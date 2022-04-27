Черенковать розы и простимулировать их укоренение можно очень оригинальным, неожиданно эффективным способом — для этого вам просто нужно приготовить спитой чай (чайная заварка). Попробуйте хотя бы на одной розе!
Выберите будущий черенок розы. Не обрезайте, а только оголите ветку в месте чуть выше — на 1 см — будущего среза.
Срез прикройте чайной заваркой. Зелёный чай подходит лучше всего.
Отдельно насыпьте увлажнённый кокосовый субстрат в пакет, завяжите. Разрежьте пакет и наденьте его поверх ветки с чаем.
Зафиксируйте пакет с субстратом с помощью хомутов.
Больше ничего делать не нужно. Периодически можно увлажнять субстрат, но очень редко. Влага хорошо удерживается в пакете. Когда вы увидите, как корни заполнили весь пакет — срежьте ветку на 1 см ниже пакета.
Удалите хомуты и пакет.
Высадите розу — она уже укоренилась!
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Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая
Черенковать розы и простимулировать их укоренение можно очень оригинальным, неожиданно эффективным способом — для этого вам просто нужно приготовить спитой чай (чайная заварка). Попробуйте хотя бы на одной розе!
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