Секс им к лицу

Как бы ни возмущались этим некоторые феминистки, сексапильность была и остается важной частью кинематографа. Камеры любят красивых женщин, и они еще больше любят, когда героини сексуально одеты. Чтобы воздать должное привлекательности звезд и мастерству художников по костюмам, мы отобрали двадцать самых, на наш вкус, сексапильно одетых героинь из известных фильмов. Заметьте, что это не хит-парад нарядов в стиле модных журналов, для которых женщины – лишь «вешалки» для эффектных платьев. Мы – киноманы, и мы оцениваем героинь в целом, а не только ухищрения костюмеров.
Перевозчик 2 (2005) / Transporter 2
боевик / детектив / триллер
Режиссер: Луи Летерье
В ролях: Джейсон Стэтэм, Алессандро Гассман, Амбер Валлетта, Кейт Наута, Мэттью Модайн
Лола
На постере первого «Перевозчика» исполнитель главной роли Джейсон Стэтхэм был в полном одиночестве. Если не считать двух его пистолетов. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь в кино поклонников среднебюджетных боевиков, но недостаточно, чтобы превратить картину в полноценный блокбастер, и фильм едва окупил расходы на съемки, рекламу и продвижение. Во втором «Перевозчике» команда Люка Бессона (как продюсера и сценариста) эту ошибку не повторила, и Стэтхэм на постере обзавелся спутницей – американской моделью Кейт Наута, одетой в ботфорты, обтягивающие брюки и длинный плащ поверх белого лифчика. В фильме ее героиня, безжалостная злодейка Лола, появлялась в еще более трэшево-откровенных нарядах, и ее присутствие в картине и на постерах подняло сборы вдвое (конечно, известность первой картины тоже сыграла сиквелу на руку). Вот как важно понимать, зачем мужчины идут в кино!
Дневной дозор (2005)
драма / фантастика / фэнтези
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Галина Тюнина, Мария Порошина, Виктор Вержбицкий
Алиса
В нашем кино у актрис с сексапилом всегда были сложные отношения, и потому в наш хит-парад попала лишь одна российская героиня – Темная ведьма из блокбастера Тимура Бекмамбетова. Жанна Фриске заслужила эту честь за откровенное черное платье, полностью открывающее спину и едва скрывающее грудь, которое ее героиня надевает для кульминации ленты. Правда, надо признать, что Фриске лучше рассматривать в ее клипах и в фотосессиях для мужских журналов. В «Дозоре» приходится тщательно выискивать кадры, чтобы толком рассмотреть нашу звезду, одно время считавшуюся «официальным» российским секс-символом.
Чужой (1979) / Alien
триллер / ужасы / фантастика
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Том Скерритт, Сигурни Уивер, Вероника Картрайт, Хэрри Дин Стэнтон, Джон Херт
Рипли
Сочиняя сценарий «Чужого», Дэн О’Бэннон и Рональд Шусетт намеренно называли героев лишь по фамилиям, чтобы каждого из них могли сыграть как актеры, так и актрисы. Они хотели, чтобы их лента была историей о попавших в беду «космических дальнобойщиках» и чтобы ее герои казались профессионалами, а не секс-объектами и секс-субъектами. Но когда было решено, что главный герой Рипли будет героиней и что ее сыграет привлекательная актриса Сигурни Уивер, режиссер Ридли Скотт все же снял для кульминации картины эротическую по духу сцену, в которой Рипли раздевалась до короткой маечки и маленьких трусиков, чтобы залезть в скафандр для финального противостояния с пришельцем. Это был очень короткий фрагмент, но его хватило, чтобы намертво впечатать тело Уивер в память нескольких поколений поклонников научной фантастики.
Матрица: Перезагрузка (2003) / The Matrix Reloaded
боевик / триллер / фантастика
Режиссеры: Энди Вачовски, Лана Вачовски
В ролях: Киану Ривз, Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс Фишберн, Харольд Перрино
Матрица: Революция (2003) / The Matrix Revolutions
боевик / приключения / фантастика
Режиссеры: Энди Вачовски, Лана Вачовски
В ролях: Мэри Элис, Tanveer K. Atwal, Хельмут Бакайтис, Кэйт Бихэн, Франсин Белл
Персефона
Как создать запоминающуюся героиню, у которой важная сюжетная роль, но лишь небольшое количество преимущественно разговорных сцен в фантастическом боевике, который доверху набит невозможными трюками и компьютерной графикой? Тогда еще братья Вачовски решили эту проблему просто – они поручили роль живой программы по имени Персефона европейской секс-бомбе Монике Белуччи. И они одели ее в два запоминающихся наряда, подчеркивающих ее грудь. В «Матрице: Перезагрузке» героиню в бежевом платье рассмотреть проще, но нам больше нравится кроваво-красный винильный наряд Белуччи из «Матрицы: Революции», поскольку в нем звезда выглядит еще сексапильнее.
