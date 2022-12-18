Маньяк, который хотел, чтобы его поймали

Уильям Хайренс, получивший прозвище Помадный маньяк, совершивший три ужасающих убийства, провел в тюрьме 65 лет. Поразительно, что Хайренс умолял полицию отыскать и схватить его, потому что сам он остановиться был не в состоянии.







История Хайренса до сих пор полна недомолвок и вопросов. Он оставался в тюрьме до самой смерти в 83 года, но отказывался от собственных признаний и настаивал на том, что стал жертвой полицейской жестокости, а сознаться его вынудили. Хайренс вырос со строгой матерью в маленьком городке США в пригороде Чикаго. В первый раз его арестовали, когда мальчику было 13 лет, — у него при себе был заряженный пистолет, а после обыска в квартире полиция нашла и другое оружие. Хайрс тогда признался в 11 кражах со взломом и его отправили на перевоспитание в школу, где учились подростки со сложным характером. Но стоило ему оттуда освободиться, как его тут же снова арестовали за воровство. На сей раз Хайренса приговорили к трем годам заключения в Академии св. Беды, управляемой бенедиктинскими монахами. Там его считался выдающимся учеником с немалыми талантами. Его результаты тестов были настолько высокими, что его убедили подать заявку на специальную программу обучения Чикагского университета. Когда Хайренсу было всего 16, в 1945 году, его заявку подтвердили.







К сожалению, его родители оплачивать обучение не могли, поэтому Хайренс устроился на несколько подработок и вернулся к пагубным привычкам. Кстати, Хайренс был помимо всего прочего весьма популярным среди девушек. Выпускница Чикагского университета Рива Берковиц упомянула, что Хайренс пользовалась большой популярностью в их совместных занятиях по бальным танцам: «Я помню самого популярного мальчика в моем классе, который был красивым, умным и хорошим танцором. Мы все хотели танцевать с ним: фокстрот, танго или вальс».



Три смерти

Разоблачение — или нет?