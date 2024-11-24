Откуда взялось понятие «Святой Грааль» и Как чаша Христа превратилась в награду за квест

Святой Грааль давно перестал быть буквальным понятием, относящимся лишь к чаше, из которой пил Иисус Христос на тайной вечере со своими учениками. На протяжении десятилетий завоевание олимпийской медали считалось Святым Граалем спорта. И спортсмены не единственные, кто так говорит. Когда учёные совершают фундаментальное открытие, то его часто именуют Святым Граалем науки. Некоторые называют так очень редкие вещи. Словом, цель, которая кажется почти недостижимой, называется Святым Граалем. Как возникла эта метафора и почему её корни уходят в дохристианскую мифологию?
Король Артур и Круглый стол
В Библии нет ни одного намёка на то, что чаша, из которой пил Христос, имеет хоть какое-то значение. Мистический смысл этому заурядному предмету подарили средневековые легенды. Первая полная версия мифа о Святом Граале появилась в Британии в XV веке. Её описал Томас Мэлори в своём произведении «Le Morte d'Arthur». В приключениях короля Артура и рыцарей Круглого стола фигурировала дева, несущая в руках Святой Грааль, называемый Сангреалем. Тем, кому посчастливится из него напиться, будет даровано здоровье и исцеление. На одном из пиров Грааль исчезает и все рыцари клянутся отправиться на его поиски.
Рыцари должны были найти Святой Грааль. / Фото: stakanchik.media
Существовало также древнее пророчество, согласно которому, один молодой рыцарь, по имени Галахад, найдёт Святой Грааль. Он считался потомком Иосифа Аримафейского. Это библейский герой, который похоронил Иисуса после распятия. В конце концов, Галахад находит его, но его успех длится недолго. Душа его возносится на небеса вместе с Граалем.
Картина, изображающая сэра Галахада в поисках Святого Грааля. / Фото: wikimedia.org
Эта история получила второе рождение во времена Крестовых походов. Мэлори искусно вплёл её в своё повествование, собрав воедино несколько элементов из дохристианской кельтской мифологии и христианской религиозной практики. После этого Святой Грааль стал ассоциироваться с опасным военным походом, где герои преодолевают массу препятствий и до цели добирается только один. Также это превратило чашу Христа в некий волшебный предмет, дарующий исцеление.
Святой Грааль изображён как чаша, в которую собирается кровь Христа. / Фото: bl.uk
Святой Грааль в дохристианской мифологии
Подобные истории существуют в кельтских мифах, а также ранней ирландской мифологии. Эпические путешествия, где герои ищут различные священные или магические артефакты, присутствовали во многих дохристианских культурах. Волшебные предметы призваны были даровать жизнь и исцелять раны. Так что легенды о короле Артуре не содержали в этом плане ничего нового.
Грааль как христианская реликвия
После того как христианство распространилось по всей Европе, элементы дохристианской мифологии стали смешиваться с христианскими повествованиями. Кроме того, паломники привозили из Иерусалима много вещей, которые они назвали реликвиями. Эти вещи были каким-то образом связаны с Иисусом Христом и люди наделяли их некими мистическими свойствами. Многие церкви и сегодня утверждают, что владеют кусочком креста Иисуса, гвоздями, которые использовали при распятии, колючками с тернового венца Христа и даже яслями, где Господь родился.
В христианской литературе никогда не было никаких упоминаний о чаше, которую Мессия использовал во время тайной вечери. Также подобных сведений не содержали первые легенды о короле Артуре.
Тайная вечеря, где «Святой Грааль» предположительно использовался Христом. / Фото: Adobe Stock
Откуда же взялось это понятие
Первое упоминание о поисках Святого Грааля встречается во французской поэме конца XII века. Её написал Кретьен дю Труа и она называлась «Perceval, Le conte du Graal» (История Грааля). Некий молодой рыцарь по имени Персеваль оказывается гостем на королевском застолье. Во время пира появляется загадочная дама, которая несёт в руках золотую чашу, усыпанную драгоценными камнями. Этот сосуд в тексте именовался Граалем. Поначалу никаких ассоциаций с Иисусом не было.
Позже этот кубок появляется в поэме Роберта де Борона, которую он написал в начале XIII века. Борон связывает Грааль с Иосифом Аримафейским. Этот ученик Христа похоронил его после распятия. Он упомянут во всех четырёх Евангелиях. Везде история одинакова: Иосиф просит забрать тело Мессии и хоронит его в купленной им гробнице. Из текста очевидно, что Иосиф очень богатый и влиятельный человек, который, к тому же, скорее всего, являлся членом Синедриона. Согласно легенде, которая появилась во времена Средневековья, Иосиф сохранил чашу, из которой пил Иисус, также он собрал в неё его кровь. Грааль он привёз её в Британию, чтобы там спрятать.
Когда Мэлори в XV веке составлял свою версию легенды о короле Артуре, он собрал все эти более ранние элементы воедино. Так проявилась на свет история о Граале.
Святой Грааль, изображённый на витраже собора Кемпер во Франции. / Фото: wikimedia.org
Святой Грааль сегодня
В ортодоксальных церквях, таких как католическая и православная, существует такой обычай — почитать реликвии. Это является важной частью благочестия. Есть даже церкви, которые заявляют, что именно у них хранится Святой Грааль. Также есть те, кто считают легендарную чашу всего лишь художественным и литературным объектом.
Данте Габриэль Россетти, «Святой Грааль». / Фото: wikipedia.org
Влияние легенды о Святом Граале и сегодня довольно ощутимо. Она оставила свой неизгладимый след и в литературе, и в кино. Например, такие картины, как «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Код да Винчи» рассказывают о поисках заветной чаши. Все настолько увлеклись поисками предмета, которому сам Христос никакого значения не придавал, что забыли о главном. Также это понятие приобрело статус очень удачной метафоры для обозначения чего-то очень желанного, но практически недостижимого.
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