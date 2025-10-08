За какими вещами гонялись модницы прошлого

Выбирая одежду, мы всегда вынуждены находить компромисс между удобством и красотой. Однако в старину для людей высшего сословия такого вопроса не существовало – богатство наряда было превыше всего. Иногда причудливые пути модных трендов доходили до абсурда, но и в этом был особый смысл. Некоторые элементы в одежде специально создавались неудобными для того, чтобы окружающие понимали: этот человек создан не для физического труда.

Пулены - туфли с длинными носами

Платье-мантуя (или гранд-панье)