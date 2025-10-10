Можно ли вместо стальной арматуры использовать пластиковую

В последний год произошел ощутимый рост цен на все строительные материалы и в первую очередь на металлические изделия и конструкции. Виной тому стал кризис и неожиданный строительный бум в странах Запада. Заметно прибавила в цене и стальная арматура, отчего у многих граждан возникает закономерный вопрос: а можно ли заменить ее с чистой совестью и спокойной душой пластиковой?
1. Арматура бывает разная
Арматура бывает очень разной. |Фото: minsk.deal.by.
При строительстве ненапряженных конструкций выбирается арматура А240, А400, А500 или А500С. Первая из перечисленных – это гладкая арматура, которая применяется строго в качестве вспомогательной: хомутов для привязки сеток из рабочей арматуры и пространственных каркасов. Следующие три вида арматуры – рабочие, воспринимающие растягивающее усилие от веса самой конструкции и внешних нагрузок.
Без специальных знаний тут не обойтись. |Фото: jackwharperconstruction.com.
Стальная арматура А500 имеет в своем составе достаточно много углерода – до 0.6%. Сваривать ее не просто, а показатель гибкости материала серьезно ограничен. В арматуре А500С углерода в два раза меньше, при этом она отлично гнется и сваривается. Используют ее главным образом для малоэтажного строительства. Профиль такой арматуры выполняют в серповидной форме для улучшения адгезии с бетоном, при этом продольные ребра не пересекаются с боковыми.
Арматура бывает пластиковой. |Фото: tdbazalt.com.
Существует также композитная арматура. Она является ничем иным как стержнями из волокон стекла, углерода, синтетики или базальта. При этом материал всегда пропитан полимерным связующим.строительства остается только стеклопластиковая арматура. Она в свою очередь делится на три категории: с периодическим профилем и с песчаным покрытием, просто с песчаным покрытием, просто с периодическим профилем.
2. Сравнительная характеристика
Арматура выбирается из поставленной задачи. |Фото: fastbox.su.
Сравниваются несущие конструкции по своим фундаментальным параметрам: прочность, упругость (жесткость), относительное удлинение. Маркетинговые параметры под стать коррозийной устойчивости, экологичности, электропроводности и тому подобного в расчёт не берутся.
Прочность: у стальной А500 прочность на растяжении равна 500 МПа. У стеклопластиковой арматуры данный параметр равняется значению в 1 200 МПа. Однако, не стоит забывать о том, что при применении стеклопластиковой арматуры в частном строительстве будет использоваться только 20-35% запаса ее прочности.
Упругость: у стальной А500 данный параметр составляет значение в 200 000 МПа, в то время как у стеклопластиковой он составляет всего 55 000 МПа. Суть в том, что арматура в подавляющем большинстве случаев должна быть гораздо жестче бетона, а стеклопластик по своей жесткости почти равен бетону. В итоге такая арматура не передает дополнительной упругости всей конструкции.
Относительно удлинение: у стальной А500 оно составляет 0.25%, а у стеклопластика целых 2%. Данные показатели указывают на то, насколько то или иное армирование может позволить конструкции деформироваться. В этом отношении стеклопластик выигрывает у стали, однако есть одно важно «но»: 2% деформации в абсолютном большинстве случаев не переживает сам бетон.
3. Так что же в сухом остатке?
Стеклопластик имеет узкий профиль применения. ¦Фото: deal.by.
Выбор арматуры зависит от параметров строительства. Если по своей жесткости или упругости стальная или стеклопластиковая арматура не подходят к тому или иному проекту, то использовать ее категорически нельзя. К сожалению, очень часто стеклопластиковая арматура в отличие от стальной не способна обеспечить достаточного показателя упругости конструкции. А потому подходит она по большей части только для применения в гибких связях для облицовочной кладки, а также для армирования стяжек и дорожек.
