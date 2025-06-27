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Как художники заставляют героев своих картин смотреть прямо в глаза реальным людям



При взгляде на многие портреты, особенно написанные в прошлом, впечатляет не только общий вид человека, изображённого на них. Не меньше поражают их взгляды, а всё потому, что частенько они смотрят прямо в глаза зрителям. Более того - они ещё и как будто следят за реальным человеком, куда бы он не отошёл.
Но на самом деле магии или мистики в этом никакой нет, а лишь мастерство древних живописцев.

С недавнего времени у феномена портретов прошлого есть научное объяснение. /Фото: bigpicture.ru

С недавнего времени у феномена портретов прошлого есть научное объяснение. /Фото: bigpicture.ru

 

Над разгадкой этого художественного феномена прошлого бились многие специалисты на протяжении многих лет, но удалось это нидерландским учёным. Они назвали его эффектом Филиппо Брунеллески - знаменитого итальянского архитектора эпохи Раннего Возрождения. Оказывается, именно он, работая со зданиями и скульптурами, сформулировал приём под названием «линейная перспектива».
Филиппо Брунеллески и схема его концепции линейной перспективы. /Фото: weekend.rambler.ru

Филиппо Брунеллески и схема его концепции линейной перспективы. /Фото: weekend.rambler.ru

 

Суть эффекта Брунеллески, который используется и в живописи, заключается в правильном расположении всех условных линий, на которых строится изображение - им важно сойтись в одной точке, находящейся как бы вдали художественного пространства картины. На самом деле, при некоторой сноровке эффект следящего взгляда может привнести в портреты своего авторства и начинающие живописцы.
Знаменитая картина И. Крамского «Неизвестная» - яркий пример использования эффекта Брунеллески. /Фото: moya-planeta.ru

Знаменитая картина И. Крамского «Неизвестная» - яркий пример использования эффекта Брунеллески. /Фото: moya-planeta.ru

 

Вот и получается, что главное для создания этой иллюзии - знать несколько несложных правил, связанных с явлением перспективы, а также умение творить иллюзию объёма написанного на полотне пространства.
Кроме того, герой портрета должен быть изображён смотрящим чётко перед собой - тогда и получится знаменитый эффект. А вот если персонаж на картине смотрит в другую сторону, то следить за кем-то его глаза уже не смогут.
Глаза должны смотреть прямо вперёд - тогда они могут следить за зрителями, причём всеми сразу. /Фото: techinsider.ru

Глаза должны смотреть прямо вперёд - тогда они могут следить за зрителями, причём всеми сразу. /Фото: techinsider.ru

 

Приём на самом деле впечатляющий, ведь он позволяет как бы обмануть мозг - двухмерное изображение оказывается наполненным внутренним объёмом, хотя сбоку оно всё равно не просматривается. Вот и получается, что глаза на картине могут наблюдать за зрителем, с какого бы угла он не смотрел. Не менее поражает и тот факт, что количество людей, смотрящих на портрет одновременно, ничего не значит - всем им персонаж будет смотреть прямо в глаза.

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