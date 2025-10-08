С нами не соску...
За какими вещами гонялись модницы прошлого

Выбирая одежду, мы всегда вынуждены находить компромисс между удобством и красотой. Однако в старину для людей высшего сословия такого вопроса не существовало – богатство наряда было превыше всего. Иногда причудливые пути модных трендов доходили до абсурда, но и в этом был особый смысл. Некоторые элементы в одежде специально создавались неудобными для того, чтобы окружающие понимали: этот человек создан не для физического труда.

За какими вещами гонялись модницы прошлого

Пулены - туфли с длинными носами


За какими вещами гонялись модницы прошлого Появился такой вид обуви на Востоке и был привезен крестоносцами в Европу примерно в XII-XIII веках. Вошли в моду длинноносые туфли немного позднее, после того, как жену английского короля Ричарда II Анну посетила с официальным визитом делегация польской знати. Именно у заграничных гостей королевские модники подсмотрели этот фасон и название дали ему соответствующее: «souliers a la poulaine» — «туфли по польской моде», или, сокращенно, «пулены». Очень быстро знать начала «меряться носами» и соревноваться, у кого длиннее. Из-за статусной вещи начали даже возникать споры, после чего король Англии Эдуард IV вынужден был регламентировать этот вопрос. Он издал закон, в котором точно соотнес длину носа пулена с положением человека при дворе. За какими вещами гонялись модницы прошлого С технической точки зрения такой носик, конечно, создавал массу неудобств. Шили обувь для знати из мягких материалов – бархата и тонкой кожи, поэтому держаться самостоятельно торчком капризный элемент никак бы не смог. В длинный кончик вставляли китовый ус или набивали чем-нибудь, придавая ему загнутую форму. Иногда концы прицепляли к поясу тонкими цепочками, которые, в свою очередь, также позволяли щегольнуть тонкой отделкой и дороговизной.

Платье-мантуя (или гранд-панье)


За какими вещами гонялись модницы прошлого Считается, что этот вид платьев – самое гигантское, что надевал на себя когда-либо человек. Ширина юбок-монстров превышала два метра, а для того, чтобы поддерживать их особую форму, создавались целые инженерные сооружения. Если вспомнить о том, сколько вся эта многослойная роскошь должна была весить, остается только посочувствовать «слабому полу» на официальных приемах. За какими вещами гонялись модницы прошлого Цель подобного излишества заключалась в том, чтобы, конечно, во-первых, произвести впечатление, а во-вторых - не дать возможности кому-нибудь по неосторожности нарушить пространственную границу возле знатной дамы. Для швей подобное «широкое поле для деятельности» позволяло во всей красе продемонстрировать изящную вышивку и красоту дорогой ткани. Надевались платья-палатки не менее двух часов, и при этом требовалась помощь нескольких служанок, ведь нужно было правильно надеть, зашнуровать и расправить множество элементов: корсет, кринолин особой конструкции, несколько слоев нижних юбок и, наконец, само платье.

источник


