Для чего на балконах нужны щели

Щели на балконах выглядят неоднозначно. До сегодняшнего дня я вообще думала, что их появление напрямую зависит от халатности строителей. Но на деле все оказалось с точностью наоборот. Щели нужны, и нужны по многим причинам. Каким? Откройте материал и узнайте.
Защита от потопов
Благодаря щелям на балконах дождь и талая вода не скапливаются, что хорошо по многим причинам.
Для того, чтобы на балконе не скапливалась дождевая вода, пол делают ниже уровня квартиры, дверь снабжают порогом, а по периметру балконной плиты предусматривают щель. Без этого балкон стал бы отличным накопителем воды и, вместе с тем, обрек своих домочадцев списком неприятных последствий. Например, в зимнюю пору вода может промёрзнуть и разрушить покрытие. Как итог, лишние траты времени, денег и драгоценных нервов.
Проветривание
Проветривание — еще одна функция балконных щелей.
Щели на балконе нужны для свободной циркуляции воздуха. Без нее на окнах будет скапливаться влага, а это — прямая дорога к плесени. В интернете можно встретить много историй, в которых люди утепляли балконы, все загерметизировали, а потом устраняли последствия в виде лужа на подоконниках и грибка в углах.
Зазорчики на балконах помогают белью быстрее сохнуть после стирки за счет того же проветривания.
Помимо прочего, проветривание помогает быстрее высушивать белье после стирки, эффективнее избавляться от неприятных запахов, а также снижает температуру в жаркое время.
Бытовые преимущества
Балконные щели можно украсить цветами и не только.
Наличие щелей можно обыграть на более прикладном уровне. Через них можно провести электропитание для освещения, протянуть воздуховоды или закрепить ящики для цветов.
В щелях на балконах много плюсов, главное — ухаживать за ними и, при желании, украшать.
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