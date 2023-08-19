10 городов с ужасающим трафиком

Большинство из нас тратят определенную часть своей жизни просто на то, чтобы добраться из одной точки в другую. Мы встаем с утра и попадаем в пробку по дороге на работу, а вечером стоим в той же пробке, пытаясь добраться домой. Эта ситуация знакома каждому жителю большого города — и, к сожалению, меняться в лучшую сторону она не собирается. Перед вами — десятка мегаполисов, жители которых просто сходят с ума из-за постоянного трафика.



Буэнос-Айрес

Гвадалахара

Бангкок

Рим

Москва

Санкт-Петербург

Сурабая

Мехико

Стамбул

Джакарта