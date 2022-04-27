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Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая

Черенковать розы и простимулировать их укоренение можно очень оригинальным, неожиданно эффективным способом — для этого вам просто нужно приготовить спитой чай (чайная заварка). Попробуйте хотя бы на одной розе!

Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая

Выберите будущий черенок розы. Не обрезайте, а только оголите ветку в месте чуть выше — на 1 см — будущего среза.

Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая

Срез прикройте чайной заваркой. Зелёный чай подходит лучше всего.

Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая

Отдельно насыпьте увлажнённый кокосовый субстрат в пакет, завяжите. Разрежьте пакет и наденьте его поверх ветки с чаем.

Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая

Зафиксируйте пакет с субстратом с помощью хомутов.

Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая

Больше ничего делать не нужно. Периодически можно увлажнять субстрат, но очень редко. Влага хорошо удерживается в пакете. Когда вы увидите, как корни заполнили весь пакет — срежьте ветку на 1 см ниже пакета.

Удалите хомуты и пакет.

Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая

Высадите розу — она уже укоренилась!

Эффективный способ черенкования с помощью спитого чая
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черенкованиеРозы
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