Портреты исчезающих птиц

Лондонский фотограф Тим Флэк специализируется на съемках природы. Особого внимания заслуживает его серия удивительных портретов птиц, которые находятся на грани исчезновения. Посмотрим некоторых.
Усатая синица из вида воробьиных птиц: Красный кардинал. Красная птица с хохолком: Грифовая цесарка. Своим названием грифовая цесарка обязана форме головы и шеи, напоминающей голову грифа: Гривистый голубь — единственный из живущих ныне гривистых голубей. Гималайский монал имеет массивную, неуклюжую фигуру с сильными лапами, коротким хвостом и массивным клювом. Окрас оперения самца переливается зелёным, красным, лиловым и синим цветами: Гульдова амадина, классифицирует вид как вымирающий. Во всём мире этот вид из-за его красочного оперения содержат в качестве декоративной птицы. Хохлатая утка характеризующаяся развитием хохолка на голове. Серебристо-кружевной петух: Голландская черная белохохла курица: Восточный венценосный журавль. Относится к уязвимым видам. Птица является одним из национальных символов Уганды и изображена на её национальном флаге и гербе: Веероносный венценосный голубь. Это крупная птица семейства голубиных. Уязвимый вид: Голубь якобин: Красный голубь якобин: Филиппинский орёл. Обитает исключительно в тропических лесах Филиппин и является одним из национальных символов этой страны. Убийство этой исчезающей птицы карается, по законам Филиппин, двенадцатью годами тюремного заключения и большим штрафом: Китоглав. Очень крупная птица, её высота в среднем составляет 1.2 м, размах крыльев 2.3 м: Королевский гриф. Встречается в Южной Америке и является единственным видом в роде Sarcoramphus. Название этого вида происходит от того, что в поединках с другими грифами за падаль он, как правило, оказывается победителем:
