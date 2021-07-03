Зачем верхушки заборных столбов обрезают под углом: опыт старожилов

Вот, что ждет столб, если его не защитить. |Фото: chtoikak.ru.

Следует покрасить ограду. |Фото: yandex.com.

Лучше всего поставить на рельсы. |Фото: domodelie.ru.

Или на бетонные столбы . ¦Фото: zbbr.ru.