Смерть ей к лицу (1992) / Death Becomes Her
комедия
Режиссер: Роберт Земекис
В ролях: Мэрил Стрип, Брюс Уиллис, Голди Хоун, Изабелла Росселлини, Иэн Огилви
Лизл фон Руман
Как бы вы одевались, если бы были самоуверенной и тщеславной старухой, которая благодаря волшебному снадобью в 70 с лишним лет сохраняет тело молодой женщины? Вероятно, очень и очень откровенно. Чтобы вам не нужно было дополнительно раздеваться для демонстрации преимуществ вашего препарата. И именно так в гротескной «черной» комедии одета Лизл фон Руман – героиня Изабеллы Росселини, которая появляется в кадре в кроваво-красной юбке и в массивном ожерелье на обнаженной груди. Интересно, в какой степени этот эротичный наряд повлиял на присуждение Росселини жанровой премии «Сатурн» за лучшую роль второго плана? Ведь в остальном это вполне стандартная, хотя и убедительно сыгранная роль.
Барбарелла (1968) / Barbarella
комедия / приключения / фантастика / фэнтези
Режиссер: Роже Вадим
В ролях: Джейн Фонда, Джон Филлип Лоу, Анита Палленберг, Майло О’Ши, Дэвид Хеммингс
Барбарелла
Обсуждать сценарий этой культовой трэш-фантастической картины всерьез совершенно невозможно, и можно только подивиться тому, как это в свое время удавалось ее создателям, не последним людям в мире европейского кино. Очевидно, наркотики в 1968 году были достаточно забористыми, чтобы режиссер Роже Вадим и продюсер Дино Де Лоурентиис смогли найти смысл в бредовом сценарии по мотивам популярных эротических комиксов, над которым работало почти два десятка человек (!). Но, при всей маразматичности «Барбареллы», отрицать сексапильность Джейн Фонды в авангардных костюмах Пако Рабанна невозможно. Каждый из этих нарядов по-своему хорош и причудлив, и выбрать один из них мы не решились. На то это и дизайнерская коллекция, что ее надо смотреть всю целиком!
Звездный путь: Вояджер (1995) / Star Trek: Voyager
боевик / приключения / фантастика
Режиссеры: Дэвид Ливингстон, Уинрих Колб, Аллен Крокер, Michael Vejar, Александр Сингер, Terry Windell, Cliff Bole, Лес Ландау, ЛеВар Бертон, Jesus Salvador Trevino, Энсон Уильямс, Роберт Данкан МакНилл, Джеймс Л. Конвэй, Ким Фридман, Джонатан Фрэйкс, Марвин В. Раш, Джон Бруно, Кеннет Биллер, Аллан Истман, Роксанн Доусон, Джон Т. Кретчмер, Нэнси Мэлоун, Эндрю Робинсон, Роберт Ширер, Роберт Пикардо, Victor Lobl, Тим Расс, Эллисон Лидди, Терренс О’Хара, Peter Lauritson, Габриэль Бомон
В ролях: Роберт Пикардо, Итан Филлипс, Тим Расс, Кэйт Малгрю, Роберт Белтран
Седьмая-из-девяти
Это не хит-парад героинь сериалов, и мы специально не изучали раскованных телегероинь. Но поскольку Джери Райан недавно вошла в нашу лучшую двадцатку актрис с самой внушительной грудью, то мы не могли обойти стороной ее героиню под кодовым именем «Седьмая-из-девяти» (в кибернетической цивилизации Борг, которая «ассимилировала» Седьмую, когда та была человеческой девочкой, все существа называются по номерам, поскольку не являются отдельными личностями и управляются общим разумом). Седьмая была введена в сюжет «Вояджера» в начале четвертого сезона, и это было сделано как для того, чтобы снабдить шоу саркастичным персонажем-контрапунктом для насквозь «правильной» команды заглавного космического корабля, так и для поднятия сексапила шоу, страдающего от низких рейтингов. Поэтому Райан в кадре поначалу носила облегающий серебристый костюм, подчеркивающий ее прелести. Позднее ее наряды стали чуть менее вызывающими, но все равно более чем откровенными для подросткового фантастического шоу.
