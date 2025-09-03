Таиланд во время эпидемии

Таиланд прекратил авиасообщение с другими странами, посмотрим в картинках, как живет Таиланд во время коронавируса.





Буддийский монах в маске, 17 апреля 2020. (Фото Lillian Suwanrumpha): Ожерелья, браслеты, кольца на улице в Бангкоке, Таиланд, 16 апреля 2020. (Фото Sakchai Lalit): Футбол на открытой площадке в Бангкоке, Таиланд, 8 апреля 2020.

(Фото Gemunu Amarasinghe): 3 апреля в Таиланде был введен комендантский час с 22.00 до 4.00. (Фото Jorge Silva): Купание слонов. (Фото Soe Zeya Tun): Почетный караул в защитных масках. (Фото Athit Perawongmetha):12 часов дня. Никого. А это храм «Изумрудного Будды» — буддийский храм в историческом центре Бангкоке, одно из самых священных мест Таиланда. ( Фото Jorge Silva):Добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на улице, Бангкок, Таиланд, 6 апреля 2020. (Фото Soe Zeya Tun): Бангкок, Таиланд, 15 апреля 2020. (Фото Jorge Silva): Так эффективнее. Духовные заклинания на масках. (Фото Rungroj Yongrit):Тайские буддийские монахи в масках и за полиэтиленом общаются с прихожанами. (Фото Narong Sangnak): Люди продают свои золотые вещи на улицах: цены на золото достигли максимума. (Фото Mladen Antonov): Раздача бесплатных масок для местным жителям. А у нас что-то бесплатно не раздают…(Фото Sakchai Lalit): Сотрудник круглосуточного магазина 7-11 измеряет температуру покупателей на входе. (Фото Lillian Suwanrumpha): Тайский Новый год, а пусто. Бангкок, Таиланд, 14 апреля 2020. (Фото Jorge Silva): В Таиланде полицейским пришлось остановить движение на автотрассе, чтобы стало из 50 слонов могло безопасно перейти на другую сторону, апрель 2020.(Фото Pratya Chutipat Sakul): В Таиланде предсказывается падение экономики, и оно будет худшимсо времен финансового кризиса в Азии в 1997 году. (Фото Rungroj Yongrit): Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: