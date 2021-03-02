Как венгерская девушка без комплексов через 50 лет взлетела на волну популярности: Неунывающая Юцика

Искусство прошлых лет не всегда находит отклик в душах современных зрителей. Однако бывают и счастливые исключения. Так, например, несколько лет назад интернет покорили комиксы, созданные в Венгрии в 60-х годах. Их героиня, неунывающая Юцика, которая из любой ситуации может найти необычный, чисто женский выход, оказалась по-прежнему актуальной. Наверное, в этих немудреных картинках речь действительно шла о вечных ценностях.
Автор серии Пал Пустай (Пуштай) никогда не называл свои любимые творения «комиксами», хотя по сути серии из трех картинок, в которых развивается небольшой сюжет, ближе всего именно к этому виду творчества. Знаменитый венгерский художник-график начинал карьеру очень необычно: в качестве офицера венгерских Государственных железных дорог он занимался в основном тем, что делал плакаты для нужд своей конторы. Затем всерьез увлекся рекламой, и только после 35 лет опубликовал первые карикатуры. Четкий, понятный и хорошо составленный стиль рисунка Пуштая сделал его одним из самых значительных художников XX века в этом жанре. Кстати, такие рисунки, очень характерные и яркие, всегда четко ассоциируются у нас с конкретным промежутком времени: 50-60-70-е года. В СССР в это же время множество журналов выпускали юморески, нарисованные точно так же. Однако мало кто знал, что одним из основателей данного стиля был художник из «братской Венгрии».
Юцика никогда не дает спуска дурно воспитанным мужчинам, даже если они вооружены
В конце 50-х карикатурист был и мультипликатором, он выпускал серию фильмов о приключениях двух солдат – русском и американце. Разумеется, Иван по сравнению с Джо в этих небольших мультиках выглядел гораздо более мудрым и осмотрительным – симпатии правительства страны тогда были более чем понятны. А вот следующее творение Пуштая, которое и принесло ему всенародную известность, было очень далеким от политики, и именно в этом кроется причина его популярности тогда и возрождения сегодня – общественный строй может поменяться, но бытовые ситуации остаются прежними, да и женщин недаром называют «дочерями Евы», они никогда не меняются.
Юцика знает, что позитивный настрой способен решить любые проблемы
Jucika (Юцика) – это молодая и очень независимая дама, которая всегда знает, как надо поступать. Она может быть иногда неловкой, но это только придает ей шарма. Девушка часто попадает в курьезные и даже пикантные ситуации, но всегда находит из них простой и эффективный выход (скорее даже, можно сказать «эффектный»). Эти «картинки», предназначенные для взрослого населения, стали настоящим культурным феноменом. Серия сначала создавалась для газет, но потом «поселилась» в венгерском юмористическом журнале «Лудаш Мати». Этот аналог нашего «Крокодила» в течение многих десятилетий был единственным периодическим изданием такого рода в Венгерской Народной Республике, а Юцика была его главной звездой. До сих пор она считается одним из самым популярных вымышленных персонажей в Венгрии. Популярная серия просуществовала больше десяти лет. Пал Пуштай получил заслуженное призвание во всем мире. Его мультфильмы и рисунки были известны во многих странах.
Юцика всегда знает, как выйти из ситуации и не страдает от комплексов
К сожалению, 11 сентября 1970 года самый оптимистичный художник Венгрии ушел из жизни. Ему был всего лишь 51 год. Новые приключения всенародной любимицы Юцики перестали выходить, так как менять автора для этой серии руководство журнала не стало. Однако через пол века комиксы о неунывающей брюнетке попали в интернет. Два года назад, весной 2018 года на сайте Tumblr была впервые опубликована подборка комиксов Пала Пуштая, которая тут же собрала множество положительных отзывов. Пользователи из самых разных стран всерьез заинтересовались историей забавных рисунков, и с тех пор они набирают популярность.
Очаровательная Юцика покоряет не только нарисованных персонажей, но и современных зрителей
Реалии нашего времени таковы, что по-настоящему талантливые произведения всегда могут найти своего зрителя. Аудитория Юцики оказалась просто огромной. Сегодня по запросу можно найти, наверное, все комиксы, созданные за время существования проекта, и все они пользуются неизменным успехом. Поклонники выдуманной героини даже начали рисовать фан-арты – собственные новые варианты ее приключений, а значит, Юцика переживает настоящее второе рождение. Образ оказался очень востребован у молодежи. Что это – ностальгия, усталость от серьезных политических тем или простое любопытство – вероятно, искусствоведы будущего еще разберутся в этом феномене, но в любом случае можно отметить, что испытание временем эта героиня успешно прошла.
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