Флот Санта Клауса против фашистов, или Зачем британцы был ледяной авианосец

Мировая история кораблестроения знает много рекордов, поистине грандиозных достижений, а также не совсем стандартных и даже откровенно провальных проектов. Впрочем, за каждой из этих идей стояло стремление людей совершить прорыв в той или иной области, связанной с покорением водной стихии. Так, например, в годы Второй мировой войны Британский флот мог пополниться ледяным авианосцем. Идея была нестандартной, но многообещающей.
Два «счастливых времени» Kriegsmarine
Главной ударной силой фашистской Германии на море был ее Военно-морской флот – Kriegsmarine. Точнее, его «подводное подразделение». Немецкие субмарины были полноправными хозяевами всех вод, которые омывали европейский континент. До самой весны 1941 года продолжалось так называемое «Первое счастливое время» Kriegsmarine. Королевский флот Великобритании из-за немецких подводных лодок нес огромные потери.
Моряки и офицеры Kriegsmarine.
Новый 1942 год ознаменовался началом «Второго счастливого времени» Кригсмарине. Причем началось это «время» не где-нибудь, а у самых берегов США. Способствовала этому оккупация фашистами юга Европы, что дало возможность Kriegsmarine вовсю задействовать военные базы Средиземного моря. Таким образом, субмарины нацистов стали головной болью не только Британии, но и ее заокеанского союзника.
Проект «Аввакум»
Господство германского военного флота в Атлантике было неоспоримым. Союзники практически ежедневно теряли военные или транспортные корабли. Нужно было немедленно искать какое-то решение этой проблемы. Британское Адмиралтейство, чье вековое величие пошатнули немцы, бросилось на поиск новых идей.
Джеффри Пайк и его проект «Аввакум».
Джеффри Пайк – британский изобретатель, журналист и шпион, подбросил военным не совсем стандартную идею для действий в северных водах Атлантического океана. Пайк предложил строить военные корабли из обычного льда. Данный проект получил кодовое название «Аввакум» в честь одного из древних иудейских пророков, предсказавшего пришествие мессии Иисуса Христа.
Сама по себе идея была как минимум странной и даже несколько абсурдной. Однако Британия была в том положении, когда любые мало-мальски реалистичные методы усиления флота рассматривались как перспективные. Сам премьер Уинстон Черчилль дал добро на проведение данного эксперимента. При этом глава правительства Великобритании настаивал на немедленном начале строительства кораблей изо льда.
Изо льда и опилок
Согласно техническому обоснованию, ледяные корабли были бы абсолютно непотопляемыми. Производить их планировали из готового «материала» – айсбергов. Для того чтобы подобные ледяные авианосцы (а именно этот тип суден был приоритетным для британских военных) могли заходить и в более южные воды Атлантики, их ледяные корпуса планировали оснастить теплоизоляцией и принудительным охлаждением.
Проект ледяного авианосца «Аввакум».
Впрочем, совсем скоро команда Джеффри Пайка (который был назначен главой этого проекта) решила строить корабли из смеси древесных опилок и льда. Данный «материал» был более прочным, легким и удобным в обработке. Кроме того, испытания показали, что пайкерит (именно так была названа ледово-опилочная смесь) выдерживал взрыв не хуже железобетона такой же толщины.
В кратчайшие сроки Пайк и его инженеры предоставили Адмиралтейству чертежи и расчеты нового авианосца из пайкерита. Длина будущего корабля должна была составить 610 метров. Такой гигант имел бы водоизмещение примерно в 1,8 миллиона тонн. Максимальная расчетная скорость «ледяного авианосца» должна была бы составлять примерно 6,5 узла (12 км/час).
Что касается экипажа, то он должен был состоять из 3 590 человек. Авианосец из пайкерита смог бы нести на себе до 200 самолетов. Толщина ледяных бортов на металлических конструкциях такого корабля должна была составить 10 метров. Это позволило бы авианосцу выдерживать авиационные удары и прямые торпедные атаки вражеских субмарин. Если же повреждения были бы критическими – экипаж мог собственноручно «залатать» пробоину, залив ее забортной водой и заморозив с помощью системы охлаждения.
Испытание прототипа
Весной 1942 года в Канаде стартовало строительство прототипа корабля из пайкерита. Всего за две недели команда «кораблестроителей» численностью в 8 человек сумела соорудить небольшое ледяное судно. Длина его составляла 18 м, ширина – 9 метров, а вес примерно 1 тысяча тонн.
Примерно таким должен был быть авианосец изо льда, по замыслу Джеффри Пайка. / Источник: twitter.com
Действующий прототип успешно прошел все плановые испытания на ледниковом озере Патриция. Характеристики корабля полностью удовлетворили британских военных, которые присутствовали на тестах. В результате Королевское Адмиралтейство сделало заказ на постройку полноценного авианосца из пайкерита. Проект был оценен в 700 тысяч фунтов стерлингов.
Свернутый проект
Стройка нового авианосца стартовала. Однако уже спустя полтора месяца стало понятно, что корабль из пайкерита обойдется Британии раза в 3 дороже, чем постройка такого же судна из стали. Кроме того, все строительство ледяного корабля длилось бы более года. Рациональность продолжения проекта была подвергнута сильному сомнению.
Чертежи и эскизы авианосца из пайкерита.
В это время в Северной Африке войска союзников нанесли поражение нацистской Германии, что существенно укрепило положение британского Военно-морского флота. Его дальняя авиация восстановила патрулирование Атлантического океана, поэтому потребность в дополнительном числе авианосцев сама по себе отпала. Таким образом, дорогостоящий проект авианесущего крейсера из пайкерита по-тихому свернули.
Что было дальше
Прототип корабля из пайкерита, который успешно прошел все испытания в водах канадского озера Патриция, был там же и затоплен. О проекте забыли на несколько десятилетий. Лишь в середине 1970-х годов дайверы обнаружили металлические части уникального корабля. Их подняли на поверхность и изучили. В 1989 году на берегу Патриции была установлена мемориальная доска в честь необычного судна.
Уже в XXI веке (2009 год) Джейми Гайнеман и Адам Сэвидж – ведущие популярного шоу MithBusters («Разрушители мифов») американского канала Discovery, построили небольшой катер из «суперпайкерита» – материала, в котором вместо опилок была использована старая бумага. «Разрушители» не стали оснащать свое судно дополнительными морозильными установками.
Тот самый катер «Разрушителей мифов» из суперпайкерита. / Источник: discoverychannel.com
Испытания катера изо льда и макулатуры решили провести в холодных водах Атлантики у побережья Аляски. Всего через 30 минут после старта плавания судно начало таять.
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