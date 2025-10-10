С нами не соску...
Можно ли вместо стальной арматуры использовать пластиковую



В последний год произошел ощутимый рост цен на все строительные материалы и в первую очередь на металлические изделия и конструкции. Виной тому стал кризис и неожиданный строительный бум в странах Запада. Заметно прибавила в цене и стальная арматура, отчего у многих граждан возникает закономерный вопрос: а можно ли заменить ее с чистой совестью и спокойной душой пластиковой?



1. Арматура бывает разная


Арматура бывает очень разной. |Фото: minsk.deal.by.

При строительстве ненапряженных конструкций выбирается арматура А240, А400, А500 или А500С. Первая из перечисленных – это гладкая арматура, которая применяется строго в качестве вспомогательной: хомутов для привязки сеток из рабочей арматуры и пространственных каркасов. Следующие три вида арматуры – рабочие, воспринимающие растягивающее усилие от веса самой конструкции и внешних нагрузок.

 
Без специальных знаний тут не обойтись. |Фото: jackwharperconstruction.com.

Стальная арматура А500 имеет в своем составе достаточно много углерода – до 0.6%. Сваривать ее не просто, а показатель гибкости материала серьезно ограничен. В арматуре А500С углерода в два раза меньше, при этом она отлично гнется и сваривается. Используют ее главным образом для малоэтажного строительства. Профиль такой арматуры выполняют в серповидной форме для улучшения адгезии с бетоном, при этом продольные ребра не пересекаются с боковыми.

 
Арматура бывает пластиковой. |Фото: tdbazalt.com.

Существует также композитная арматура. Она является ничем иным как стержнями из волокон стекла, углерода, синтетики или базальта. При этом материал всегда пропитан полимерным связующим.
Самым доступным вариантом для частного строительства остается только стеклопластиковая арматура. Она в свою очередь делится на три категории: с периодическим профилем и с песчаным покрытием, просто с песчаным покрытием, просто с периодическим профилем.

2. Сравнительная характеристика


Арматура выбирается из поставленной задачи. |Фото: fastbox.su.

Сравниваются несущие конструкции по своим фундаментальным параметрам: прочность, упругость (жесткость), относительное удлинение. Маркетинговые параметры под стать коррозийной устойчивости, экологичности, электропроводности и тому подобного в расчёт не берутся.

Прочность: у стальной А500 прочность на растяжении равна 500 МПа. У стеклопластиковой арматуры данный параметр равняется значению в 1 200 МПа. Однако, не стоит забывать о том, что при применении стеклопластиковой арматуры в частном строительстве будет использоваться только 20-35% запаса ее прочности.

Упругость: у стальной А500 данный параметр составляет значение в 200 000 МПа, в то время как у стеклопластиковой он составляет всего 55 000 МПа. Суть в том, что арматура в подавляющем большинстве случаев должна быть гораздо жестче бетона, а стеклопластик по своей жесткости почти равен бетону. В итоге такая арматура не передает дополнительной упругости всей конструкции.

Относительно удлинение: у стальной А500 оно составляет 0.25%, а у стеклопластика целых 2%. Данные показатели указывают на то, насколько то или иное армирование может позволить конструкции деформироваться. В этом отношении стеклопластик выигрывает у стали, однако есть одно важно «но»: 2% деформации в абсолютном большинстве случаев не переживает сам бетон.

3. Так что же в сухом остатке?


Стеклопластик имеет узкий профиль применения. ¦Фото: deal.by.

Выбор арматуры зависит от параметров строительства. Если по своей жесткости или упругости стальная или стеклопластиковая арматура не подходят к тому или иному проекту, то использовать ее категорически нельзя. К сожалению, очень часто стеклопластиковая арматура в отличие от стальной не способна обеспечить достаточного показателя упругости конструкции. А потому подходит она по большей части только для применения в гибких связях для облицовочной кладки, а также для армирования стяжек и дорожек.

