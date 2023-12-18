Какую тайну хранит скала-лев на Шри-Ланке, которая была дворцом, крепостью и монастырём

В начале 19 века один британский офицер случайно наткнулся среди зарослей буйной растительности на весьма странное архитектурное сооружение. При ближайшем рассмотрении это оказались огромные львиные лапы. Впоследствии выяснилось, что это невероятно древний город, вырезанный в скале — Сигирия. Сейчас это одна из величайших туристических достопримечательностей Шри-Ланки, включённая ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Все тайны Львиной скалы, которая успела побывать и крепостью, и дворцом, и монастырём, учёные пытаются раскрыть и поныне. Что известно о ней сегодня?
Львиная скала
Сигирию ещё называют Синхагири, что переводится как «Львиная скала». Это место удивительно не только своим внешним видом, но и тем, что на вершине по сей день сохранились остатки некогда великого города. Археологи раскопали развалины древней крепости. Позже тут был буддийский монастырь. Окончательно это место было заброшено в 14 веке. Сегодня это таинственное место не перестаёт поражать и удивлять, не оставляя равнодушным ни одного из своих многочисленных посетителей.
Сигирия вблизи.
Археологи, не покладая рук, работают здесь со дня обнаружения. К сожалению, в первые годы нечистоплотные антиквары очень много артефактов вывезли в Англию. Естественно, сейчас никто ничего так и не вернул, но благодаря этому Сигирия была прославлена на весь мир. Странное место будоражило учёные умы. Выдвигалось множество теорий о происхождении и предназначении древнего города на скале. Большинство историков сошлись во мнении, что всё же, сначала это был монастырь, а потом уже город-крепость. Исследователи находили свидетельства о том, что в пещерах проводили аскетическую жизнь буддийские монахи. Покинули они эти места в 1 веке. Чуть позже произошли исторические события, которые спровоцировали возникновение Львиной скалы в том виде, в каком она знакома всем сегодня.
Так выглядит Сигирия с воздуха.
Тайна Сигирии
Археологи находили здесь следы человеческого присутствия намного более раннего, чем монашеские поселения. По всем данным тут существовала община ещё в период палеолита. Труднодоступное место обеспечивало прекрасную защиту. Именно это свойство Сигирии привлекло в 477 году принца Моггаллана, который решил возвести здесь свой дворец. Этот правитель был законным наследником короля Дхатусены, первого представителя династии Мориев. Он занял трон в 455 году, после победы над шестью дравидами (тамильскими лидерами династии Пандьян, правившей в королевстве Анурадхапура, сегодня Шри-Ланка).
Именно своей неприступностью Сигирия привлекла некогда принца.
Правление Дхатусены ознаменовалось лихорадочной политикой строительства инфраструктуры. Всё испортили семейные дрязги. Одна из дочерей царя была замужем за его племянником Мигарой, который был главнокомандующим царской армии. Она поссорилась со своей сестрой, в результате была ею убита. Рассвирепевший Мигара вступил в заговор с сыном царя от одной из наложниц по имени Кашьяпу. Переворот удался, Дхатусена был свержен. Законный наследник оказался в опасности. Царица сбежала с ним в Индию. Там он вырос, возмужал и стал вынашивать планы о возврате престола.
Тень смерти нависла над Кашьяпой. Стремясь спастись, он решил перенести свою столицу из Анурадхапуры в более безопасное место. И выбрал он для этого Сигирию, построив на вершине свой дворец и укрепив её. Благоустроенная резиденция стала неприступным военным бастионом. Моггаллана тем временем вернулся, отвоевал всю территорию своего царства и приступил к Львиной скале. Решающая битва произошла в 495 году. Согласно традиционной версии, Кашьяпа в какой-то момент задумал хитрый манёвр и направил своего боевого слона в тактических целях в другую сторону. Его армия приняла это за отступление и направилась за ним. Эта ошибка стоила опальному царю победы.
Такова некогда была Сигирия.
Законный наследник вернул себе трон. Через два года он снова перенёс столицу в город Анурадхапуру. Через полтора десятка лет царь решил пожертвовать Сигирию религиозной общине и здесь устроили монастырь. Археологи расходятся во мнениях по поводу того, кто первым начал здесь строительство. Большинство считают, что первым был всё же Дхатусена, а Кашьяпа лишь закончил начатое отцом.
