5 ретро автомобилей, по которым вздыхают почитатели красоты

Сложно поспорить с тем, что раньше было много красивых машин. | Фото: car-revs-daily.com.

1. Talbot-Lago T26 Grand Sport Figoni Fastback Coupé (1948 год)

Спортивное обтекаемое купе Talbot-Lago T26 Grand Sport. | Фото: robbreport.com.

В те годы автомобили часто получали индивидуальный дизайн. | Фото: newatlas.com.

Спортивные машины, такие, как Talbot-Lago T26 Grand Sport, всегда вызывают огромный интерес. | Фото: newatlas.com.

2. Maserati A6GCS Frua Spyder (1955 год)

Итальянский гран-туризмо Maserati A6GCS Frua Spyder. | Фото: robbreport.com.

У победителя конкурса красоты довольно мощный двигатель. | Фото: maynardsgarage.com.

3. Mercedes-Benz 710 SS (1929 год)

Гоночный монстр 1930-х годов - Mercedes-Benz 710 SS Рудольфа Караччиолы. | Фото: robbreport.com.

Mercedes-Benz 710 SS одного из лучших гонщиков 1930-х годов Рудольфа Караччиолы. | Фото: carguychronicles.com.

Уникальный случай, когда автомобиль такого уровня можно увидеть на обычной дороге. | Фото: sportscardigest.com.

4. Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet Series I (1957 год)

Итальянский гран-туризмо 1957 года Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet Series I. | Фото: robbreport.com.

Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet Series I в 2018 году признана лучшей среди всех автомобилей итальянской марки. | Фото: autonxt.net.

5. Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta (1937 год)

Конфетти в честь автомобиля, ставшего «Best of Show». | Фото: robbreport.com.

Итальянская классика - Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta. | Фото: autonxt.net.