Старые кухонные шкафы как новые: 10 оригинальных идей обновления

Современные тенденции моды коснулись и дизайна кухни.

Производители предлагают различные варианты кухонных гарнитуров. Но что делать, если в планах не значится покупка новой мебели? А старые кухонные шкафы потеряли былую привлекательность.

При помощи оригинальных идей и умелых рук без труда можно вдохнуть новую жизнь в старую кухню. Как это сделать? Читайте в нашем обзоре.

1. Покраска шкафов в другой цвет

Спокойная цветовая гамма — актуальное решение для обновления кухни.

Это самый простой и быстрый способ обновления старой мебели. Выбор цветовой гаммы зависит от вашей фантазии и модных тенденций. Темные оттенки набирают популярность. Черный и темно-серый оттенок выглядит изысканно и презентабельно, однако такие тона подходят для кухни большой площади. Для кухни небольшого размера лучше сочетать светлые и темные цвета. Кричащие оттенки сейчас не в моде. Наиболее актуальные: лиловые, синие, зеленые, шоколадные или графитные.

2. Оформление обоями

Оформление обоями.

Оригинальное решение для обновления кухонных ящиков — использовать для декора обои. Если часть стены кухни оклеена обоями, то для декора можно взять их остатки. Если стены кухни полностью выложены плиткой, то в качестве оформления шкафов желательно подобрать обои с мелким рисунком и оттенком, гармонирующим с отделочной плиткой.

3. Шкафчики без дверей

Если кухонные шкафчики со стеклянными дверями, то обои наклеиваются на заднюю часть ящиков и выкладываются на полки. Проявив фантазию можно использовать рисунок на обоях также для декора дверей шкафчиков. Для сохранения прочности и влагостойкости обои можно покрыть акриловым лаком.

Шкафчики без дверей.

Иногда простое решение — самое правильное. Надоели старые кухонные шкафчики? Снимите двери с петель и получите новый дизайн кухни. Единственный нюанс в таком изменении — посуда и полки будут требовать более частой уборки. Для минимизации чистящих мероприятий можно большинство посуды убрать вниз в закрытые шкафчики. На полках оставить минимальное количество кухонной утвари.

4. Полное обновление

Полное обновление.

Реставрацию старых кухонных ящиков можно сделать в несколько этапов. Выполнить современный дизайн кухни совсем несложно. Внутреннюю часть шкафов можно обклеить обоями, самоклеящейся пленкой или покрасить. Полки также декорируем по своему усмотрению. Старые двери можно снять или покрасить. Наиболее современно и стильно смотрится кухня с шкафчиками без дверей. Это создает ощущение простора, особенно актуального для кухни с небольшой площадью.

5. Оригинальная фурнитура

Один из вариантов замены обычных ручек для ящиков на оригинальные.

При создании модного и современного дизайна важна каждая мелочь. От внешнего вида фурнитуры зависит общий вид кухни. Современные производители предлагают различные виды этого незаменимого элемента кухонной мебели. Вооружившись дрелью и оригинальной фурнитурой можно преобразить кухню до неузнаваемости.

6. Замена фасадов

Заменив фасады, можно создать эксклюзивный дизайн кухни.

Что делать, если новый гарнитур покупать дорого, а старые кухонные шкафчики уже требуют замены? Пришло время заменить старые фасады на новые. Этот вариант реставрации кухонной мебели не самый бюджетный, но намного экономнее покупки новой мебели для кухни. Приобрести готовые фасады для модульной или популярной модели кухни вообще не составит труда. Для эксклюзивных гарнитуров, сделанных на заказ, можно заказать новое обновление по индивидуальному проекту. Выбор материала для фасада может быть как бюджетным: ДСП, сосна, пластик, так и дорогим: массивы ценных пород дерева или МДФ.

Полезный совет: Монтаж новых фасадов легко сделать самостоятельно. Для этого необходимо снять старые двери, открутив зацепляющие петли и шурупы. В новых фасадах используя дрель просверлить отверстия для петель и прикрутить двери к стенкам винтами.

7. Доски для рисования

Оригинальное оформление современной кухни.

Необычное и оригинальное решение — использование дверей нижних шкафчиков в качестве доски для рисования. Этот подход очень актуален для семей, где растут маленькие дети. Юные художники по достоинству оценят такое преображение классической кухни. Для хранения кухонной посуды используем верхние шкафчики. Двери нижних ящиков красим краской в два слоя. Наиболее оптимальный выбор цвета — черный. Краска на досках должна хорошо высохнуть. Для улучшения качества поверхность доски можно обработать кусочком мела по всей поверхности. Затем сухим полотенцем удалить мел и натереть доску.

8. Цвет как акцент

Оригинальное сочетание яркого желтого и нейтрального серого — актуальное решение для современной кухни.

При помощи грамотно подобранных оттенков можно преобразить старую кухню в новую и современную. Освободите часть верхних шкафчиков от дверей и оставьте их открытыми. Эту часть кухонного гарнитура можно покрасить в яркий цвет, при условии, что остальная часть кухонной мебели будет в нейтральных тонах.

9. Встроенный стеллаж для посуды

Встроенный стеллаж для посуды — актуальное решение для современной кухни.

Сушилка для тарелок — давно устаревший тренд. Используйте один из верхних кухонных шкафов для оформления стеллажа для посуды. Для этого снимите дверцы и на полку установите поддон с держателем для чистой посуды.

10. Зонированное освещение

Зонированное освещение — оригинальный подход для дизайна кухни.

При помощи грамотного расположения светильников можно превратить кухню в стильную и современную комнату. Расположите рабочее освещение под верхним рядом кухонных шкафов. Это позволит изменить эффективность и внешний вид любой кухни. Рабочая зона стола будет достаточно освещена. А свет, отраженный от плитки сделает темные шкафы более светлыми.

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