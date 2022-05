Знаменитости, смерть которых могла быть фальсификацией

К сожалению, поклонники проводили в мир иной огромное количество кумиров. Смерть любимых знаменитостей всегда заставляет сердца людей по всему миру сжаться от горя. Тогда как с уходом многих общественность смирилась, есть знаменитости, в смерть которых люди до сих пор отказываются верить. Многие считают, что им просто нужно было исчезнуть по тем или иным причинам.









Джим Моррисон

Элвис Пресли

Тупак Шакур

Пол Уокер

Майкл Джексон

Джесси Джеймс

Курт Кобейн

Джими Хендрикс

Амелия Эрхарт

Адольф Гитлер

По официальной версии музыкант умер около 5 часов утра 3 июля 1971 года в IV округе Парижа в ванной комнате съемной квартиры дома № 17 на улице Ботрейи от сердечного приступа.По словам его старого друга Алена Роне, специально приехавшего в Париж для встречи с Моррисоном, за день до смерти Джим выглядел неважно и жаловался на плохое самочувствие.Около часа ночи 3 июля Моррисон с подругой приняли героин. Однако годы частого употребления алкоголя и наркотиков сильно подорвали его здоровье, и около 3:30 утра у спящего Моррисона от слишком большой дозы героина начались сильные конвульсии и рвотные реакции.Памеле удалось привести его в чувство и она предлагала ему позвонить в скорую помощь, но Джим отказался. После чего Курсон ушла спать. Что происходило дальше – неизвестно, но около 5 утра Памела обнаружила Моррисона в ванной комнате в горячей воде, он уже не дышал.После приезда скорой помощи и полиции на полу ими были обнаружены следы того, что Моррисона перед смертью сильно рвало кровью и на его лице присутствовали следы носового кровотечения.Вскрытие тела Моррисона согласно французским законам не проводилось; его похоронили на следующий день. Это породило множество альтернативных версий смерти Моррисона, распространившихся среди фанатов.Единственный человек, который видел смерть певца – подруга Моррисона, Памела. Но она унесла тайну его смерти с собой в могилу, так как скончалась от передозировки наркотиков три года спустя.Король Рок-н-Ролла ушел из жизни 16 августа 1977 года.Утром Пресли принял дозу успокаивающих лекарств, однако спустя несколько часов, не имея возможности заснуть, принял ещё одну дозу, в данном случае, видимо, оказавшуюся критической.Срочно была вызвана «скорая помощь», доставившая Пресли в реанимацию, хотя было очевидно, что все усилия напрасны. В четыре часа дня было сделано официальное заявление о смерти — по причине сердечной недостаточности.Тем не менее, вследствие полузасекреченного характера расследования существует также множество других версий смерти наравне с популярной легендой, что певец до сих пор жив.Согласно данным социологического опроса около трети населения США считает, что Элвис жив, а в его могиле лежит восковая кукла.В пользу версии о фальсификации говорит тот факт, что многие люди заявляли, что видели постаревшего Пресли в разных уголках мира. Также отсутствие фотографии после вскрытия и изменение одного из имен на надгробии наводят на определенные мысли.Осенью 1996 Шакур получил несколько огнестрельных ранений: к автомобилю, в котором Тупак был с товарищем, приблизился белый Кадиллак, после чего один из пассажиров опустил стекло и произвел мгновенные выстрелы , четыре из которых попали в Шакура (две пули угодили в грудную клетку, одна в руку, одна в бедро).В госпитале, после нескольких попыток встать с кровати, рэпер, под воздействием сильных обезболивающих, был помещен в аппарат искусственного жизнеобеспечения и в конечном итоге, при помощи барбитуратов, переведен в искусственную кому.Днем 13 сентября 1996, несмотря на попытки врачей остановить внутреннее кровотечение, Тупак скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии.Однако, фанаты по всему миру считают, что Тупак не умер, а смерть свою сфальсифицировал, чтобы скрыться от многочисленных врагов, которых у 25-летнего рэпера было предостаточно.