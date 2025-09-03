С нами не соску...
Таиланд во время эпидемии

Таиланд прекратил авиасообщение с другими странами, посмотрим в картинках, как живет Таиланд во время коронавируса. Таиланд во время эпидемии


Буддийский монах в маске, 17 апреля 2020. (Фото Lillian Suwanrumpha): Таиланд во время эпидемии Ожерелья, браслеты, кольца на улице в Бангкоке, Таиланд, 16 апреля 2020. (Фото Sakchai Lalit): Таиланд во время эпидемии Футбол на открытой площадке в Бангкоке, Таиланд, 8 апреля 2020.

(Фото Gemunu Amarasinghe): Таиланд во время эпидемии 3 апреля в Таиланде был введен комендантский час с 22.00 до 4.00. (Фото Jorge Silva): Таиланд во время эпидемии Купание слонов. (Фото Soe Zeya Tun): Таиланд во время эпидемии Почетный караул в защитных масках. (Фото Athit Perawongmetha): Таиланд во время эпидемии 12 часов дня. Никого. А это храм «Изумрудного Будды» — буддийский храм в историческом центре Бангкоке, одно из самых священных мест Таиланда. (Фото Jorge Silva): Таиланд во время эпидемии Добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на улице, Бангкок, Таиланд, 6 апреля 2020. (Фото Soe Zeya Tun): Таиланд во время эпидемии Бангкок, Таиланд, 15 апреля 2020. (Фото Jorge Silva): Таиланд во время эпидемии Так эффективнее. Духовные заклинания на масках. (Фото Rungroj Yongrit): Таиланд во время эпидемии Тайские буддийские монахи в масках и за полиэтиленом общаются с прихожанами. (Фото Narong Sangnak): Таиланд во время эпидемии Люди продают свои золотые вещи на улицах: цены на золото достигли максимума. (Фото Mladen Antonov): Таиланд во время эпидемии Раздача бесплатных масок для местным жителям. А у нас что-то бесплатно не раздают…(Фото Sakchai Lalit): Таиланд во время эпидемии Сотрудник круглосуточного магазина 7-11 измеряет температуру покупателей на входе. (Фото Lillian Suwanrumpha): Таиланд во время эпидемии Тайский Новый год, а пусто. Бангкок, Таиланд, 14 апреля 2020. (Фото Jorge Silva): Таиланд во время эпидемии В Таиланде полицейским пришлось остановить движение на автотрассе, чтобы стало из 50 слонов могло безопасно перейти на другую сторону, апрель 2020.
(Фото Pratya Chutipat Sakul): Таиланд во время эпидемии В Таиланде предсказывается падение экономики, и оно будет худшимсо времен финансового кризиса в Азии в 1997 году. (Фото Rungroj Yongrit): Таиланд во время эпидемии


