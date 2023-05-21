Секс им к лицу

Как бы ни возмущались этим некоторые феминистки, сексапильность была и остается важной частью кинематографа. Камеры любят красивых женщин, и они еще больше любят, когда героини сексуально одеты. Чтобы воздать должное привлекательности звезд и мастерству художников по костюмам, мы отобрали двадцать самых, на наш вкус, сексапильно одетых героинь из известных фильмов. Заметьте, что это не хит-парад нарядов в стиле модных журналов, для которых женщины – лишь «вешалки» для эффектных платьев. Мы – киноманы, и мы оцениваем героинь в целом, а не только ухищрения костюмеров.











Перевозчик 2 (2005) / Transporter 2

Дневной дозор (2005)

Чужой (1979) / Alien

Матрица: Перезагрузка (2003) / The Matrix Reloaded

Матрица: Революция (2003) / The Matrix Revolutions

Смерть ей к лицу (1992) / Death Becomes Her

Барбарелла (1968) / Barbarella

Звездный путь: Вояджер (1995) / Star Trek: Voyager

Трансформеры (2007) / Transformers

Танец-вспышка (1983) / Flashdance

Бэтмен возвращается (1992) / Batman Returns

От заката до рассвета (1996) / From Dusk Till Dawn

Завтрак у Тиффани (1961) / Breakfast at Tiffany’s

Зуд седьмого года (1955) / The Seven Year Itch

Лара Крофт – Расхитительница гробниц (2001) / Lara Croft: Tomb Raider

Люди Икс (2000) / X-Men

Доктор Ноу (1962) / Dr. No

Пятый элемент (1997) / The Fifth Element

Кто подставил Кролика Роджера (1988) / Who Framed Roger Rabbit

Основной инстинкт (1992) / Basic Instinct

Звездные войны: эпизод VI – возвращение джедая (1983) / Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi