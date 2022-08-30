Цветы, которые не требуют ухода

Многолетние растения — идеальный вариант для садоводов, которые не готовы тратить много времени на уход за участком, но при этом хотят, чтобы сад выглядел ухожено и эффектно.



Если правильно подобрать многолетние растения с разным периодом цветения, то сад будет наполнен цветами с ранней весны и до поздней осени. И что самое главное — для поддержания красоты и порядка на участке потребуется минимальное количество сил и времени.

Представляем вашему вниманию самые простые в уходе, но от этого не менее красивые многолетние растения, которые помогут преобразить участок.



Ирис

Лилейник

Хризантемы

Эхинацея

Очиток

Тысячелистник

Перовския, или русский шалфей

Гейхера

Хоста

Пион

Потрясающие ирисы — настоящее украшение сада. Среди огромного многообразия сортов ириса легко найти цветок, который идеально впишется в общий ландшафтный дизайн. Ирисы распускаются ранней весной и растут до середины лета, не требуя при этом особого ухода.Добавить на участок ярких красок поможет чудесный лилейник. Ярко желтые и оранжевые цветы появляются на лилейнике уже в начале мая и радуют своей красотой вплоть до сентября.Когда цветение большинства цветов подходит к концу, в игру вступают хризантемы. Не зря хризантему называют королевой осени, ведь ее красивые цветы сразу же привлекают к себе внимание.Сортов хризантем очень много, можно выбрать один любимый сорт, или высадить необычные клумбы с несколькими разновидностями этого прекрасного цветка.Неприхотливый многолетник из семейства Астровых наполнит сад симпатичными цветами уже в начале лета. Цветение эхинации будет продолжаться вплоть до осени.Очиток — идеальное почвопокровное растение, которое довольно быстро разрастается на участке. Для посадки этого растения из семейства Толстянковые подойдут даже каменистые и бедные песчаные почвы. Очиток будет радовать садовода своим красивым цветением всю осень.Густоцветущее многолетние растение, которое легко адаптируется к условиям окружающей среды. Существует много сортов тысячелистника, отличающихся высотой и окраской цветов. Тысячелистник очень красиво смотрится как в клумбе, так и самостоятельно.Перовския радует глаз многочисленными соцветиями синевато-лилового окраса, которые украшают невысокие кустики с июля до первых осенних заморозков. Растение очень ароматное, а его цветы и листья можно употреблять в пищу в качестве приправы к блюдам.Травянистое многолетнее растение получило широкое распространение в ландшафтном дизайне. Компактные кустики, достигающие 50 см в высоту, ценят за их эффектные листья.Еще один многолетний кустарник с эффектными листьями, который гармонично сочетается с другими растениями на клумбе. Хоста отлично растет в тени. Интересен тот факт, что с годами хоста становится все более красивым растением и достигает пика своей красоты на пятый год жизни.Удивительно, но великолепный пион, красота которого может поспорить даже с красотой роз — очень жизнестойкое и неприхотливое растение. Посадив пионы в своем саду, вы будете наслаждаться их великолепным цветением с конца весны до начала лета.