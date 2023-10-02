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Как и кто стирает одежду в больших городах Индии: Репортажные фото о большой стирке


Как и кто стирает одежду в больших городах Индии: Репортажные фото о большой стирке

К хорошему быстро привыкаешь, и то, что наши бабушки или даже мамы когда-то стирали всю одежду руками, кажется уже настолько неактуальным, что представлять себя в такой ситуации совершенно не хочется. Стиральные машинки и правда значительно облегчили быт современных людей, однако это удовольствие, увы, до сих пор доступно далеко не всем. Особенно поражают репортажные фотографии из стран Азии, где стирка происходит в совершенно неподобающих условиях.

Стирка в Азии.

Стирка в Азии.


Когда речь идет о стирке деликатных вещей, то постирать вручную может и любой городской житель. А если нужно постирать постельное белье или детскую одежду, которая нередко пачкается быстрее, чем высыхает? А если нужно постирать одежду на всю свою семью? А если скатерти для ресторана?
Ручная стирка с помощью мыла.

Ручная стирка с помощью мыла.

 
Что нужно для стирки в реке.

Что нужно для стирки в реке.

 

Для стирки вручную нужна проточная вода. Дома это может быть просто вода из крана, а при отсутствии водопровода лучшим выходом будет река. Большая река позволяет и прополоскать намыленное белье, и гарантирует, что не надо будет стирать в уже грязной воде, как это было бы если бы вода была стоячей.
Стирка в реке.

Стирка в реке.

 

В пригороде Дели, городе Охла, дела обстоят совсем иначе. В их распоряжении есть небольшая река под названием Ямуна, которая ниже по течению впадает в Ганг. Да, это проточная вода, но она очень далека от того, чтобы быть чистой: в эту реку сливаются отходы с заводов, сливается канализация, а также в нее смывается вода с полей, где в изобилии используются пестициды и химические удобрения.
Расстеленные на берегах Ямуны ткани.

Расстеленные на берегах Ямуны ткани.


Стирка на берегу грязной реки.

Стирка на берегу грязной реки.

 

«Мы знаем, что вода в реке не очень чистая, - говорит Йунус, один из 600 мужчин, которые работают, стирая чужую одежду в этой реке, — Но мы верим, что хуже тканям от этого не будет. Мы же используем мыло». Такие рабочие, как Йунус получают за свою работу около 5 долларов в день, при этом работать им приходится буквально с рассвета до заката. «В Дели очень грязно и очень мало доступа к воде. Здесь стирать лучше всего».
Река далека от того, чтобы быть чистой.

Река далека от того, чтобы быть чистой.

 
Местные жители прекрасно знают, что вода в реке грязная, но считают, что это не страшно.

Местные жители прекрасно знают, что вода в реке грязная, но считают, что это не страшно.

 

Не все из рабочих, которые стирают белье в реке, согласны работать только на стирке — в конце концов, это очень тяжелая физическая работа. Многие встают пораньше, чтобы успеть постирать и разложить белье до полудня, оставляют белье сушиться, а сами отправляются в город на другую работу. Некоторые работают торговцами, другие — рикшами. А вечером они возвращаются, забирают одежду и в некоторых случаях еще проводят с ней некоторое время, разглаживая ее утюгом.
Сушка постиранного в реке белья.

Сушка постиранного в реке белья.

 
Ребенок ходит по постиранному белью.

Ребенок ходит по постиранному белью.

 

Стоит ли говорить, что чистота такого белья довольно относительна: помимо стирки в грязной воде, белье часто сушится прямо на земле, а жарким летом пыль и песок засыпает одежду сверху. Однако для многих жителей этого региона Индии это единственный способ иметь более-менее чистую одежду.
Горы мыльной пены на берегу Ямуны.

Горы мыльной пены на берегу Ямуны.

 
Постиранное белье сушится прямо на земле.

Постиранное белье сушится прямо на земле.

 
Здесь стирают как личную одежду, так и белье для фирм и организаций.

Здесь стирают как личную одежду, так и белье для фирм и организаций.

 
Стирка в пригороде Дели.

Стирка в пригороде Дели.

 

 
Стирают здесь мужчины, так как это считается тяжелым физическим трудом.

Стирают здесь мужчины, так как это считается тяжелым физическим трудом.

 
Стирка вручную.

Стирка вручную.

 

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Как и кто стирает одежду в больших городах Индии: Репортажные фото о большой стирке

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Как и кто стирает одежду в больших городах Индии: Репортажные фото о большой стиркеПодписаться на мой Instagram
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