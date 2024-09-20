Как избавиться от проволочника просто и без химии

При наличии на участке проволочника очень страдает картофель и морковь. Этот вредитель прогрызает корнеплоды, в результате чего существенная часть урожая становится несъедобной. Также он губителен для молодой рассады.







Поэтому ранней весной, или сразу после посадки растений, нужно заблаговременно избавиться от проволочника.

Процесс отлова проволочника

старый картофель;бамбуковые шпажки или тонкие деревянные палочки;лопата;ведро.Весной после посадки огорода нужно расставить по участку ловушки. Они представляют собой разрезанные на половинки картофелины, прошитые со стороны кожуры шпажками.Половинки картофеля со шпажками закапываются в землю на глубину штыка лопаты, и оставляются на несколько дней.Благодаря шпажке или палочке их можно будет легко найти. Через 2-3 дня нужно выкопать приманки, и сбросить их в ведро с водой.Вскопанная возле картофеля земля осматривается на предмет проволочника. Утопленный с приманкой проволочник выплывет наружу, после чего ловушки снова помещаются на место. При повторном размещении стоит обновить срез, чтобы усилить запах сырой картошки.Таким образом, ловушки выкапываются и очищаются от проволочника раз в пару дней. Спустя 2-3 недели вредитель на участке будет отловлен и уничтожен, как раз до начала формирования урожая. За счет того, что весной проволочнику особо нечего есть, то он очень активно идет на ловушки, поэтому его можно почти полностью истребить без химической обработки.