Трансформеры (2007) / Transformers
боевик / приключения / фантастика / триллер
Режиссер: Майкл Бэй
В ролях: Шайя ЛаБаф, Меган Фокс, Джош Дюамель, Тайрез Гибсон, Рэйчел Тэйлор
Микаэла Бейнс
Говорите что хотите об актерских талантах Меган Фокс, но в 2007 году она была бесспорным чемпионом киномира по ношению топика и джинсовых шортиков! Это, разумеется, была не случайность. Майкл Бэй специально искал девушку, которая бы отлично смотрелась в обычном подростковом наряде на фоне автомобиля, робота или робота-автомобиля. Именно поэтому частью прослушивания Фокс было мытье машины режиссера. И хотя это, мягко говоря, нестандартный подход к кастингу, с результатом не поспоришь. После появления в «Трансформерах» Фокс мгновенно стала секс-символом, и ее даже какое-то время считали восходящей звездой. Хотя внимательным зрителям было очевидно, что обаяние у нее скорее отрицательное и потому в главных ролях она долго не протянет (если ее не продолжит снимать ее фанат Бэй).
Танец-вспышка (1983) / Flashdance
драма / мелодрама / музыка
Режиссер: Эдриан Лайн
В ролях: Дженнифер Билз, Майкл Нури, Лилия Скала, Санни Джонсон, Кайл Т. Хеффнер
Алекс Оуэнс
Сексапил – это не всегда вызывающая откровенность. В «Танце-вспышке» Эдриана Лайна у главной героини есть несколько эротичных танцевальных сцен, но в них обращаешь внимание лишь на отточенность движений Алекс, а не на ее привлекательность. Поэтому самый эротический момент фильма, по праву попавший на постер, – фрагмент посредине картины, в котором девушка, придя вечером домой, снимает уличную одежду, напяливает широкую серую толстовку… И кажется такой уязвимой и очаровательной, что ее так и хочется пригласить на чашку секса. Что главный герой тут же делает. Кстати, эта толстовка была из личного гардероба Дженнифер Билз, исполнительницы роли Алекс. Ее сверхширокий вырез под горло объяснялся тем, что однажды толстовка после стирки села, и Билз самолично прорезала более широкий вырез, чтобы влезть в блузу.
Бэтмен возвращается (1992) / Batman Returns
боевик / детектив / фантастика / триллер
Режиссер: Тим Бертон
В ролях: Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Майкл Гаф
Женщина-кошка
Какая из экранных инкарнаций Женщины-кошки, знаменитой антигероини из вселенной комиксов DC Comics, получилась самой сексапильной? Сложный вопрос, потому что у каждой из них есть свои поклонники – даже у печально известной Женщины-кошки в исполнении Холли Берри, имеющей мало общего с персонажем комиксов. Но, кажется, больше всего фанатов у героини Мишель Пфайффер из блокбастера Тима Бертона, потому что именно благодаря ее виниловому наряду в духе ночных садомазохистских клубов с Женщиной-кошкой познакомились во всем мире. Кстати, Пфайффер получила эту роль, несмотря на то что, например, Шон Янг так хотела сыграть Женщину-кошку, что явилась на прослушивание в собственноручно сшитом костюме. Тиму Бертону хватило всего одной встречи с Пфайффер, чтобы решить, что роль должна играть она.
От заката до рассвета (1996) / From Dusk Till Dawn
боевик / детектив / ужасы
Режиссер: Роберт Родригес
В ролях: Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Джульетт Льюис, Эрнест Лиу
Сантанико Пандемониум
Мы могли бы собрать целый сексапильный хит-парад из актрис, игравших стриптизерш. Но, чтобы дать шанс другим эротичным ролям, мы решили довольствоваться одной исполнительницей. И мы выбрали Сальму Хайек, у которой маленькая, но очень важная и очень эротичная роль в вампирском боевике Роберта Родригеса. Какие бы роли Хайек ни играла с того времени, для нас она всегда будет в первую очередь «танцовщицей со змеей из мексиканского бара для вампиров». В позднейших вариациях на тему «От заката до рассвета» Сантанико играли Ара Сели и Эйза Гонзалес, но настоящая Сантанико – это только Хайек.
