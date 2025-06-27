Как художники заставляют героев своих картин смотреть прямо в глаза реальным людям

С недавнего времени у феномена портретов прошлого есть научное объяснение. /Фото: bigpicture.ru

Филиппо Брунеллески и схема его концепции линейной перспективы. /Фото: weekend.rambler.ru

Знаменитая картина И. Крамского «Неизвестная» - яркий пример использования эффекта Брунеллески. /Фото: moya-planeta.ru

Глаза должны смотреть прямо вперёд - тогда они могут следить за зрителями, причём всеми сразу. /Фото: techinsider.ru