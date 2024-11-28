Как чайный гриб, который высмеивали как символ бедности, стал популярным напитком компании Pepsi

Люди, живущие в СССР, не были избалованы благами цивилизации, поэтому поговорку «наши руки не для скуки» приходилось воплощать в жизнь на все 100%. То, что советский человек не мог купить, он доставал по большому блату или… делал самостоятельно. Так получилось и со знаменитым чайным грибом. Кто же мог подумать, что такой неоднозначный напиток в будущем купит знаменитый американский бренд Pepsi?
В конце 80-х годов прошлого века практически в каждой советской квартире можно было встретить ЕЕ: трехлитровую банку с мутноватой серо-коричневой жижей, в которой плавало нечто, похожее на заспиртованный мозг инопланетянина…
В СССР чайный гриб «жил» в банках. / Фото: agronoma.ru
Примерно так выглядел знаменитый чайный гриб, который наши мамы и бабушки всячески пытались в нас впихнуть, убеждая в том, что он жутко полезный для здоровья. Можно было бы повестись на эти доводы, но вкус напитка был настолько неоднозначным, что далеко не каждый взрослый человек (а ребенок тем более) был готов «наслаждаться» им.
Вряд ли в то время кто-то мог предположить, что через несколько десятков лет напиток, приготовленный на основе чая, дрожжевого гриба и бактерий станет настоящим модным трендом, и его купит один из крупнейших в мире производителей газировки.
Как появился и стал популярным напиток?
Возможно, чайный гриб «изобрели» китайцы. / Фото: kaprizulka.mediasole.ru
Существует мнение, что за чайный гриб следует сказать спасибо китайцам, которые придумали его еще за 200 лет до нашей эры. Хотя это, скорее, предположение, чем научно доказанный факт. Сейчас уже никто не сможет точно ответить на вопрос, откуда взялся напиток, и кто распустил слухи о его невероятной пользе для организма.
Сегодня напиток, приготовленный на основе чайного гриба, называют «Комбуча». Любопытным является тот факт, что это слово является транскрипцией японского слова «комбутя», но не один житель Страны восходящего солнца не называет так грибной напиток. А знаете почему? Потому что в Японии комбучу готовят из водорослей комбу.
Это интересно: Есть еще одна версия, почему напиток называется именно комбуча. Однажды корейский врач по фамилии Комбу угостил императора эликсиром, приготовленным на основе чайного гриба. Впоследствии к его имени добавили слово «ча», что означало «чай», и образовалось название «Комбуча».
Название «Комбуча» стало популярно во всем мире. / Фото: rusinfo.info
До конца непонятно, почему на Западе стали использовать «неправильное» название, но прижилось оно настолько сильно, что именно в таком виде дошло до нас. Примерно в 2015 году на прилавках российских магазинов начал появляться загадочный безалкогольный напиток, который с каждым днем становился все популярнее. И ведь молодежь даже не догадывалась о том, что по сути комбуча является лишь аналогом знаменитого в СССР чайного гриба, от которого многие воротили нос.
Напиток стал актуальным после того, как в 2009 году начали проводить исследования на тему влияния бактерий и флоры кишечника на здоровье человека. Благодаря этому проекту, разгорелся интерес к пробиотическим продуктам, содержащим полезные бактерии, в частности, к йогурту и чайному грибу.
Из СССР в Америку
Бутылки с комбучей на прилавках американских магазинов. / Фото: distractify.com
В России чайный гриб появился в начале ХХ века, благодаря все тем же китайцам. Но по-настоящему популярным в нашей стране он стал лишь во времена Советского Союза – заветная банка со странной жижей стояла на балконе у каждой второй семьи. Однако после распада СССР напиток стал все реже появляться на столах, и со временем вовсе исчез из обихода.
Интересно, что в то время, как в России популярность чайного гриба пошла на убыль, в Америке им стали интересоваться все больше. Парадокс, ведь именно американцы смеялись над нашей привычкой получать «странным» образом напиток, говоря, что мы это делали из-за нищеты, голода, дефицита и отсутствия кока-колы.
Сначала американцы шли по нашим стопам и выращивали чайный гриб исключительно для «домашнего» пользования. Но потом увлечение приобрело промышленные масштабы. Дошло до того, что несколько энтузиастов решили основать компанию по производству напитка, и назвали ее «Kombucha Company». Это стала началом триумфального шествия чайного гриба по Америке. Меньше, чем через десять лет сформировался отдельный рынок комбучи, а ее производители в общей сложности заработали 534 миллиона долларов.
Примерно тогда на чайный гриб положила глаз компания Pepsi. Для начала она выкупила производителя комбучи, фирму KeVita, заплатив кругленькую сумму в размере 200 миллионов долларов, а затем развернула невиданную по своим масштабам рекламную кампанию, призванную вывести напиток на новый уровень. Стоит ли говорить, что Pepsi добилась в этом вопросе невероятных результатов, окупив свои вложения за 4 месяца.
Логотип компании Pepsi . / Фото: alp-itsm.ru
Возможно, напиток стал популярен в США благодаря тому, что в него стали добавлять различные ароматизаторы, в виде трав, ягод и пр. После такого «соседства» вкус комбучи значительно улучшился, стал более интересным и многогранным. На руку Pepsi сыграло еще и то, что Китайская противораковая ассоциация (САСА) провела ряд исследований, результаты которых показали, что чайный гриб является отличной профилактикой рака. Люди подумали, что лучше они будут пить вкусный напиток, чем глотать таблетки, поэтому рынок комбучи вырос еще в несколько раз.
Сегодня этот негазированный напиток считается одним из самых востребованных в США. Неудивительно, ведь с годами он стал символом здорового образа жизни, к которому все так стремятся. Комбучу пьет золотая молодежь, состоятельные американцы и те, кто следит за трендами. Но никто даже не подозревает, откуда пришел напиток, и кто изначально был его главным потребителем. А если и знают, то стыдливо молчат, вспоминая, как высмеивали чайный гриб 30 лет назад. Американцы пустили слух, что комбуча пришла к ним из Японии. Ну что ж…Пусть у них и короткая память, но мы то все помним.
Полезен ли чайный гриб?
Многие уверены, что чайный гриб лечит некоторые болезни. / Фото: mykombucha.ru
Во времена СССР чайному грибу приписывали поистине чудодейственные свойства, мол он отлично лечит простуду, решает проблемы ЖКТ, исцеляет хронические заболевания, является профилактикой онкологии. В общем, на что у людей хватало фантазии, о том они и говорили. Но что же на самом деле «может» комбуча?
Увы, на этот вопрос ответа нет. Мы не шутим. Нет никаких доказательных клинических испытаний в этой области. Чайный гриб никто не исследовал настолько подробно, чтобы понять, какое влияние он оказывает на организм человека. Так что верить слухам о его пользе для здоровья или нет – личное дело каждого.
Конечно, учитывая тот факт, что комбуча содержит полезные бактерии, как, например, и йогурт, можно сделать вывод, что она положительно влияет на работу кишечника. Но вы нигде не найдете точную информацию о том, в каких объемах нужно употреблять напиток, чтобы добиться нужного результата.
В интернете вы встретите множество противоречивой информации на тему чайного гриба: одни будут говорить, что он бесполезен, другие станут называть панацеей. Но на самом деле все гораздо проще: если вам нравится комбуча, с радостью пейте ее, никакого вреда не будет. Однако если с ее помощью вы стремитесь вылечить какую-то болезнь (или даже несколько), вас ждет разочарование.
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