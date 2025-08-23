С нами не соску...
Портреты исчезающих птиц



Лондонский фотограф Тим Флэк специализируется на съемках природы. Особого внимания заслуживает его серия удивительных портретов птиц, которые находятся на грани исчезновения. Посмотрим некоторых. Портреты исчезающих птиц

Усатая синица из вида воробьиных птиц: Портреты исчезающих птиц Красный кардинал. Красная птица с хохолком: Портреты исчезающих птиц Грифовая цесарка. Своим названием грифовая цесарка обязана форме головы и шеи, напоминающей голову грифа: Портреты исчезающих птиц Гривистый голубь — единственный из живущих ныне гривистых голубей.
Портреты исчезающих птиц Гималайский монал имеет массивную, неуклюжую фигуру с сильными лапами, коротким хвостом и массивным клювом. Окрас оперения самца переливается зелёным, красным, лиловым и синим цветами: Портреты исчезающих птиц Гульдова амадина, классифицирует вид как вымирающий. Во всём мире этот вид из-за его красочного оперения содержат в качестве декоративной птицы. Портреты исчезающих птиц Хохлатая утка характеризующаяся развитием хохолка на голове. Портреты исчезающих птиц Серебристо-кружевной петух: Портреты исчезающих птиц Голландская черная белохохла курица: Портреты исчезающих птиц Восточный венценосный журавль. Относится к уязвимым видам. Птица является одним из национальных символов Уганды и изображена на её национальном флаге и гербе: Портреты исчезающих птиц Веероносный венценосный голубь. Это крупная птица семейства голубиных. Уязвимый вид: Портреты исчезающих птицГолубь якобин: Портреты исчезающих птиц Красный голубь якобин: Портреты исчезающих птиц Филиппинский орёл. Обитает исключительно в тропических лесах Филиппин и является одним из национальных символов этой страны. Убийство этой исчезающей птицы карается, по законам Филиппин, двенадцатью годами тюремного заключения и большим штрафом: Портреты исчезающих птиц Китоглав. Очень крупная птица, её высота в среднем составляет 1.2 м, размах крыльев 2.3 м: Портреты исчезающих птиц Королевский гриф. Встречается в Южной Америке и является единственным видом в роде Sarcoramphus. Название этого вида происходит от того, что в поединках с другими грифами за падаль он, как правило, оказывается победителем: Портреты исчезающих птиц


источник

