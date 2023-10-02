Как и кто стирает одежду в больших городах Индии: Репортажные фото о большой стирке

Стирка в Азии.

Ручная стирка с помощью мыла.

Что нужно для стирки в реке.

Стирка в реке.

Расстеленные на берегах Ямуны ткани.

Стирка на берегу грязной реки.

Река далека от того, чтобы быть чистой.

Местные жители прекрасно знают, что вода в реке грязная, но считают, что это не страшно.

Сушка постиранного в реке белья.

Ребенок ходит по постиранному белью.

Горы мыльной пены на берегу Ямуны.

Постиранное белье сушится прямо на земле.

Здесь стирают как личную одежду, так и белье для фирм и организаций.

Стирка в пригороде Дели.

Стирают здесь мужчины, так как это считается тяжелым физическим трудом.

Стирка вручную.