплата. / Фото: vk.com
Это одна из ошибок, которую склонны совершать многие люди. Они продолжают тратить свою энергию на исправление своих слабостей, что на самом-то деле является вполне себе естественной человеческой склонностью. Но! Вы добьётесь лучших результатов, если сосредоточите всю свою энергию на развитии своих сильных сторон. В психологии есть принцип под названием «восемьдесят на двадцать». Суть его такова: ваш успех зависит от сильных сторон, которые вы используете для выполнения любой задачи. Лучше всего сосредоточить все свои усилия на развитии 20 процентов своих лучших навыков и талантов и избегать слишком большого внимания к оставшимся 80 процентам ваших так себе скиллов. Вы можете даже придумать свою собственную систему, чтобы просто постоянно избегать этих неиспользуемых, ненужных навыков. Мораль сей истории в том, чтобы сосредоточиться на том, что в вас хорошего.
2. Постановка слишком расплывчатых целей
Расплывчатые цели дают расплывчатые результаты. / Фото: vk.com
Если вы ставите расплывчатые цели, например: «Я хочу стать лучше», вы получите расплывчатые результаты.развитию, поставьте реальные цели. Например: «Я похудею на 5 кг за год», «Я за год напишу две научные статьи», «Я выучу 50 английских глаголов с их формами за год». Эти задачи достижимы, и вы можете легко достичь их, вооружившись мотивацией.
3. Увлечение сбором «полезной» информации (а точнее – тонн информации)
Соберу-ка я побольше информации! / Фото: pinterest.com
Чаще всего, прежде чем приступить к программам личностного развития, люди стараются собрать слишком много информации из каждого доступного им ресурса. Более того, их рвение начинает ослабевать в процессе сбора информации. Вы можете улучшить свою личность, совершая реальные действия, а не просто собирая информацию. Например, чтобы похудеть, существуют сотни теорий и сотни диет и программ упражнений. Однако вы не похудеете, если будете продолжать читать об этих программах. Вы похудеете только тогда, когда будете придерживаться одной программы и следовать ей полностью.
4. Вы не бездействуете, но результатов не видно
А результаты-то где?! / Фото: bookmix.ru
Вы работаете над своим личностным развитием, но не видите ощутимых результатов? Если да, то вы находитесь на неправильном пути личностного развития. Если вы действительно улучшаетесь, то вы должны увидеть некоторые конкретные результаты в виде лишних денег, большей уверенности или подросшего влияния. Например, если вы освоите больше навыков, вы сможете получать больший доход. А когда дело доходит до подросших уверенности и влияния, вы сможете выполнять работу быстрее и продуктивнее, а люди будут больше ценить ваше мнение.
5. Жить по «мушкетёрскому» принципу «всё или ничего»
Всё или ничего. / Фото: litra.online
Ох как часто мы привыкли делить всё вокруг только на «белое» и «чёрное». Как сладостно взять и поделить всех коллег на «прекрасных» и «ужасных». Вы можете классифицировать каждый свой поступок лишь как «плохой» или «хороший». И вот тут-то и подкрадывается застопорка личностного роста. Чтобы идти вперёд ментально, попробуйте взглянуть на всё ваше «чёрное» ещё раз и понять, что жизнь не так уж и дихотомична.
6. Склонность к преувеличению через обобщение
Преувеличение через обобщение - ошибка мышления, тормозящая личностный рост. / Фото: vk.com
Взять одно, единичное событие из нашей жизни и бросить на него, как снежную лавину, весь жизненный опыт от подобных ему событий - воистину ментальная катастрофа. Сразу перейдём к гиперболизированным примерам, чтобы стало максимально понятно. К примеру, вы купили испорченный сыр и думаете: «Всё, меня вообще нельзя больше отправлять а покупками, отныне только жену!» Смешно? Другой пример, ближе к реальности: кто-то из членов вашей семьи поступил с вами неправильно, и вы выносите стейтмент: «Мои родственники - ужасны!» Постарайтесь не привязывать один случай ко всему жизненному опыту – это болото для саморазвития. Одно конкретное обстоятельство никогда не является закономерностью.
7. Видеть только негативное и забывать про позитивное
Нельзя закрываться от хорошего, прекрываясь эпизодами плохого. / Фото: psy-files.ru
В случае, если с нами происходит девять хороших событий и всего одно плохое, мы склонны видеть это одно плохое событие и тотчас забыть про предшествующие девять хороших. Допустим, на протяжении дня мы узнали и повышении по службе и о том, что подозрение на онко-диагноз не подтвердилось по результатам исследования, но вечером теряем кошелек со ста долларами и резюмируем: «Какой был ужасный день!» Такая ошибка мышления – сродни системному сбою операционной системы компьютера. У нас словно стирается часть памяти (причём, большая). Если вы узнали в примере себя, срочно научитесь пользоваться весами плохого и хорошего – мысленно положите по гирьке за каждое хорошее событие в одну чашу, за плохие (плохое?!) – в другую. И осознайте перевес.
8. «Чтение мыслей»
Часто мы патологически уверены, что знаем, что думает другой. / Фото: ustaliy.ru
Почему в кавычках? Ну, потому что никто не может читать мысли другого. Это так же невозможно, как машина времени или телепорт. Однако это не мешает нам постоянно пытаться проникнуть в головы друг друга. Мысли типа «Он, должно быть, подумал, что я был идиотом в тот день» могут повлиять драматически повлиять на нашу личность. Вот только штука в том, что они вообще никак не отождествляются с реальностью. Может быть, «он» из нашего примера подумал так, может быть, нет, а ещё очень возможно, что «он» подумал что-то совершенно среднее между оцениванием вас как «оплошавшего» или «героя дня». Как вырвать больной зуб, как просить пагубную привычку раз и навсегда – напалмом запретите себе «читать мысли». Это очень губительный способ мыслить, который будет ставить палки в колёса вашему личностному развитию беспрестанно.
На нашем ютьюб-канале огромное количество познавательных видео. Например, вот это:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии