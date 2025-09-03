Таиланд во время эпидемии

Таиланд прекратил авиасообщение с другими странами, посмотрим в картинках, как живет Таиланд во время коронавируса.
Буддийский монах в маске, 17 апреля 2020. (Фото Lillian Suwanrumpha): Ожерелья, браслеты, кольца на улице в Бангкоке, Таиланд, 16 апреля 2020. (Фото Sakchai Lalit): Футбол на открытой площадке в Бангкоке, Таиланд, 8 апреля 2020.
(Фото Gemunu Amarasinghe):
3 апреля в Таиланде был введен комендантский час с 22.00 до 4.00. (Фото Jorge Silva):
Купание слонов. (Фото Soe Zeya Tun):
Почетный караул в защитных масках. (Фото Athit Perawongmetha):
12 часов дня. Никого. А это храм «Изумрудного Будды» — буддийский храм в историческом центре Бангкоке, одно из самых священных мест Таиланда. (Фото
Jorge Silva):
Добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на улице, Бангкок, Таиланд, 6 апреля 2020. (Фото Soe Zeya Tun):
Бангкок, Таиланд, 15 апреля 2020. (Фото Jorge Silva):
Так эффективнее. Духовные заклинания на масках. (Фото Rungroj Yongrit):
Тайские буддийские монахи в масках и за полиэтиленом общаются с прихожанами. (Фото Narong Sangnak):
Люди продают свои золотые вещи на улицах: цены на золото достигли максимума. (Фото Mladen Antonov):
Раздача бесплатных масок для местным жителям. А у нас что-то бесплатно не раздают…(Фото Sakchai Lalit):
Сотрудник круглосуточного магазина 7-11 измеряет температуру покупателей на входе. (Фото Lillian Suwanrumpha):
Тайский Новый год, а пусто. Бангкок, Таиланд, 14 апреля 2020. (Фото Jorge Silva):
В Таиланде полицейским пришлось остановить движение на автотрассе, чтобы стало из 50 слонов могло безопасно перейти на другую сторону, апрель 2020.
(Фото Pratya Chutipat Sakul):
В Таиланде предсказывается падение экономики, и оно будет худшимсо времен финансового кризиса в Азии в 1997 году. (Фото Rungroj Yongrit): источник
