Цветы как деталь интерьера

Чаще всего, покупая новые цветы домой, мало кто задумывается о комбинировании их с другими, ранее уже приобретенными, или о наиболее правильном и удобном расположении в пространстве жилища. А ведь благодаря цветочным композициям можно расставить акценты или скрыть недостатки в интерьере.





Группируя разными способами горшки, можно получить интересные горизонтальные или вертикальные композиции.

Для этого можно составить их просто рядом, можно расположить на жардиньерке, поддоне, да и угловые этажерки прекрасно подходят.Существует два основных вида группировок цветочных растений в интерьере.Первый – это классический, когда находящиеся в отдельных контейнерах растения, расположены рядом друг с другом. В этом случае акцент идет на растения, а не на горшки. Поэтому лучше всего сделать так, чтобы все емкости были примерно одного цвета и формы, дабы не портилась композиция.Важно помнить, что, составляя цветы вместе необходимо учитывать их потребности в освещенности, температуре и влажности, так как они должны совпадать.Если данная группа будет просматриваться не со всех сторон, то более крупные растения стоит поставить на задний план, а остальные расположить каскадом на уменьшение. В случае кругового обзора, самые высокие ставят в центр, окружая меньшими, сохраняя плавность перехода, как и в первом случае.Вторая группировка – художественная. Здесь идет игра с формой, высотой, расположением горшков. Главное создать хотя бы две разные высоты. Это нужно для объема нашей композиции. Еще стоит отметить, что на верхний ярус лучше всего поместить наиболее декоративное растение.Теперь же давайте обсудим где и как лучше расставить наши композиции.Безусловно емкости и сами растения должны гармонировать с обстановкой, характером места, в котором будут располагаться. Если группа многоцветная (яркие цветы в окружении зелени), то для нее подходит помещение без сложного рисунка на обоях, картинах и т.д., для приглушенной (доминирует листва) подойдут и окна, на которых шторы с узором и с не однотонными обоями на стенах.Лучше всего, когда существует главная композиция, и есть несколько связанных с ней меньшего размера., но конечно не перебарщиваем с количеством.Главная композиция хорошо будет смотреться в гостиной, так как именно в ней, чаще всего собирается и семьи, и друзей. Есть несколько основных мест, где рекомендуют располагать: окна, пустой угол, зона над камином или небольшим комодом. Можно поставить и на столе, только для комфорта сидящих за ним, композиция не должна превышать 30 сантиметров.Если же мы хотим украсить спальню, то лучше всего подойдут композиции, состоящие из неброских, нежных цветов, без сильных ароматов, к примеру душистый горошек будет более уместным нежели лилии.На кухне обычно размещают небольшие и легкие группировки цветов для украшения стола, которые легко можно переместить, если во время приема пищи не планируется их нахождение на столе. Хорошо, когда контейнер сочетается с кухонной тематикой, к примеру, если кухня сделана в стиле хай тек, то стальная емкость будет уместнее керамической. Не забываем, что от постоянной готовки образуется специфический климат, и далеко не каждый цветок может к нему приспособиться. Неплохо приживаются на кухне: декоративный перец, различные кактусы, да и орхидеи себя прекрасно ощущают, если сторона будет солнечной.Композиция для детской комнаты не должна состоять из колючих, ядовитых, аллергенных, с сильным запахом растений. Каланхоэ, хлорофитум, фиалка, кипарисовик, бегония, декабрист соответствуют этим требованиям.Для прихожей подойдут устойчивые композиции, дабы никто случайно их не уронил. Если прихожая небольшая, то крупная аранжировка не подойдет, так как еще сильнее уменьшит ее. Цветы нам потребуются самые неприхотливые, так как света им будет постоянно не хватать. Подойдут такие как: пеперомия, фатсия, различные папоротники.При помощи вертикальной группировки можно легко разграничить пространство в помещении, к примеру, между гостиной и столовой. Использование при этом кованных этажерок придаст особый шарм.