Монахи оставили по себе исторические записи, которые носят название Чулавамса. Благодаря переводу этой книги, наука получила новый взгляд на останки, найденные в Сигирии. Руины приобрели чёткий исторический контекст. Здесь были в разные времена дворцовые комнаты, хозяйственные постройки, бани, сады, цистерны, водопроводные трубы... Всё это расположено на вершине скалы. На террасе в средней части находится монументальный вход и впечатляющая полихромная стена. А в нижней части есть большие дворцовые залы, некоторые из которых уходят под камень, защищённые рвами и окружающими всё это великолепие неприступными крепостными стенами.
Археологи считают, что так были расположены на вершине скалы строения.
Это скала, вершину которой венчает древний город, расположена в округе Матале, в Центральной провинции страны. Образована она окаменевшей магмой, извергнутой некогда давно потухшим вулканом. Эллиптический по форме, этот горный массив возвышается над землёй почти на две сотни метров и на столько же простирается в длину. В ширину это больше сотни метров. На вершине находится всё самое интересное, включая величественный царский дворец.
Одна из самых впечатляющих деталей — это монументальный вход, расположенный между двумя огромными львиными лапами, вырубленными в скале. Некогда его венчала колоссальная голова зверя, также вырезанная из камня, ныне утраченная. Доступ во дворец открывался через пасть льва. Теперь там просто винтовая лестница. Непростой архитектурной задаче способствовали естественные формы, которые имели определённое сходство с упомянутым лежащим животным, отсюда и название (s īnhā означает «лев», а giri «камень», точно так же, как Sinhapura, санскритское название Сингапура, означает «Город львов»).
Монументальный вход между львиными лапами.
Галерея фресок
Внутри посетителей ожидает ещё один весьма впечатляющий сюрприз — это великолепнейшая галерея фресок. Учёные называют её одной из самых больших в мире. Картины украшают собой стосорокаметровую стену, а высота её достигает четырёх десятков метров. Подобные фрески находили в индийских пещерах Аджанты. На них изображены знатные женщины, которые имели вес при дворе или исполняли важные роли в религиозных церемониях. Изображения выполнены со своеобразной смесью схематичности и натурализма. К сожалению, из примерно полутысячи, которые там были, едва ли двадцать сохранились. Удивительно, что их цвет не перестаёт со временем терять свою интенсивность.
Стены Львиной скалы внутри украшают подобные фрески.
В конце стены есть место, которое называют зеркальной стеной. Она построена из кирпича и покрыта слоем штукатурки. Отполирована она настолько, что посетитель может увидеть в ней своё отражение. К сожалению, или к счастью, на протяжении веков разные люди оставляли здесь надписи. Самым древним полторы тысячи лет. Здесь есть поэтические, философские, религиозные высказывания. Также можно найти и признаки современного вандализма. В середине 20 века местный археолог Сенарат Паранавитана перевёл их все.
Также на вершине Львиной скалы есть прекраснейшие сады, которые являются одними из старейших в мире. Они украшают всё плато вокруг, окружающие скалы и террасы. Тут расположены бассейны, фонтаны, пруды и искусственные озёра с небольшими живописными островками. Между собой всё это некогда соединяла целая сеть из труб, которые были проведены в помещения. Альпинарии были устроены из валунов, которые несли функцию поддержки зданий и служили дополнительным крепостным сооружением.
Некогда здесь были бассейны, пруды, искусственные озёра.
Сегодня ответственность за сохранение очарования Сигирии полностью несёт правительство Шри-Ланки. Кроме того, что объект в 1982 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, власти внесли его в культурное наследие страны. Вместе с двумя другими историческими центрами - Священным городом Канди, двумя древними столицами, Анурадхапурой и Полоннарувой образуется некий археологический треугольник. Посетить который стремятся сотни тысяч туристов со всего мира каждый год, чтобы прикоснуться к древним тайнам загадочной Азии.
Сейчас это культурное наследие Шри-Ланки и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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