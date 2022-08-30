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Цветы, которые не требуют ухода

Многолетние растения — идеальный вариант для садоводов, которые не готовы тратить много времени на уход за участком, но при этом хотят, чтобы сад выглядел ухожено и эффектно.

Если правильно подобрать многолетние растения с разным периодом цветения, то сад будет наполнен цветами с ранней весны и до поздней осени. И что самое главное — для поддержания красоты и порядка на участке потребуется минимальное количество сил и времени.
Представляем вашему вниманию самые простые в уходе, но от этого не менее красивые многолетние растения, которые помогут преобразить участок.

Ирис



Потрясающие ирисы — настоящее украшение сада. Среди огромного многообразия сортов ириса легко найти цветок, который идеально впишется в общий ландшафтный дизайн. Ирисы распускаются ранней весной и растут до середины лета, не требуя при этом особого ухода.

Цветы, которые не требуют ухода

Лилейник



Добавить на участок ярких красок поможет чудесный лилейник. Ярко желтые и оранжевые цветы появляются на лилейнике уже в начале мая и радуют своей красотой вплоть до сентября.

Цветы, которые не требуют ухода

Хризантемы



Когда цветение большинства цветов подходит к концу, в игру вступают хризантемы. Не зря хризантему называют королевой осени, ведь ее красивые цветы сразу же привлекают к себе внимание.
Сортов хризантем очень много, можно выбрать один любимый сорт, или высадить необычные клумбы с несколькими разновидностями этого прекрасного цветка.

Цветы, которые не требуют ухода

Эхинацея



Неприхотливый многолетник из семейства Астровых наполнит сад симпатичными цветами уже в начале лета. Цветение эхинации будет продолжаться вплоть до осени.

Цветы, которые не требуют ухода

Очиток



Очиток — идеальное почвопокровное растение, которое довольно быстро разрастается на участке. Для посадки этого растения из семейства Толстянковые подойдут даже каменистые и бедные песчаные почвы. Очиток будет радовать садовода своим красивым цветением всю осень.

Цветы, которые не требуют ухода

Тысячелистник



Густоцветущее многолетние растение, которое легко адаптируется к условиям окружающей среды. Существует много сортов тысячелистника, отличающихся высотой и окраской цветов. Тысячелистник очень красиво смотрится как в клумбе, так и самостоятельно.

Цветы, которые не требуют ухода

Перовския, или русский шалфей



Перовския радует глаз многочисленными соцветиями синевато-лилового окраса, которые украшают невысокие кустики с июля до первых осенних заморозков. Растение очень ароматное, а его цветы и листья можно употреблять в пищу в качестве приправы к блюдам.

Цветы, которые не требуют ухода

Гейхера



Травянистое многолетнее растение получило широкое распространение в ландшафтном дизайне. Компактные кустики, достигающие 50 см в высоту, ценят за их эффектные листья.

Цветы, которые не требуют ухода

Хоста



Еще один многолетний кустарник с эффектными листьями, который гармонично сочетается с другими растениями на клумбе. Хоста отлично растет в тени. Интересен тот факт, что с годами хоста становится все более красивым растением и достигает пика своей красоты на пятый год жизни.

Цветы, которые не требуют ухода

Пион



Удивительно, но великолепный пион, красота которого может поспорить даже с красотой роз — очень жизнестойкое и неприхотливое растение. Посадив пионы в своем саду, вы будете наслаждаться их великолепным цветением с конца весны до начала лета.

Цветы, которые не требуют ухода
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