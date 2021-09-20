Звезды подиума: Как сложились судьбы российских топ-моделей 1990-х за рубежом

Татьяна Сорокко в молодости и в наши дни | Фото: woman.ru и mylitta.ru

Топ-модель 1990-х Татьяна Сорокко | Фото: woman.ru и stuki-druki.com

Татьяна Сорокко в молодости и в наши дни | Фото: peoples.ru

Топ-модель 1990-х Ирина Пантаева | Фото: stuki-druki.com

Ирина Пантаева в наши дни | Фото: kino-teatr.ru и stuki-druki.com

Топ-модель 1990-х Кристина Семеновская | Фото: mylitta.ru

Топ-модель 1990-х Кристина Семеновская | Фото: stuki-druki.com

Топ-модель 1990-х Татьяна Завьялова | Фото: Топ-модель 1990-х Татьяна Завьялова | Фото: mylitta.ru, spletnik.ru

Топ-модель 1990-х Татьяна Завьялова | Фото: mylitta.ru

Татьяна Завьялова с мужем и дочерью | Фото: stuki-druki.com

Татьяна Завьялова с детьми | Фото: spletnik.ru