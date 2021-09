Звезды подиума: Как сложились судьбы российских топ-моделей 1990-х за рубежом

Татьяна Сорокко в молодости и в наши дни | Фото: woman.ru и mylitta.ru

Имена зарубежных супермоделей 1990-х гг. известны всему миру, они до сих пор выходят на подиумы и участвуют в фотосессиях. Российские топ-модели куда менее известны широкой публике, особенно у себя на родине. В первую очередь это касается тех из них, кто попытался построить модельную карьеру за границей. Где сейчас первые красавицы бывшего СССР и как сложились их судьбы после успешного старта в 1990-х гг.?Татьяну Сорокко (Илюшкину) называли одной из первых российских супермоделей «первой волны», которым удалось добиться успеха за рубежом. Ее модельная карьера началась в СССР в конце 1980-х гг., в эпоху перестройки, когда вокруг профессии модели только начинался ажиотаж – ведь до этого работа манекенщицы не считалась престижной. Когда Татьяна работала в Центре моды «Люкс» у Вячеслава Зайцева, ее заметила директор французского модельного агентства Мэрилин Готье и предложила ей подписать контракт. В 17 лет девушка отправилась в Париж, где участвовала в показах лучших дизайнеров и в рекламных кампаниях известных брендов. Судьбу Татьяны как модели решили дизайнер Юбер де Живанши, в чьих показах она участвовала не один сезон, и фотограф Ги Бурден, благодаря которому она попала на обложки глянцевых журналов.Ее называли не только одной из первых советских топ-моделей, но и «королевой винтажной моды». Она стала первой советской манекенщицей, приехавшей работать в Париж по контракту с французским модельным агентством.За рубежом Татьяна вышла замуж за русского эмигранта, владельца галереи современного искусства Сержа Сорокко и переехала к нему в Сан-Франциско, где проживает до сих пор. Еще в 1990-х гг. Татьяна Сорокко увлеклась коллекционированием одежды, которую приобретала и у известных дизайнеров, и на блошиных рынках. В конце 1990-х гг. Татьяна завершила карьеру модели, но не ушла из мира моды: она стала модным редактором, вела свою колонку в «Vogue» и писала статьи для «Harper’s Bazaar», организовывала выставки своих коллекций одежды, читала лекции на тему истории моды. До сих пор Татьяну называют иконой стиля. В 2007 г. американский «Harper’s Bazaar» назвал ее в числе самых хорошо одетых женщин всех времен. В 2014 г. после 10-летнего перерыва она снова приняла участие в фотосессии в качестве модели для «Harper’s Bazaar».Ирина Пантаева была одной из первых красавиц Бурятии. В 1989 г. она заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Улан-Удэ», однако в Москве она чаще слышала в свой адрес не комплименты, а обидные фразы вроде «у нее лицо плоское, как тарелка». Тем не менее ее приняли в Театр авангардной моды Ирины Молчановой, а в 1992 г. девушка отправилась покорять Париж. В модельных агентствах ее внешность называли слишком экзотической и отказывали ей до тех пор, пока она не добилась личной встречи с самим Карлом Лагерфельдом. Знаменитый дизайнер сделал из нее модель мирового уровня, одну из самых успешных манекенщиц с восточным типом внешности, первой моделью азиатского происхождения, попавшей на страницы журналов «Sports Illustrated» и «Vogue». В 1994 г. Ирина Пантаева переехала в Америку, где работала не только моделью, но и актрисой – в ее фильмографии около 10 работ. Американские журналисты называли ее «российским феноменом». Сегодня она активно занимается общественной деятельностью, участвуя в акциях, посвященных защите окружающей среды и проблемам глобального потепления. Пантаева была замужем за фотографом, американцем латвийского происхождения, в 2008 г. они развелись.Кристина Семеновская попала в модельный бизнес в 14 лет. А в 16 ее заметил представитель французского модельного агентства «Karin Models», после чего она заинтересовала парижских модельеров. До совершеннолетия она не могла работать на подиуме за границей и продолжила учебу в международной школе Парижа. А после 18 лет она стала одной из самых востребованных российских моделей за рубежом. Семеновская приняла участие в рекламной кампании джинсов «Levi`s», а также стала лицом аромата «Classique» модного дома «Jean-Paul Gaultier» и лицом марки «Christian Dior» в парфюмерной линии, участвовала в показах лучших модных домов. Вместе с Ириной Пантаевой и Татьяной Завьяловой Семеновская снялась для календаря «Pirelli» за 1997 г. Ее последней работой в качестве модели стала фотосессия для обложки журнала «Madame Figaro» в 2004 г. После завершения модельной карьеры Семеновская отдала все силы воспитанию дочери и старалась избегать внимания прессы. Она больше не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью.Татьяна Завьялова мечтала о карьере модели с юности. В 1993 г. она выиграла национальный этап конкурса «The Look of the Year», а на международном финале заняла 3-е место. После этого она стала моделью агентства «Elite» и переехала в Нью-Йорк. Вскоре ее лицо появилось на обложках журналов «ELLE», «Harper’s Bazaar », «Vogue», «Esquire», «Cosmopolitan», «Marie Claire». Завьялова участвовала в модных показах «Vivien Westwood», «Christian Lacroix», «Yives Saint Laurent», «Kenzo», «Lanvin», была лицом рекламных кампаний «Christian Dior», «Victoria’s Secret», «Diesel» и др. Татьяна стала одной из любимых манекенщиц знаменитой Вивьен Вествуд, во всех показах которой участвовала с 1997 по 2000 гг. После завершения модельной карьеры Завьялова вернулась в Москву, вышла замуж, родила троих детей. После завершения модельной карьеры Завьялова вернулась в Москву, вышла замуж, родила троих детей. В 2010 г. она начала карьеру на телевидении, став ведущей программы «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».