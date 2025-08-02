Для чего на балконах нужны щели

Щели на балконах выглядят неоднозначно. До сегодняшнего дня я вообще думала, что их появление напрямую зависит от халатности строителей. Но на деле все оказалось с точностью наоборот. Щели нужны, и нужны по многим причинам. Каким? Откройте материал и узнайте.







Защита от потопов

Проветривание

Бытовые преимущества

Благодаря щелям на балконах дождь и талая вода не скапливаются, что хорошо по многим причинам.Для того, чтобы на балконе не скапливалась дождевая вода, пол делают ниже уровня квартиры, дверь снабжают порогом, а по периметру балконной плиты предусматривают щель. Без этого балкон стал бы отличным накопителем воды и, вместе с тем, обрек своих домочадцев списком неприятных последствий. Например, в зимнюю пору вода может промёрзнуть и разрушить покрытие. Как итог, лишние траты времени, денег и драгоценных нервов.Проветривание — еще одна функция балконных щелей.Щели на балконе нужны для свободной циркуляции воздуха. Без нее на окнах будет скапливаться влага, а это — прямая дорога к плесени. В интернете можно встретить много историй, в которых люди утепляли балконы, все загерметизировали, а потом устраняли последствия в виде лужа на подоконниках и грибка в углах.Зазорчики на балконах помогают белью быстрее сохнуть после стирки за счет того же проветривания.Помимо прочего, проветривание помогает быстрее высушивать белье после стирки, эффективнее избавляться от неприятных запахов, а также снижает температуру в жаркое время.Балконные щели можно украсить цветами и не только.Наличие щелей можно обыграть на более прикладном уровне. Через них можно провести электропитание для освещения, протянуть воздуховоды или закрепить ящики для цветов.Есть даже версия, что некоторые проемы предназначены для крепления пожарных лестниц (официального подтверждения у этой теории нет, но звучит все равно интересно). Некоторые пользователи считают, что щели могут быть и декоративным элементом. Главное, чтобы они были грамотно вписаны в конструкцию и соответствовали стилю здания.В щелях на балконах много плюсов, главное — ухаживать за ними и, при желании, украшать.