Завтрак у Тиффани (1961) / Breakfast at Tiffany’s
драма / комедия / мелодрама
Режиссер: Блэйк Эдвардс
В ролях: Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патриция Нил, Бадди Ибсен, Мартин Болсам
Холли Голайтли
Автор повести «Завтрак у Тиффани» Трумен Капоте был уверен, что его главную героиню может сыграть только Мэрилин Монро, и студия собиралась последовать совету писателя. Однако Монро отказалась играть проститутку, и роль получила Одри Хепберн – казалось бы, созданная играть принцесс, а не «доступных девушек». Тем не менее она блестяще изобразила невинную эротичность и неожиданную стильность девушки из глубокого захолустья. А ее созданное Юбером де Живанши «маленькое черное платье», которое Холли носит в начале картины, стало настоящей иконой моды и символом всех «маленьких черных платьев» мира.
Зуд седьмого года (1955) / The Seven Year Itch
комедия / мелодрама
Режиссер: Билли Уайлдер
В ролях: Мэрилин Монро, Том Юэлл, Эвелин Кийес, Сонни Тафтс, Роберт Страусс
Девушка
Кто может быть эротичнее звезды, приглашенной, чтобы подменить Мэрилин Монро? Очевидно, сама Мэрилин Монро. Поэтому ее созданное дизайнером Уильямом Травиллой белое коктейльное платье из комедии Билли Уайлдера стоит в нашем хит-параде выше «лука» Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани». Сцена, в которой героиня Монро в этом платье стоит над вентиляционной решеткой нью-йоркского метро, включает, пожалуй, самый известный и часто цитируемый и пародируемый кадр с участием секс-бомбы. Но, конечно, Монро не надо было ловить потоки воздуха, чтобы казаться соблазнительной. У нее это прекрасно получилось, даже когда она была полностью и скромно одета.
Лара Крофт – Расхитительница гробниц (2001) / Lara Croft: Tomb Raider
боевик / приключения / фантастика
Режиссер: Саймон Уэст
В ролях: Анджелина Джоли, Джон Войт, Йен Глен, Ноа Тэйлор, Дэниэл Крэйг
Лара Крофт
Лара Крофт не была первой главной героиней популярной видеоигры, но она была первой видеоигровой героиней, которая стала секс-символом. Ее внушительная грудь стала притчей в языцех, и когда было объявлено, что в киноверсии игры британскую «расхитительницу гробниц» сыграет американка Анджелина Джоли, то многие фанаты усомнились, что звезда впишется в формы Крофт. Как мы теперь знаем, скептики были посрамлены. С помощью увеличивающего лифчика и обтягивающего черного наряда (футболка и шорты) Джоли сыграла более чем убедительную и более чем сексапильную «живую» Лару Крофт. Недовольны были только те фанаты, которых удовлетворить вовсе невозможно.
Люди Икс (2000) / X-Men
боевик / приключения / фантастика
Режиссер: Брайан Сингер
В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке Янссен, Джеймс Марсден
Мистик
Может ли синяя женщина быть эротичной? Очень даже может! Если ее играет Ребекка Ромейн (в то время – Ребекка Ромейн-Стамос), и если в кадре она фактически голая, покрытая только специальной краской и пластическим гримом. Режиссер Брайан Сингер сделал Ромейн символом супергеройского и суперзлодейского эротизма, но ради этого актрисе пришлось пережить немало неприятных часов. И дело было не только в сложности и продолжительности процедуры нанесения грима, но и в том, что облик Мистик скрывали от папарацци, и потому актрису в перерывах между дублями прятали в закрытой комнате без окон. В то время как другие звезды «Людей Икс» во время съемок сдружились, Ромейн с ними даже толком не смогла познакомиться.
Доктор Ноу (1962) / Dr. No
боевик / детектив / приключения / триллер
Режиссер: Теренс Янг
В ролях: Шон Коннери, Урсула Андресс, Джозеф Уайзман, Джек Лорд, Бернард Ли
Хани Райдер
Бикини были впервые представлены на суд публики в 1946 году на модном шоу в Париже, но в 1950-х надеть бикини на пляж решались лишь самые смелые женщины. Поэтому сцена в середине «Доктора Ноу», в которой Хани Райдер, как Афродита из морской пены, «рождается» из океана в белом бикини, стала рубежной для истории этого предмета одежды. Именно благодаря первой серии «бондианы» бикини превратилось в обычную пляжную одежду для купания и загорания. Кстати, загар Урсулы Андресс был не настоящим, а нанесенным кисточкой, и говорила она в фильме не своим голосом, потому что у швейцарской актрисы был не подходящий для эротичной роли забавный немецкий акцент. Но все это не помешало звезде стать секс-символом эпохи и до сих пор самой популярной «девушкой Бонда» (если верить опросам фанатов).