Такие теории подогревают многочисленные нестыковки в показаниях свидетелей, фотография тела после вскрытия, на которой, по мнению многих свидетелей, запечатлен не Тупак, а также загадочное исчезновение патологоанатома, проводившего вскрытие.Актер, наиболее известный своими ролями в серии фильмов «Форсаж», согласно официальным данным разбился в автокатастрофе 30 ноября 2013 года.Сразу же после аварии фанаты поставили факт смерти Уокера под сомнение, хотя многие их домыслы откровенно лишены почвы.Однако, отсутствие видеозаписи с камер наблюдения и несоответствие номера машины Пола и машины с места аварии вызывают серьезные подозрения как среди простых фанатов, так и среди близких актера.Король поп-музыки умер 25 июня 2009 года от передозировки пропофола, который вколол ему его личный врач.Но многие его поклонники отказываются в это верить.В результате смерти Майкла компания, проводившая тур, получила огромную компенсацию. В это же время сам певец незадолго до гибели отмечал, что очень устал и хочет уйти на покой.Даже название его последнего тура «That is it» (которое можно перевести как «Вот и все») будто бы говорит о том, что Джексон знал, что этот его тур – последний.Знаменитый хладнокровный преступник, грабитель, получивший известность благодаря журналистам, сравнивавшим его с Робином Гудом, хотя на самом деле такие “подвиги” обогатили только его самого и его банду.Смерть настигла его неожиданно, его застрелил член собственной банды Боб Форд из револьвера, подаренного Джеймсом в знак примирения. Выстрел был сделан в тот момент, когда Джесси, сняв с себя всё оружие, повернулся к Форду спиной, чтобы поправить картину на стене.66 лет спустя один 100-летний мужчина объявил во всеуслышание, что он и есть известный преступник.Эта информация подтверждена не была, но стоит добавить, что мать Джеймса, увидев труп, утверждала, что это не ее сын.По официальной версии, музыкант покончил с собой 5 апреля 1994 года.Протокол осмотра места происшествия был составлен формально, без углублённого анализа деталей. По одной из версий следствия, Кобейн ввел себе дозу героина, не совместимую с жизнью, и выстрелил себе в голову из ружья.Также криминалисты пришли к заключению, что Курт умер 5 апреля и его мертвое тело пролежало в доме три дня.Однако, многие поклонники не согласны верить в смерть кумира.После самоубийства рокера результаты вскрытия тела официально так и не были представлены, а на единственной фотографии не было видно лица.Многие люди утверждают, что видели его живым и здоровым, что слова его песни «come as you are» о неимении ружья подтверждают, что Курт не застрелился, а просто решил порвать с музыкальной карьерой и Кортни Лав.Согласно официальной информации, Хендрикс захлебнулся рвотными массами в своей постели после приема девяти таблеток снотворного.В его смерти было множество несостыковок и вопросов.Его фанаты говорят о необходимости учитывать тот факт, что Джими принимал кислоту чаще, чем играл на гитаре, и у него ни разу не возникало угрозы для жизни.По их мнению, история со смертью – простой трюк, чтобы сбежать из мира музыкального бизнеса.Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан и написавшая об этом книгу в 1937 отправилась в кругосветный полет, который закончился где-то на середине Тихого океана.На поиски Эмилии были брошены огромные силы – множество кораблей флота США и 66 самолетов.Не найдя никаких следов летчицы, власти объявили 2 июля 1937 года датой ее гибели.По одной из версий, после крушения Амелия и ее штурман попали в плен к японцам и были со временем казнены (дескать, увидели много лишнего). Диктатор покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.Однако, существует множество версий и домыслов относительно того, что фюрер остался жив. В прессе даже появлялись фото состарившегося Адольфа, спокойно доживающего свой век.