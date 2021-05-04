Простой способ, как пожарить рыбу без неприятного запаха по всей квартире

Мало кто откажется скушать кусочек жареной рыбешки? Существует множество рецептов ее приготовления, просто пальчики оближешь! Вот только обжарка рыбного мяса зачастую сопряжена с одним никому не нравящимся явлением: появлением крайне неприятного запаха в ходе готовки. Для того, чтобы больше не знать, что это вообще такое, необходимо соблюдать несколько важных условий.
Сначала рыбу нужно хорошо помыть. /Фото: dreamstime.com.
Итак, всякий процесс приготовления рыбы в условиях кухни начинается с ее разморозки. Лучше всего класть рыбешку в холодную слегка подсоленную воду – это позволит существенно ускорить процесс. Если рыба красная, то ее рекомендуется оттаивать не на кухне, а на свежем воздухе в каком-нибудь прохладном месте. После разморозки рыба режется на более-менее одинаковые куски, которые следует натереть солью и перцем. На этом заканчивается первый этап работы.
Затем рыба солится, перчится и режется на куски. /Фото: vkusnyashki.top.
Далее необходимо обвалять рыбу в муке. Для того, чтобы сократить количество неприятного запаха во время жарки, настоятельно рекомендуется использовать именно кукурузную муку. Сразу после этого можно начинать долгожданную обжарку. Она также должна проводиться в правильном порядке. Сначала рыба жарится на сильном огне, после чего готовка завершается уже на слабом. Чтобы куски рыбы не пригорали, добавляем в подсоленное масло на сковороду немного соли.
Панируем рыбу в кукурузной муке. /Фото: blogspot.com.
Наконец, для того чтобы нанести решительный удар по рыбьему запаху – бросаем в горячее масло к рыбе несколько маленьких кусочков картофеля. Лучше всего будет нарезать его тонкими-тонкими пластинками. Картошка настолько хорошо выводит рыбный запах, что во время обжарки даже вытяжку над сковородой скорее всего включать не придется. И что немаловажно, вкусовые качества рыбы после такой готовки будут только лучше!
Во время обжарки бросаем на сковороду к рыбе несколько тонких ломтиков картофеля. /Фото: koolinar.ru.
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