Пятый элемент (1997) / The Fifth Element
боевик / приключения / фантастика / триллер
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Брюс Уиллис, Гари Олдман, Иэн Холм, Милла Йовович, Крис Такер
Лилу
Продолжая заложенную десятилетиями ранее традицию «Барбареллы», Люк Бессон пригласил в качестве дизайнера нарядов для своего эпического фантастического блокбастера знаменитого модельера-экспериментатора, и Жан-Поль Готье выдал целую серию причудливых футуристических шедевров. Интересно, был ли он дизайнером «наряда» из бинтов, в котором главная героиня носится после своего оживления? Вполне возможно, что этот простой, почти ничего не скрывающий костюм был придуман без участия мэтра. Как бы то ни было, это определенно один из самых известных и откровенных «луков» в истории кино, который портит только то, что фигура у Миллы Йовович в то время была скорее мальчишеская, чем женская. Впрочем, это вопрос вкуса…
Кто подставил Кролика Роджера (1988) / Who Framed Roger Rabbit
анимация / детектив / комедия / семейный
Режиссер: Роберт Земекис
В ролях: Боб Хоскинс, Кристофер Ллойд, Джоанна Кэссиди, Чарльз Флайшер, Стабби Кэй
Джессика Рэббит
Поскольку наш хит-парад посвящен красоте реальных женщин и реальных нарядов, рисованная Джессика Рэббит тут несколько неуместна. Однако мы все же решили ее включить – по той простой причине, что в мире «Кролика Роджера» мультфильмы на равных взаимодействуют с реальными людьми, и это их отчасти очеловечивает. Тем более когда речь идет о Джессике, которая хоть и Рэббит, но отнюдь не кролик, а одетая в ярко-красное сверкающее платье женщина с буквально вываливающейся из декольте внушительной грудью. Ее дизайн был сочетанием достоинств нескольких красоток классического Голливуда: Мэрилин Монро (тело), Вероника Лейк (прическа), Рита Хейуорт (цвет волос), Марлен Дитрих (глаза), Джейн Менсфилд (грудь), Лорен Бэколл (голос)… Кажется, это самый сексапильный монстр Франкенштейна в истории мирового кино.
Основной инстинкт (1992) / Basic Instinct
мелодрама / мистика / триллер
Режиссер: Пол Верховен
В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Зунзу, Джинн Трипплхорн, Денис Арндт
Кэтрин Трэмелл
Роль соблазнительницы-социопатки в триллере Пола Верховена требовала от Шэрон Стоун неоднократно раздеваться догола, но от Кэтрин Трэмелл у мужчин перехватывало дыхание, даже когда она была одета. Достаточно вспомнить знаменитые сцены в середине фильма, в которых она сперва на виду у главного героя надевает обтягивающее белое платье на голое тело, а затем во время допроса в полиции демонстрирует, что на ней нет нижнего белья. Идеальное сочетание сцен, которое одновременно возбуждает зрителей, пришедших в зал ради откровенных моментов, и демонстрирует вдумчивой публике, как Трэмелл манипулирует мужчинами, даже когда они пытаются подчинить ее своей воле.
Звездные войны: эпизод VI – возвращение джедая (1983) / Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi
боевик / приключения / триллер / фантастика
Режиссер: Ричард Марканд
В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Билли Ди Уильямс, Энтони Дэниелс
Принцесса Лейя
Металлическое бикини принцессы Лейи из шестой серии «Звездных войн» в представлении не нуждается. Это, возможно, самый известный эротический наряд в истории современного кино, и если вы явились на слет поклонников «Войн» и не видите никого в этом бикини, то вы наверняка пришли не по адресу. Однако это бикини интересно не только тем, как оно хорошо смотрелось на теле Кэрри Фишер, но и тем, что оно символизировало в кадре и за кадром. Во-первых, Джордж Лукас одел актрису в откровенный наряд не потому, что решил в конце трилогии побаловать фанатов, а потому, что сама Фишер требовала, чтобы ей позволили продемонстрировать свои формы. Целомудренные наряды Лейи ее донельзя раздражали. Во-вторых, в фильме Лейя попадает в плен и становится секс-рабыней, потому что пытается спасти Хана Соло. Так что это не «фансервис», а физическое выражение ее сильных чувств к пилоту, родившихся в пятой серии. При всей нашей любви к социопатке Трэмелл, «правильные» чувства все же соблазнительнее злобных!
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