Зачем верхушки заборных столбов обрезают под углом: опыт старожилов

Далеко не каждый забор в дачных поселках имеет деревянные столбы. Еще меньше заборов «украшено» спиленной верхушкой столба под некоторым углом. Делает так далеко не каждый хозяин. Очевидно, что просто так никто фигурной резкой не занимается и в подобном дизайне есть какой-то практический толк. Самое время разобраться в том, зачем так делают и почему (на самом деле) так нужно поступать с каждым забором.
Вот, что ждет столб, если его не защитить. |Фото: chtoikak.ru.
Ответ на данный вопрос лежит буквально на поверхности. Как несложно догадаться, дерево под действием внешних факторов имеет плохую привычку портиться, в первую очередь рассыхаться и гнить. Солнечные лучи, дождь и снег – все перечисленное не является сколь-нибудь полезным для деревянного забора. Поэтому грамотные дачники предпринимают самые разные меры по защите материалов от агрессивной окружающей среды. Собственно, косой спил забора позволяет избежать скапливания воды на вершине столба, а значит защищает его от преждевременного гниения.
Следует покрасить ограду. |Фото: yandex.com.
Сделать косой спил – самый простой способ, но надо признать, далеко не самый лучший. В старину в деревянных старались ставить заборы на столбы, которые были не спилены сверху, а обрублены топором под кол. Делалось это для того, чтобы волокна и капилляры дерева (столба) заминались и плющились. Таким образом важный конструкционный элемент получал продвинутую защиту от сырости и начинал гнить еще позже. Наконец, на остром колу с куда меньшей вероятностью остается лежать снег.
Лучше всего поставить на рельсы. |Фото: domodelie.ru.
Тем не менее, если забор стоит на деревянных столбах, то лучше всего не делать никакие косые спилы или срубы под кол, а потом надеть наверх деревяшек какую-нибудь крышку, металлическую, а еще лучше – пластиковую. Для надежности можно посадить ее на гвозди или шурупы. В отличие от косого спила, данный способ защиты будет почти абсолютным. Еще лучше покрыть столбы защитными составами от влаги и насекомых.
Впрочем, действительно опытные хозяева скажут, что ставить забор на века нужно не на деревянные столбы, а на бетонные или на металлический рельс!
Или на бетонные столбы. ¦Фото: zbbr.ru.
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